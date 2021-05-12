«Вальядолид» — «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч очередного тура Ла Лиги «Вальядолид» — «Вильярреал», который пройдет 13 мая 2021 года.
«Вальядолид»
«Вальядолид», набравший 31 балл, занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Пусела» опережает зону вылета на одно очко, не побеждая на протяжении девяти туров чемпионата.
В данной серии «Вальядолид» шесть раз сыграл вничью и потерпел три поражения. В последнем туре команда неудачно съездила в гости к «Валенсии», потерпев 14-е поражение в сезоне (0:3). Отметим, что в пяти последних домашних матчах команды сыграла ставка «обе забьют – да».
«Вильярреал»
«Вильярреал», занимающий седьмое место в общем зачете чемпионата Испании, потерпел три поражения в пяти прошлых турах. «Желтая субмарина» не смогла набрать очки в играх с «Сельтой» (2:4), «Барселоной» (1:2) и «Алавесом» (1:2). Также в этой серии команда победила «Леванте» (5:1) и «Хетафе» (1:0).
К вышесказанному добавим, что четыре предыдущих выездных матча «Вильярреала» в Ла Лиге завершались выигрышем ставки ТБ(2,5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вальядолид» — 4.000
- Ничья – 3.600
- Победит «Вильярреал» — 2.000
Статистика
- В 12 из 13 прошлых домашних матчах «Вальядолид» не проигрывал «Вильярреалу»
- Две предыдущих очных встречи команд завершились вничью
- В 9 из 10 прошлых матчах «Вильярреала» в Ла Лиге выиграла ставка ТБ(2.5)
Прогноз
Сыграть ставку «обе забьют – да» букмекерская компания предлагает по коэффициенту 1.793. Помимо того, что этот исход регулярно проходит в домашних играх «Вальядолида», в его пользу говорит мотивация хозяев набирать очки, а также результативная игра «Вильярреала» в атаке.