«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити», который состоится 18 мая 2021 года.

«Брайтон»

Команда занимает 17 место в турнирной таблице, но имеет достаточный отрыв от зоны вылета и уже сохранила себе место на следующий сезон АПЛ . Коллектив не может найти свою игру и редко выигрывает, что является серьезной проблемой, которую тренерскому штабу необходимо решить в период межсезонья. Встреча с чемпионом Англии дополнительно покажет все проблемы клуба, которые следует исправить.

15 мая «Брайтон» разошелся миром с «Вест Хемом» (1:1), а 9 числа команда минимально уступила «Вулверхэмптону» (1:2).

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола привел команду к еще одному чемпионству в Англии, однако все внимание коллектива сейчас сосредоточено на финале Лиги Чемпионов, который пройдет уже совсем скоро. Клуб готовится именно к этому матчу, а на матч с «Брайтоном» не исключено, что тренер побережет некоторых лидеров команды.

14 мая «Манчестер Сити» в результативном поединке обыграл «Ньюкасл» (4:3), а восьмого числа уступил в принципиальном поединке против «Челси» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 6.77

Ничья – 4.41

Победит «Манчестер Сити» – 1.512

Статистика

«Брайтон» выиграл всего три игры из последних десяти поединков

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

«Брайтон» проиграл последние восемь поединков с «Манчестер Сити»

Пять из шести матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на «Брайтон» с форой (+1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Чемпион Англии сосредоточен на другом поединке и не будет идти большими силами вперед, и рисковать своими игроками. «Брайтон» не проиграет крупно.