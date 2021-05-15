Скрытая угроза «Ливерпуля». Почему «красные» почти наверняка окажутся в Лиге чемпионов?

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сегодня, 00:20

«Ливерпуль» в конце сезона может выстрелить и ворваться в первую четверку. «Соккер.ру» — о финальных раскладах в гонке за место в Лиге чемпионов.

Положение дел

Борьба за место в первой четверке – это самое увлекательное и интригующее, что остается на финише сезона в чемпионате Англии. Во многом интригу возродили два последних результата. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2, а «Челси» уступил «Арсеналу» (0:1). И эти результаты уплотнили положение клубов на границе первой четверки.

Сейчас внутри нее помимо двух клубов из Манчестера расположились «Лестер» (3 место, 66 очков) и «Челси» (4 место, 64 очка), которые провели 36 матчей, а в списке преследователей оказались «Ливерпуль» (5 место, 60 очков), «Вест Хэм» (6 место, 58 очков), «Тоттенхэм» (7 место, 56 очков), «Эвертон» (8 место, 56 очков).

У всех этих команд на матч меньше сыграно, то есть для каждой из них в розыгрыше еще девять очков, так что теоретически и находящийся на восьмом месте «Эвертон» еще имеет кое-какие шансы оказаться в первой четверке. Но они весьма призрачные. А вот фаворитом тут являются не «Лестер» с «Челси» (точнее, кто-то из них один), а «Ливерпуль». Все дело в календаре.

Всё в руках «Ливерпуля»

В оставшихся трех матчах «Ливерпулю» будут противостоять команды, которые уже ничего не решают и откровенно слабее. Это уже вылетевший «Вест Бромвич», а также «Бернли» и «Кристал Пэлас». Выглядит легкой прогулкой, даже для «Ливерпуля», который в нынешнем сезоне любит потерять очки на ровном месте.

К слову, в последнее время он собрался и является единственным клубом в Англии, который на отрезке в пять матчей не проиграл ни разу. То есть какую-никакую форму подопечные Юргена Клоппа набрали, несмотря на по-прежнему бушующие травмы (сейчас травмированы ван Дейк, Гомес, Хендерсон, Кейта, Матип, Милнер, Ориги), разогнались для финального сражения за первую четверку.

Тут и отвлекающих факторов гораздо меньше, чем у того же «Челси», которому еще и в Лиге чемпионов генеральное сражение с «Манчестер Сити» устраивать, и в Кубке Англии биться с тем же «Лестером», кстати. И что еще будет лить воду на мельницу «Ливерпуля»: одним из двух оставшихся матчей для «Лестера» и «Челси» в АПЛ является их очная встреча, то есть в любом случае они отберут друг у друга очки.

«Ливерпуль» теоретически может набрать максимум 69 очков, добавив три победы к своим нынешним 60 баллам. А «Лестер» и «Челси», которые находятся выше него в заветной четверке, с учетом игры между собой не смогут вместе набрать больше 69 очков. То есть все в руках «красных»! Если они выиграют три матча, то гарантируют себе место в первой четверке. А вот «Лестеру» и «Челси» есть отчего напрячься.

Оценка перспектив

Тот же «Лестер» после игры с «Челси» должен будет закончить сезон матчем с «Тоттенхэм». Конечно, «шпоры» в этом чемпионате не блистают, но они сами находятся теоретически в борьбе за место в четверке. Согласитесь, не то же самое, что играть с «Бернли» или «Вест Бромвичем», как «Ливерпулю». Хотя Клопп настраивает свою команду очень серьезно:

У нас впереди тяжелые матчи. «Вест Бромвич» будет полностью свободен от давления, которое может творить странные вещи с командами и людьми. «Бернли» с болельщиками непростой соперник, и надо что-то придумать против «Кристал Пэлас». Мы должны выиграть все матчи. Поэтому ничьи, которые у нас были с «Ньюкаслом» и «Лидсом», казались нам поражениями. Быть в положении, когда квалификация в Лигу чемпионов находится в ваших руках, это большое дело. А годами ранее это было нашей обыденностью.

Бывший нападающий сборной Англии Крис Уоддл считает, что после победы над МЮ на «Олд Траффорд» «Ливерпуль» практически обеспечил себе попадание в первую четверку:

Это придаст «красным» уверенности в трех оставшихся матчах. Они будут знать, что могут выиграть и должны выиграть. Я буду очень удивлен, если они этого не сделают. Качества игры и исполнителей у них предостаточно, чтобы выиграть эти три матча.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дон Хатчинсон считает, что далеко не все решено в этой разборке, и во многом психологический настрой «красных» и их шансы будут определять две предстоящие игры между «Лестером» и «Челси»: в Кубке и чемпионате:

Думаю, что все в «Ливерпуле» будут пристально следить за двумя предстоящими матчами между «Челси» и «Лестером». Тем же «лисам» еще предстоит и игра с «Тоттенхэмом». Я думаю, нас впереди еще ждут интересные повороты.

Наверное, намекает на то, что «Лестер», который долго казался непоколебимой фигурой в первой четверке, может драматично в концовке сезона ее покинуть. Это будет большим ударом для подопечных Брендана Роджерса. В прошлом такой же точно удар уже случался. А тут еще и Барнс с Эвансом и Морганом травмированы.

А что «Челси»? Живет полной жизнью, что может отвлечь, как уже говорилось. К тому же у «синих» есть два пути в Лигу чемпионов на следующий сезон. Помимо места в первой четверке АПЛ это еще и победа над «Манчестер Сити» в финале нынешней ЛЧ . Что же касается чемпионата, то помимо игры с «Лестером» «синим» предстоит встреча с «Астон Виллой». Сейчас «Челси» на подъеме и может сделать сезон потрясающим, если выиграет два оставшихся финала и два оставшихся матча в АПЛ .

Активные наблюдатели

Что касается остальных участников, то их шансы, конечно, призрачны, но чем черт не шутит. Тот же «Вест Хэм» всего два очка уступает «Ливерпулю», а ему играть с «Брайтоном», «Вест Бромвичем» и «Саутгемптоном». Все соперники ниже 13-го места. Перед финальным рывком у «Вест Хэма» могла быть и более уверенная позиция, но слишком многое растерял в последнее время, видимо, выдыхается.

Еще более призрачные шансы у «Тоттенхэма» и «Эвертона», который только «Ливерпулю» проигрывают четыре очка. «Шпоры» себе осложнили жизнь, проиграв «Лидсу» в последнем матче. Теперь им нужно обыгрывать «Вулверхэмптон», «Астон Виллу» и «Лестер» и надеяться, что на «Челси» и «Ливерпуль» с «Вест Хэмом» обрушится оцепенение.