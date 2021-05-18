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«Сельта» – «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» — «Бетис», который состоится 22 мая 2021 года.

«Сельта»

«Сельта» набрала отличную форму и занимает восьмое место в чемпионате, но выше подняться команда уже не сможет. Набранные 15 очков в пяти последних матчах не могут не радовать руководство и болельщиков, которые смотрят в следующий сезон чемпионата Испании с оптимизмом. От матча с «Бетисом» можно ожидать интересной игры, богатой на голевые моменты.

16 мая «Сельта» обыграла «Барселону» (2:1), чем лишила ее шансов на чемпионство, а 12 числа команда одержала победу над «Хетафе» (1:0).

«Бетис»

«Бетис» расположился на две позиции выше, чем «Сельта» и для команды этот матч важен гораздо больше соперников. Коллектив борется за право сыграть в Лиге Европы и для этого клубу необходимо набирать очки в этом поединке. Главной интригой матча является вопрос: сможет ли «Бетис» решить свои задачи в этом поединке и прервать красивую победную серию «Сельты»?.

16 мая «Бетис» на своем поле минимально обыграл «Уэску» (1:0), а 13 числа сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сельта» – 3.14
  • Ничья – 4.04
  • Победит «Бетис» – 2.16

Статистика

  • «Сельта» одержала пять побед подряд, а «Бетис» не знает поражений уже десять матчей
  • Последние четыре выездных матча «Бетиса» окончились ничейным результатам
  • «Сельта» не может обыграть «Бетис» уже шесть матчей подряд
  • Восемь из десяти последних встреч клубов закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.16. Гости более мотивированы в этом матче и от результата зависит будущее команды, как в игровом, так и финансовом плане. Предположим, что «Бетис» одержит победу в сложном мачте.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Бетис»
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