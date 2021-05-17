«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити», который состоится 18 мая 2021 года.
«Брайтон»
Команда занимает 17 место в турнирной таблице, но имеет достаточный отрыв от зоны вылета и уже сохранила себе место на следующий сезон АПЛ. Коллектив не может найти свою игру и редко выигрывает, что является серьезной проблемой, которую тренерскому штабу необходимо решить в период межсезонья. Встреча с чемпионом Англии дополнительно покажет все проблемы клуба, которые следует исправить.
15 мая «Брайтон» разошелся миром с «Вест Хемом» (1:1), а 9 числа команда минимально уступила «Вулверхэмптону» (1:2).
«Манчестер Сити»
Пеп Гвардиола привел команду к еще одному чемпионству в Англии, однако все внимание коллектива сейчас сосредоточено на финале Лиги Чемпионов, который пройдет уже совсем скоро. Клуб готовится именно к этому матчу, а на матч с «Брайтоном» не исключено, что тренер побережет некоторых лидеров команды.
14 мая «Манчестер Сити» в результативном поединке обыграл «Ньюкасл» (4:3), а восьмого числа уступил в принципиальном поединке против «Челси» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брайтон» – 6.77
- Ничья – 4.41
- Победит «Манчестер Сити» – 1.512
Статистика
- «Брайтон» выиграл всего три игры из последних десяти поединков
- «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних выездных матчей во всех турнирах
- «Брайтон» проиграл последние восемь поединков с «Манчестер Сити»
- Пять из шести матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на «Брайтон» с форой (+1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Чемпион Англии сосредоточен на другом поединке и не будет идти большими силами вперед, и рисковать своими игроками. «Брайтон» не проиграет крупно.