«Вальядолид» — «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:34

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч очередного тура Ла Лиги «Вальядолид» — «Вильярреал», который пройдет 13 мая 2021 года.

«Вальядолид»

«Вальядолид», набравший 31 балл, занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Пусела» опережает зону вылета на одно очко, не побеждая на протяжении девяти туров чемпионата.

В данной серии «Вальядолид» шесть раз сыграл вничью и потерпел три поражения. В последнем туре команда неудачно съездила в гости к «Валенсии», потерпев 14-е поражение в сезоне (0:3). Отметим, что в пяти последних домашних матчах команды сыграла ставка «обе забьют – да».

«Вильярреал»

«Вильярреал», занимающий седьмое место в общем зачете чемпионата Испании, потерпел три поражения в пяти прошлых турах. «Желтая субмарина» не смогла набрать очки в играх с «Сельтой» (2:4), «Барселоной» (1:2) и «Алавесом» (1:2). Также в этой серии команда победила «Леванте» (5:1) и «Хетафе» (1:0).

К вышесказанному добавим, что четыре предыдущих выездных матча «Вильярреала» в Ла Лиге завершались выигрышем ставки ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» — 4.000

Ничья – 3.600

Победит «Вильярреал» — 2.000

Статистика

В 12 из 13 прошлых домашних матчах «Вальядолид» не проигрывал «Вильярреалу»

Две предыдущих очных встречи команд завершились вничью

В 9 из 10 прошлых матчах «Вильярреала» в Ла Лиге выиграла ставка ТБ (2.5)

Прогноз

Сыграть ставку «обе забьют – да» букмекерская компания предлагает по коэффициенту 1.793. Помимо того, что этот исход регулярно проходит в домашних играх «Вальядолида», в его пользу говорит мотивация хозяев набирать очки, а также результативная игра «Вильярреала» в атаке.