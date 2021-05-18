«Сельта» – «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» — «Бетис», который состоится 22 мая 2021 года.

«Сельта»

«Сельта» набрала отличную форму и занимает восьмое место в чемпионате, но выше подняться команда уже не сможет. Набранные 15 очков в пяти последних матчах не могут не радовать руководство и болельщиков, которые смотрят в следующий сезон чемпионата Испании с оптимизмом. От матча с «Бетисом» можно ожидать интересной игры, богатой на голевые моменты.

16 мая «Сельта» обыграла «Барселону» (2:1), чем лишила ее шансов на чемпионство, а 12 числа команда одержала победу над «Хетафе» (1:0).

«Бетис»

«Бетис» расположился на две позиции выше, чем «Сельта» и для команды этот матч важен гораздо больше соперников. Коллектив борется за право сыграть в Лиге Европы и для этого клубу необходимо набирать очки в этом поединке. Главной интригой матча является вопрос: сможет ли «Бетис» решить свои задачи в этом поединке и прервать красивую победную серию «Сельты»?.

16 мая «Бетис» на своем поле минимально обыграл «Уэску» (1:0), а 13 числа сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 3.14

Ничья – 4.04

Победит «Бетис» – 2.16

Статистика

«Сельта» одержала пять побед подряд, а «Бетис» не знает поражений уже десять матчей

Последние четыре выездных матча «Бетиса» окончились ничейным результатам

«Сельта» не может обыграть «Бетис» уже шесть матчей подряд

Восемь из десяти последних встреч клубов закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.16. Гости более мотивированы в этом матче и от результата зависит будущее команды, как в игровом, так и финансовом плане. Предположим, что «Бетис» одержит победу в сложном мачте.