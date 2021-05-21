«Реал» и «Атлетико» разыграют титул, «Юве» постарается попасть в ЛЧ. Интриги последнего уикенда сезона

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вчера, 21:00

Последний большой футбольный уикенд сезона и огромный ворох интриг.

В субботу и воскресенье будут сыграны матчи последних туров в пяти ведущих лигах Старого Света. В двух из них еще жива чемпионская интрига, не везде определились участники Лиги чемпионов. Отмечаем главные интриги в каждом завершающемся чемпионате.

Чемпионат Англии: «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер» разыграют две путевки в Лигу чемпионов

Чемпион уже известен, трио вылетевших тоже, осталось определить состав лигочемпионской бригады. «Лестер» рискует второй год подряд наступить на одни и те же грабли: в сезоне 2019/20 «Лисы» на протяжении всего сезона держались в топ-4, но в 37-м туре проиграли «Тоттенхэму», выпали из четверки и уже не смогли туда вернуться.

История повторяется: на этот раз «Лестер» проиграл в 37 туре «Челси», и теперь судьба путевок в Лигу чемпионов в руках «синих» и «красных», в то время как «Лестер» должен обыгрывать «Тоттенхэм» и надеяться на осечки «Ливерпуля» и «Челси».

Впрочем, есть вариант, при котором команде Брендана Роджерса хватит даже ничьей со «шпорами»: если «Астон Вилла» обыграет «Челси» («Лисы» по личным встречам имеют преимущество над лондонцами, но уступают мерсисайдцам).

Турнирное положение перед заключительным туром: «Челси» (3-е место, 67 очков), «Ливерпуль» (4-е место, 66 очков), «Лестер» (5-е место, 66 очков).

Важно учесть:

- «Лестер» опережает «Челси» по дополнительным показателям;

- при равенстве очков у трех команд самое высокое место займет клуб, который будет иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей

Ключевые матчи (воскресенье, 18:00 МСК): «Астон Вилла» — «Челси», «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас», «Лестер» — «Тоттенхэм».

Чемпионат Испании: «Атлетико» и «Реал» поделят «золото»

«Севилья» и «Барселона» лишились шансов на первое место, а вот мадридские клубы сохраняют интригу до последнего тура. Судьба титула в руках «Атлетико», который едва не уступил «Реалу» лидерство в прошлый уикенд, когда пощекотал нервы своим болельщикам волевой победой над «Осасуной». Выигравший в Бильбао «Реал» даже лидировал в онлайн-таблице минут 20.

В последнем туре у «Матрасников» более легкий соперник — «Вальядолид». Но это только на первый взгляд. Во-первых, «Вальядолиду» самому кровь из носу нужна победа: только такой результат оставляет надежду (но не дает гарантий) на сохранение прописки в Примере. Во-вторых, президент «бело-фиолетовых» из бывших «галактикос». Роналдо, может слышали о таком? Бразилец в прекрасных отношениях с Пересом и Зиданом, не раз признавался, что пропитался духом «мадридизма» и остается поклонником «Королевского клуба».

Сам «Реал» сыграет с «Вильярреалом», который в прошлый уикенд разнес «Севилью» со счетом 4:0. Команда Унаи Эмери тоже нуждается в победе, которая при благоприятном стечении обстоятельств может вознести «Желтую субмарину» на 5-е место. С другой стороны, главный матч сезона «Вильярреал» проведет в среду — финал Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». В связи с этим есть предпосылки, что Эмери прибережет лучшие силы, тем более его оппонент Сульшер наверняка даст отдых лидерам в последнем туре АПЛ , где для МЮ уже ничего не решается.

Турнирное положение перед заключительным туром: «Атлетико» (1-е место, 83 очка), «Реал» (2-е место, 81 очко).

Важно учесть:

- при равенстве очков «Реал» станет чемпионом, так как имеет преимущество по личным матчам (2:0; 1:1);

- «Атлетико» станет чемпионом, если выиграет свой матч у «Вальядолида» или если «Реал» не сможет взять 3 очка в матче с «Вильярреалом»;

- «Реал» станет чемпионом, если победит сам, а «Атлетико» сыграет вничью или проиграет.

Ключевые матчи (суббота, 19:00 МСК): «Реал» — «Вильярреал», «Вальядолид» — «Атлетико».

Италия: «Милан», «Наполи» и «Ювентус» определят неудачника в борьбе за Лигу чемпионов

«Интер» — чемпион, а «Аталанта» обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов по итогам предыдущего тура. «Ювентус» может набрать столько же очков, как бергамаски, но по личным встречам команда Алексея Миранчука будет выше. Таким образом, на две оставшиеся путевки претендуют «Милан», «Наполи» и «Ювентус», причем обладатель девяти предыдущих Скудетто вынужден надеяться на ошибки конкурентов, от которых отстает на одно очко.

