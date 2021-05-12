«Гранада» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и рекомендации по ставкам на матч Ла Лиги «Гранада» — «Реал» Мадрид, который состоится 13 мая 2021 года.
«Гранада»
«Гранада», набравшая 45 очков, занимает десятое место в рейтинге испанского чемпионата. В пяти последних турах Ла Лиги «насриды» потерпели три поражения, уступив таким командам: «Севилья» (1:2), «Кадис» (0:1) и «Бетис» (1:2).
Также в этой серии команде удалось победить «Эйбар» (4:1) и «Барселону» (2:1). Отметим, что в пяти из шести прошлых поединках «Гранады» в лиге выиграл исход «обе забьют – да».
«Реал» Мадрид
«Реал» занимающий третье место в общем зачете Ла Лиги, набрал по ходу текущего сезона 75 очко. Клуб из Мадрида не проигрывал в 15 последних матчах чемпионата, одержав в этой серии девять побед и шесть ничьих.
В последнем поединке Ла Лиги «Реал» сыграл вничью дома с «Севильей» (2:2), а до этого обыграл «Осасуну» (2:0). Отметим, что в 17 гостевых играх чемпионата «сливочные» потерпели лишь одно поражение.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гранада» — 8.030
- Ничья – 5.190
- Победит «Реал» — 1.411
Статистика
- «Реал» выиграл 11 прошлых матчей против «Гранады»
- «Реал» забивал минимум 2 гола в 6 последних встречах с соперником
- В 4 прошлых встречах команд на поле «Гранады» выиграла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
Сыграть ставку на победу «Реала» с форой (-1,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.140. В пассиве «Гранады» самая плохая оборона чемпионата, пропустившая 57 мячей за 35 матчей, а «Реал» выиграл четыре из пяти прошлых поединка с соперником с преимуществом в два гола и больше.