«Эльче» — «Алавес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:43

Букмекер Pinnacle открыл линию для приема ставок на матч 36-го тура Ла Лиги «Эльче» — «Алавес», который пройдет 11 мая 2021 года.

«Эльче»

В пяти прошлых турах чемпионата Испании «Эльче» взял только одну победу, обыграв дома «Леванте» (1:0). В этот период команда также проиграла «Осасуне» (0:2), «Атлетико» (0:1) и «Реал Сосьедаду» (0:2), а в игре с «Вальядолидом» был зафиксирован ничейный результат (1:1).

В турнирной таблице Ла Лиги «Эльче» занимает предпоследнее место, набрав в общей сложности 30 очков по ходу сезона. Команда в среднем забивает меньше гола за матч, а четыре предыдущих поединка на своем поле она завершали на ТМ(2,5).

«Алавес»

«Алавес» не побеждавший в трех прошлых играх чемпионата Испании, расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В вышеупомянутый период команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) и «Леванте» (2:2), а также проиграла в гостях «Эйбару» (0:3).

Последних успехов команда добивалась в середине апреля, когда дома были переиграны «Уэска» (1:0) и «Вильярреал» (2:1). Отметим, что три из четырех прошлых гостевых игра «Алавеса» завершились выигрышем ставки ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» — 2.940

Ничья – 3.140

Победит «Алавес» — 2.750

Статистика

В 8 из 9 последних матчах «Эльче» выиграл исход ТМ(2,5)

«Алавес» не побеждал в 12 прошлых гостевых матчах чемпионата

«Эльче» не пропускал голы в 5 из 6 последних встречах с «Алавесом»

Прогноз

Сыграть ставку на ТМ(2,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.543. В очных встречах команды редко забивают больше двух голов. Также этот исход выиграл в 6 из 7 прошлых матчах «Алавеса».