«Ювентус» и «Наполи» сыграют с середняками, у которых уже нет турнирной мотивации — «Болоньей» и «Вероной» соответственно, а вот у «Милана» сильный и неудобный соперник — «Аталанта» (9:1 по сумме трех последних очных матчей в пользу бергамасков). Команда Джан-Пьеро Гасперини решила ключевую задачу, но для «Аталанты» принципиально остаться на втором месте, и это плохие новости для «Милана», которому не поможет Златан. Возможно, роковую ошибку «Россонери» допустили в предыдущем туре, когда не смогли обыграть «Кальяри» (0:0).

Турнирное положение перед заключительным туром: «Милан» (3-е место, 76 очков), «Наполи» (4-е место, 76 очков), «Ювентус» (5-е место, 75 очков).

Важно учесть:

- при равенстве очков «Ювентус» окажется ниже и «Наполи», и «Милана» по дополнительным показателям.

- «Милан» имеет преимущество над «Наполи» по личным встречам (3:1; 0:1);

- если три команды наберут одинаковое количество очков, то «Милан» займет третье место, «Ювентус» станет четвертым, а за пределами зоны Лиги чемпионов финиширует «Наполи».

Ключевые матчи (воскресенье, 21:45 МСК): «Аталанта» — «Милан», «Наполи» — «Верона», «Болонья» — «Ювентус».

Франция: судьба титула в руках «Лилля», но ПСЖ еще не сдался (и есть еще «Монако»)

Теоретически шансы на чемпионство остаются еще и у «Монако», но Александру Головину кубок вряд ли достанется. Дело в том, что в Лиге 1 главным дополнительным показателем при равенстве очков является общая разница забитых и пропущенных мячей. У «Лилля» перед заключительным туром «+40», у ПСЖ — «+56», а у «Монако» всего лишь «+34». Если оба конкурента проигрывают, то монегаскам нужно сократить отставание от «Лилля» — например, хватит собственной победы 5:0 при минимальном фиаско «Догов».

А вот если ПСЖ играет вничью, то тут уже «Монако» придется забивать 22 безответных мяча в ворота крепкого нынче «Ланса». Как вы понимаете, поражение двух лидеров разом маловероятно, так что «Монако» предстоит увлекательная заочная борьба с «Лионом» за путевку в Лигу чемпионов, но никак не участие в золотой гонке с «Лиллем» и ПСЖ . Для протокола команду Нико Ковача упоминаем, но завоевание «золота» в такой ситуации будет чудом чудесным.

Судьбу титула перед заключительным туром держит в руках «Лилль», которому достаточно разобраться с немотивированным «Анже» и пировать. ПСЖ сыграет с «Брестом», который еще может вылететь из Лиги 1. Парижане защитят свой титул в двух случаях: во-первых, если сами победят, а «Лилль» потеряет очки любым доступным способом; во-вторых, если сыграют вничью, «Лилль» проиграет, а «Монако» не выиграет с разницей в 22 мяча.

Турнирное положение перед заключительным туром: «Лилль» (1-е место, 80 очков), ПСЖ (2-е место, 79 очков), «Монако» (3-е место, 77 очков).

Ключевые матчи (воскресенье, 22:00 МСК): «Анже» — «Лилль», «Брест» — ПСЖ , «Ланс» — «Монако».

Германия: самый скучный финиш

Бундеслига выглядит бедным родственником на торжестве интриг перед заключительным туром остальных топ-чемпионатов. Чемпион известен (да-да, еще перед стартом сезона), лигочемпионский квартет определен («Бавария», «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург»), франкфуртский «Айнтрахт» и «Байер» сыграют в Лиге Европы, причем никуда не двинутся с уже занятых пятого и шестого мест.

Хоть как-то исправляет ситуацию очередь из четырех претендентов на седьмую строчку, дающую пропуск в Лигу Конференций. На подножку уходящего в направлении еврокубков поезда еще могут запрыгнуть «Унион», гладбахская «Боруссия», «Штутгарт» и «Фрайбург». А еще нужно выяснить, кто утонет вместе с безнадежным «Шальке». Претендентов ровно три — «Кельн», «Вердер» и «Арминия». Кто-то из них отправится во вторую Бундеслигу прямым рейсом, еще одна команда попадет в стыки, а счастливчик гарантированно останется в элите.

Все матчи 34-го тура Бундеслиги начнутся в субботу, в 16:30 по Москве.