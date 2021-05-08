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«Реал» Мадрид – «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья», который состоится 9 мая 2021 года.

«Реал» Мадрид

Подопечные Зинедина Зидана после вылета из Лиги Чемпионов, должна сконцентрироваться на борьбе за чемпионство в Испании. Команда сыграет одну из важнейших встреч в концовке этого сезона и в случае победы, заметно повысит шансы на первое место. Коллектив не проигрывает более десяти матчей в Примере и это прибавляет оптимизма болельщикам.

5 мая «Реал» проиграл ответный матч «Челси» в Лиге Чемпионов, а первого числа команда обыграла на своем поле «Осасуну» в чемпионате Испании (2:0).

«Севилья»

«Севилья» за счет стабильных результатов очень плотно приблизилась к тройке лидеров, но поражение от «Атлетика» практически выкинуло команду из борьбы за чемпионство. Тем не менее, команда не опустится ниже четвертой строчки в турнирной таблице и уже гарантировала себе участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон.

3 мая «Севилья» проиграла на своем поле «Атлетику» из Бильбао, а 25 апреля команда смогла в сложном поединке обыграть «Гранаду» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал» Мадрид – 2.06
  • Ничья – 3.67
  • Победит «Севилья» – 3.75

Статистика

  • «Севилья» проиграла два матча из последних десяти встреч в чемпионате
  • Шесть из семи последних матчей «Реала» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Реал» Мадрид выиграл четыре последних матча против «Севильи»
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют –нет»

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Несмотря на усталость, после матча в Лондоне, команда Зидана может собраться и качественно отыграть матч, который имеет большое значение в сезоне. Предполагаем, что мадридский клуб добудет тяжелую победу в сложном поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:20
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Севилья»
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