Идеальный матч вторым номером. «Челси» выбил «Реал» из Лиги чемпионов

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сегодня, 02:19

«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в Стамбуле, в финале Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о победе «синих» в противостоянии с «Реалом».

Первый полуфинальный матч между «Реалом» и «Челси» оставил много вопросов и закончился со счетом 1:1. Но вот ответный убрал все сомнения: лондонцы были лучше и заслужили свою путевку в финал. Уникальное достижение, в первую очередь, для наставника «синих» Томаса Тухеля, ставшего первым в истории тренером, который с двумя разными клубами вышел в финал Лиги чемпионов два года подряд. Кто-то из Парижа поглядывает в его сторону с завистью. Могла получиться красивая история противостояния Тухеля с его бывшей командой, но получится не менее красивая битва старых знакомых по АПЛ : «Челси» и «Манчестер Сити».

С «Реалом» «Челси» справился образцово. Еще в первой игре Канте и Жоржиньо показали, как можно справляться с очень опасным и мощным трио в центре поля у «Реала». Ко второму матчу мадридцы в этом компоненте ничего особо не поменяли. И «Челси» этим пользовался. Собственно, первую голевую комбинацию начал Канте, а Хаверц и Вернер помогли ему прожать центральную ось и завершить атаку.

При этом первый тайм в целом «Челси» не слишком удался. Лондонцы чаще били по воротам, но уж очень хорошие голевые моменты имели мадридцы. И тут на сцену выходил Менди – еще одно подтверждение того, что в ключевых эпизодах классную команду отличает классный голкипер. Да, Куртуа тоже выручал не раз, особенно во втором тайме, когда «Челси» полностью раскусил игру «Реала» и уже откровенно доминировал в остроте. Тибо спасал, откладывая приговор, который лондонцы могли выносить досрочно.

Структурно «Челси» выглядел гораздо более слаженно и уверенно. На многих позициях лондонцы оказывались просто лучше готовы против конкретных оппонентов. Им удалось не только перекусить центр, но и практически лишить пространства Винисиуса, Азара и Бензема, у которых почти ничего не возникло у чужих ворот.

А запасных вариантов у Зидана не было, либо они оказывались откровенно более слабыми, чем основной. Без дополнительных маневров прочитавшего план «Челси» было практически не победить. Тухелю удалось на удивление быстро найти взаимопонимание с командой и построить тот тип взаимодействия, которого не получилось достичь со звездами ПСЖ . Сейчас у «Челси» каждый на своем месте.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (5) – 8 (5)

По точным попаданиям в створ обе команды равны, и мы могли видеть, что в качестве этих попаданий сомневаться не приходится. Почти все моменты, созданные у обоих ворот, были крайне опасными, а тот факт, что они не превратились в голы, является заслугой голкиперов. При этом по общему впечатлению, которое отражает суммарное количество ударов, «Челси» был острее. Он просто больше, чаще и опаснее бил. При этом перевес набрался во втором тайме. Потому что к перерыву счет был 5:4 в пользу лондонцев. То есть когда «Реалу» было нужнее атаковать, «Челси», напротив, оказывался опаснее. Это и есть хорошее доказательство уверенного контроля над ситуацией со стороны «синих». А самым бьющим на поле стал Хаверц, который предпринял четыре попытки, и две из них пришлись в перекладину. На втором месте Маунт с тремя ударами, а лучший у «Реала» — Бензема с двумя попытками. Карима лондонцы в целом скушали.

Владение мячом (точность передач): 36% (84%) — 64% (90%)

По владению мячом тотальное преимущество «Реала» не должно смущать. «Челси» при Тухеле не скрывает своей модели игры, которая не подразумевает доминирования в контроле мяча. Его главная сила – в переходе в атаку из позиции обороняющегося. Поэтому так удивляет точность передач у лондонцев. Обычно при типичной контратакующей модели с таким низким процентом владения мячом точность пасов составляет около 60 процентов, потому что команде в таких условиях приходится выходить отчаянно из-под давления, прессинга, используя длинные рискованные забросы. Но «Челси» умудрился при низком проценте контроля иметь такой высокий процент точности, которому иные «доминаторы» позавидуют. Это говорит об очень хорошо поставленном и слаженном взаимодействии между линиями.

«Челси» сделал всего 281 точную передачу, а «Реал» — 659. Но какова эффективность? Ну и физическая готовность в таких условиях крайне важна. На каждого игрока мадридцев приходилось по несколько лондонцев в блокировании атак. Поэтому «Челси» пробежал суммарно 109,1 км, а «Реал» — 103,9. Очень большая разница для матча таких мощных команд на подобном уровне.

Слова

Томас Тухель (главный тренер «Челси»):

Мы заслужили победу. Было сложно, потому что «Реал» много владел мячом и заставлял нас работать. Но мы были опасны в контратаках и не теряли голода, не уступали в борьбе, в желании защищаться. Второй тайм был даже лучше с точки зрения структуры защиты. Мы могли забить намного раньше после перерыва. И больше.

Зинедин Зидан (главный тренер «Реала»):

Лондонцы провели отличный матч и прошли дальше. Мы должны их поздравить. Нам следовало лучше двигаться впереди. У нас не было явных моментов, а они создали их много. Это футбол. Но я горжусь своими ребятами. Сейчас мы отдохнем и будем думать о Ла Лиге. Конечно, мы недовольны. Нельзя быть довольным, проигрывая в полуфинале. Это тяжело. Но мы должны работать дальше.

Тимо Вернер (нападающий «Челси»):

Последние 10 минут я много кричал. Потерял голос. Когда тренер нас взял, мы были десятыми в лиге. А теперь добились всего. Мы можем выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. Наша команда невероятна. Мы молоды, но не допускаем простых ошибок и хорошо контролируем ритм против очень опытной сильной команды. Что касается моего гола, мне пришлось долго ждать, пока мяч опустится вниз. На это ушли часы. Это был лёгкий гол. Однако мы создавали очень хорошие моменты.

Ещё немного статистики

Матч «Челси» против «Манчестер Сити» станет пятым финалом еврокубков между английскими клубами. Впервые это случилось в 1972 году, когда «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2 по сумме матчей. Потом была победа «Манчестер Юнайтед» над «Челси» в серии пенальти в финале Лиги чемпионов в 2008 году, затем было сразу два английских финала в 2019 году. В Лиге Европы «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1, а «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» — 2:0.

Вратарь «Челси» Эдуар Менди провел восьмой сухой матч в этом сезоне Лиги чемпионов. Это рекорд для вратарей английских клубов. И всего три голкипера в мире были лучше и проводили девять сухих матчей в Лиге чемпионов. Это Кейлор Навас, Канисарес и Росси. А восемь таких игр было два раза у ван дер Сара, по разу у Кана, Диды, Вальдеса и Буффона. В весьма приличную компанию затесался Менди. Но и на Тухеля посмотрите. Он в январе принял «Челси» и с тех пор как тренер провел сухие матчи с Зиданом, Моуриньо, Симеоне, Сульшером, Клоппом, Анчелотти, Бьелсой и Гвардиолой. Солидно.

Ну а что особенно иронично и превосходно? Тот факт, что в ближайшем туре чемпионата Англии «Челси» сыграет именно с «Манчестер Сити». И в этом матче «горожане» могут стать чемпионами страны. Представьте, какое внимание будет теперь приковано к игре. Ведь это уже и репетиция финала Лиги чемпионов. Есть всё же своя прелесть в национальных турнирах.