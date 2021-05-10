«Эльче» — «Алавес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл линию для приема ставок на матч 36-го тура Ла Лиги «Эльче» — «Алавес», который пройдет 11 мая 2021 года.
«Эльче»
В пяти прошлых турах чемпионата Испании «Эльче» взял только одну победу, обыграв дома «Леванте» (1:0). В этот период команда также проиграла «Осасуне» (0:2), «Атлетико» (0:1) и «Реал Сосьедаду» (0:2), а в игре с «Вальядолидом» был зафиксирован ничейный результат (1:1).
В турнирной таблице Ла Лиги «Эльче» занимает предпоследнее место, набрав в общей сложности 30 очков по ходу сезона. Команда в среднем забивает меньше гола за матч, а четыре предыдущих поединка на своем поле она завершали на ТМ(2,5).
«Алавес»
«Алавес» не побеждавший в трех прошлых играх чемпионата Испании, расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В вышеупомянутый период команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) и «Леванте» (2:2), а также проиграла в гостях «Эйбару» (0:3).
Последних успехов команда добивалась в середине апреля, когда дома были переиграны «Уэска» (1:0) и «Вильярреал» (2:1). Отметим, что три из четырех прошлых гостевых игра «Алавеса» завершились выигрышем ставки ТМ(2,5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эльче» — 2.940
- Ничья – 3.140
- Победит «Алавес» — 2.750
Статистика
- В 8 из 9 последних матчах «Эльче» выиграл исход ТМ(2,5)
- «Алавес» не побеждал в 12 прошлых гостевых матчах чемпионата
- «Эльче» не пропускал голы в 5 из 6 последних встречах с «Алавесом»
Прогноз
Сыграть ставку на ТМ(2,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.543. В очных встречах команды редко забивают больше двух голов. Также этот исход выиграл в 6 из 7 прошлых матчах «Алавеса».