«Бавария» – «Аугсбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Аугсбург», который состоится 22 мая 2021 года.

«Бавария»

Мюнхенский клуб уже стал чемпионом Германии, и заключительный тур чемпионата команда сыграет в свое удовольствие. Роберту Левандовски чтобы побить рекорд знаменитого Герда Мюллера, достаточно забить один мяч и наверняка команда захочет помочь своему форварду. Матч с «Аугсбургом» будет очень насыщенным на моменты и зрелищным и придется по душе всем поклонникам немецкого футбола

15 мая «Бавария» разошлась миром на выезде с «Фрайбургом» (2:2), а восьмого числа разгромила на своем поле «Боруссию» М (6:0).

«Аугсбург»

Команда сохранила свое место в Бундеслиге и на данный момент коллектив не имеет серьезной мотивации на последний поединок. Матч с «Баварией» всегда дополнительно придает игрокам сил и интереса, поэтому команда не выйдет на поле «сложа руки». В последних пяти матчах команда смогла набрать только четыре очка.

15 мая «Аугсбург» на своем поле оказался сильнее «Вердера» (2:0), а седьмого числа команда проиграла на выезде «Штутгарту» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.14

Ничья – 9.04

Победит «Аугсбург» – 16.12

Статистика

«Бавария» проиграла два матча из последних десяти встреч во всех турнирах, а «Аугсбург» уступил пять в пяти поединках

«Аугсбург» проиграл пять последних выездных матчей

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей с «Аугсбургом»

Семь из десяти последних встреч между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. Против мюнхенского гранда очень сложно играть на выезде и «Аугсбург» вероятнее всего не сможет справиться с давлением, которое окажут на них футболисты «Баварии».