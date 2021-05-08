«Реал» Мадрид – «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья», который состоится 9 мая 2021 года.
«Реал» Мадрид
Подопечные Зинедина Зидана после вылета из Лиги Чемпионов, должна сконцентрироваться на борьбе за чемпионство в Испании. Команда сыграет одну из важнейших встреч в концовке этого сезона и в случае победы, заметно повысит шансы на первое место. Коллектив не проигрывает более десяти матчей в Примере и это прибавляет оптимизма болельщикам.
5 мая «Реал» проиграл ответный матч «Челси» в Лиге Чемпионов, а первого числа команда обыграла на своем поле «Осасуну» в чемпионате Испании (2:0).
«Севилья»
«Севилья» за счет стабильных результатов очень плотно приблизилась к тройке лидеров, но поражение от «Атлетика» практически выкинуло команду из борьбы за чемпионство. Тем не менее, команда не опустится ниже четвертой строчки в турнирной таблице и уже гарантировала себе участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон.
3 мая «Севилья» проиграла на своем поле «Атлетику» из Бильбао, а 25 апреля команда смогла в сложном поединке обыграть «Гранаду» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 2.06
- Ничья – 3.67
- Победит «Севилья» – 3.75
Статистика
- «Севилья» проиграла два матча из последних десяти встреч в чемпионате
- Шесть из семи последних матчей «Реала» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Реал» Мадрид выиграл четыре последних матча против «Севильи»
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют –нет»
Прогноз
Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Несмотря на усталость, после матча в Лондоне, команда Зидана может собраться и качественно отыграть матч, который имеет большое значение в сезоне. Предполагаем, что мадридский клуб добудет тяжелую победу в сложном поединке.