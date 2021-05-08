«Реал» Мадрид – «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья», который состоится 9 мая 2021 года.

«Реал» Мадрид

Подопечные Зинедина Зидана после вылета из Лиги Чемпионов, должна сконцентрироваться на борьбе за чемпионство в Испании. Команда сыграет одну из важнейших встреч в концовке этого сезона и в случае победы, заметно повысит шансы на первое место. Коллектив не проигрывает более десяти матчей в Примере и это прибавляет оптимизма болельщикам.

5 мая «Реал» проиграл ответный матч «Челси» в Лиге Чемпионов, а первого числа команда обыграла на своем поле «Осасуну» в чемпионате Испании (2:0).

«Севилья»

«Севилья» за счет стабильных результатов очень плотно приблизилась к тройке лидеров, но поражение от «Атлетика» практически выкинуло команду из борьбы за чемпионство. Тем не менее, команда не опустится ниже четвертой строчки в турнирной таблице и уже гарантировала себе участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон.

3 мая «Севилья» проиграла на своем поле «Атлетику» из Бильбао, а 25 апреля команда смогла в сложном поединке обыграть «Гранаду» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 2.06

Ничья – 3.67

Победит «Севилья» – 3.75

Статистика

«Севилья» проиграла два матча из последних десяти встреч в чемпионате

Шесть из семи последних матчей «Реала» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид выиграл четыре последних матча против «Севильи»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют –нет»

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Несмотря на усталость, после матча в Лондоне, команда Зидана может собраться и качественно отыграть матч, который имеет большое значение в сезоне. Предполагаем, что мадридский клуб добудет тяжелую победу в сложном поединке.