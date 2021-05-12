«Гранада» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и рекомендации по ставкам на матч Ла Лиги «Гранада» — «Реал» Мадрид, который состоится 13 мая 2021 года.

«Гранада»

«Гранада», набравшая 45 очков, занимает десятое место в рейтинге испанского чемпионата. В пяти последних турах Ла Лиги «насриды» потерпели три поражения, уступив таким командам: «Севилья» (1:2), «Кадис» (0:1) и «Бетис» (1:2).

Также в этой серии команде удалось победить «Эйбар» (4:1) и «Барселону» (2:1). Отметим, что в пяти из шести прошлых поединках «Гранады» в лиге выиграл исход «обе забьют – да».

«Реал» Мадрид

«Реал» занимающий третье место в общем зачете Ла Лиги, набрал по ходу текущего сезона 75 очко. Клуб из Мадрида не проигрывал в 15 последних матчах чемпионата, одержав в этой серии девять побед и шесть ничьих.

В последнем поединке Ла Лиги «Реал» сыграл вничью дома с «Севильей» (2:2), а до этого обыграл «Осасуну» (2:0). Отметим, что в 17 гостевых играх чемпионата «сливочные» потерпели лишь одно поражение.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» — 8.030

Ничья – 5.190

Победит «Реал» — 1.411

Статистика

«Реал» выиграл 11 прошлых матчей против «Гранады»

«Реал» забивал минимум 2 гола в 6 последних встречах с соперником

В 4 прошлых встречах команд на поле «Гранады» выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Реала» с форой (-1,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.140. В пассиве «Гранады» самая плохая оборона чемпионата, пропустившая 57 мячей за 35 матчей, а «Реал» выиграл четыре из пяти прошлых поединка с соперником с преимуществом в два гола и больше.