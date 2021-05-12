«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который состоится 13 мая 2021 года.
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» окончательно утратили теоретические шансы на чемпионство, но вряд ли что-то помешает команде Сульшера взять серебряные медали и готовиться к финальному матчу Лиги Европы против «Вильярреала». Матч с «Ливерпулем» не состоялся больше недели назад из-за хулиганства фанатов, но в этот раз команды сойдутся в борьбе за три очка и подарят красивый футбол.
11 мая «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Лестеру» (1:2), а девятого числа одержал выездную победу в матче с «Астон Виллой». Оба матча прошли в рамках АПЛ.
«Ливерпуль»
Команда из одноименного города уже вряд ли попадет в Лигу Чемпионов по результатам сезона, но закрепиться в еврокубках рангом ниже коллективу Юргена Клоппа вполне по силам. Команда смогла обрести стабильность в последних матчах, и некоторые важные игроки вернулись в строй и готовы помогать команде в полную мощью. Игра с «Манчестер Юнайтед» станет очень важной для команды с сточки зрения турнирного положения.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.85
- Ничья – 3.7
- Победит «Ливерпуль» – 2.39
Статистика
- «Ливерпуль» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из последних пяти матчей между командами закончились ничейным результатом
- Семь из восьми последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Оба коллектива показывают неплохой футбол, и мы ожидаем примерно равную борьбу, которая может с большой вероятностью окончиться мировым соглашением.