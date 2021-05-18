«Сельта» – «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» — «Бетис», который состоится 22 мая 2021 года.
«Сельта»
«Сельта» набрала отличную форму и занимает восьмое место в чемпионате, но выше подняться команда уже не сможет. Набранные 15 очков в пяти последних матчах не могут не радовать руководство и болельщиков, которые смотрят в следующий сезон чемпионата Испании с оптимизмом. От матча с «Бетисом» можно ожидать интересной игры, богатой на голевые моменты.
16 мая «Сельта» обыграла «Барселону» (2:1), чем лишила ее шансов на чемпионство, а 12 числа команда одержала победу над «Хетафе» (1:0).
«Бетис»
«Бетис» расположился на две позиции выше, чем «Сельта» и для команды этот матч важен гораздо больше соперников. Коллектив борется за право сыграть в Лиге Европы и для этого клубу необходимо набирать очки в этом поединке. Главной интригой матча является вопрос: сможет ли «Бетис» решить свои задачи в этом поединке и прервать красивую победную серию «Сельты»?.
16 мая «Бетис» на своем поле минимально обыграл «Уэску» (1:0), а 13 числа сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 3.14
- Ничья – 4.04
- Победит «Бетис» – 2.16
Статистика
- «Сельта» одержала пять побед подряд, а «Бетис» не знает поражений уже десять матчей
- Последние четыре выездных матча «Бетиса» окончились ничейным результатам
- «Сельта» не может обыграть «Бетис» уже шесть матчей подряд
- Восемь из десяти последних встреч клубов закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.16. Гости более мотивированы в этом матче и от результата зависит будущее команды, как в игровом, так и финансовом плане. Предположим, что «Бетис» одержит победу в сложном мачте.