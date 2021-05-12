«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который состоится 13 мая 2021 года.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» окончательно утратили теоретические шансы на чемпионство, но вряд ли что-то помешает команде Сульшера взять серебряные медали и готовиться к финальному матчу Лиги Европы против «Вильярреала». Матч с «Ливерпулем» не состоялся больше недели назад из-за хулиганства фанатов, но в этот раз команды сойдутся в борьбе за три очка и подарят красивый футбол.

11 мая «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Лестеру» (1:2), а девятого числа одержал выездную победу в матче с «Астон Виллой». Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Ливерпуль»

Команда из одноименного города уже вряд ли попадет в Лигу Чемпионов по результатам сезона, но закрепиться в еврокубках рангом ниже коллективу Юргена Клоппа вполне по силам. Команда смогла обрести стабильность в последних матчах, и некоторые важные игроки вернулись в строй и готовы помогать команде в полную мощью. Игра с «Манчестер Юнайтед» станет очень важной для команды с сточки зрения турнирного положения.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.85

Ничья – 3.7

Победит «Ливерпуль» – 2.39

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах закончились тоталом больше 2.5 мячей

Три из последних пяти матчей между командами закончились ничейным результатом

Семь из восьми последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Оба коллектива показывают неплохой футбол, и мы ожидаем примерно равную борьбу, которая может с большой вероятностью окончиться мировым соглашением.