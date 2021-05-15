«Финал чемпионата мира», дерби и драка за ЛЧ. Полный расклад накануне финиша РПЛ

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вчера, 21:49

«Спартак» или «Локомотив» — ответит последний тур.

Сначала о регламенте. «Оренбург» и «Алания» не дождались исключений и не выйдут в РПЛ – им не дали лицензии РФС . Значит, вылетают 15-й и 16-й клубы высшего дивизиона, но не будет стыков.

«Крылья Советов» и третий в таблице ФНЛ «Нижний Новгород» поднимаются выше. Остается борьба за места в еврокубках, интересные параллельные матчи и драка за спасение, где третий — лишний.

В случае равенства очков у двух и более команд в таблице, места определяют:

1. по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

2. по наибольшему числу побед во всех матчах;

3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

5. по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

«Тамбов»

Окончательное место: 16

22 поражения в 29 играх, одна из слабейших команд в истории РПЛ . Уже сделали исключение год назад, больше не надо. «Тамбов» проел казенные деньги, а толку никакого, ведь играли в Саранске.

«Ротор»

Возможные места: 13-15

Назвали игру 30-го тура «финалом чемпионата мира». Уступила в 18 матчах, но осталась драка с «Рубином», который мечтает о еврокубках. Также «Ротору» повезло, что «Арсенал» и «Уфа» играют между собой. Если туляки выиграют, то хватит ничьей, ведь у волгоградцев преимущество по личным встречам.

«Уфа»

Возможности места: 13-15

Побеждают «Арсенал» на выезде – остаются. Играют вничью, а «Рубин» не проигрывает «Ротору» — остаются. Проигрывают, но казанцы побеждают конкурента — остаются. Стукалов хорошо поработал после возвращения Газизова в клуб. «Уфа» не проиграла «Зениту» и ЦСКА , обыграла «Ахмат» и «Спартак». По игре это команда для РПЛ .

«Арсенал»

Возможные места: 13-15

Поражение от «Уфы», если «Ротор» наберет три очка против Слуцкого, отправит в низшую лигу. Хотя вероятность не самая высокая. Если в игре «Арсенала» и «Уфы» случится ничья, то туляки точно остаются. Повезло 13 и 14 местам в этом сезоне, не будет стыков.

«Урал»

Окончательное место: 12

Завершили сезон, выше нынешней позиции не поднимутся, ниже – не опустятся. Избежали нервотрепки в конце, а в последнем туре сыграют против «Локомотива». Если Иванов злопамятный – москвичам припомнят финалы Кубка России.

«Краснодар»

Возможные места: 10-11

Остаются без еврокубков, главная неудача фаворита. Зато избавились от иллюзий, сменили тренера. Играть умеют, а характера нет. Если «Ахмат» уступит «Спартаку», а сами выиграют — будут в десятке. Но при равенстве очков останутся на 11 строчке из-за личных встреч с грозненцами.

«Ахмат»

Возможные места: 10-11

Главное поражение команды – в полуфинале Кубка от «Крыльев Советов», уже состоялось. Доигрывают, не попадут в еврокубки, а от вылета давно защитились. Зато могут повлиять на судьбу путевки в ЛЧ . «Локомотив» за то, чтобы «Ахмат» обыграл дома «Спартак». Посмотрим на настрой клуба из Грозного, ведь турнирной мотивации у них нет.

«Ростов»

Возможные места: 8-9

«Ростов», если обыграет «Краснодар», а «Химки» не наберут три очка, будет в первой восьмерке. Если соперник уступит, а Карпин сыграет вничью, то надо смотреть личные встречи – подмосковный клуб оба раза выиграл. «Ростову» для восьмого места нужна победа и отсутствие таковой у «Химок».

«Химки»

Возможные места: 7-9

Теоретически «Химки» еще могут добраться до «Динамо». Если москвичи проиграют, а команда Черевченко наберет три пункта против «Сочи», то вступят в силу личные встречи. Показательно, что «Химки» опережают в этом сравнении обоих соседей по таблице. Если в прошлом году «Динамо» и «Ростов» запрыгнули в еврокубки, то сейчас выступили скромнее. А «Химки» совершили прорыв сезона – с ФНЛ в середину таблицы высшей лиги.

«Динамо»

Возможные места: 6-8

Для шестой строчки нужно отыграть поражение 3:1 от ЦСКА . Сделать это можно за счет победы 2:0 завтра, или же успеха крупнее. Учитывая, что у многих футболистов будет отпускное настроение, вряд ли в дерби увидим попытку реванша. «Динамо» устроит седьмая строчка, которую гарантирует ничья.

ЦСКА

Возможные места: 4-7

Если «Динамо» уже завершило гонку за еврокубками, то ЦСКА способен обойти и «Сочи», и «Рубин», если выиграет, а соперники синхронно проиграют. Такое вряд ли случится, поэтому ЦСКА нужны именно три очка с «Динамо» и немного везения – осечка хотя бы одного из двух конкурентов.

«Сочи»

Возможные места: 3-6

«Сочи», что едва не вылетел год назад, в шаге от еврокубков. Федотов отлично поработал, осталось обыграть «Химки» – путевка в еврокубки, даже если ЦСКА выиграет в дерби, никуда не денется. А вот если у команд Федотова и Олича будет равенство по очкам, то выше окажется «Сочи» по личным встречам.

«Рубин»

Возможные места: 3-5

Достаточно ничьей с «Ротором», ведь опережают по личным встречам ЦСКА и «Сочи». Но поражение не устроит, если оба конкурента наберут по три очка. Слуцкий даже в тройку может войти, если «Локомотив» проиграет, а казанцы огорчат «Ротор». Но в Лигу Европы такой переход не отправит – место отдадут обладателю Кубка, то есть Николичу.

«Локомотив»

Возможные места: 2-5

Ниже ЦСКА не опустятся, есть преимущество по личным встречам. В еврокубки «Локомотив» зашел через Кубок России. Если в УЕФА не передумают, то в виде исключения «Локомотив» окажется в группе ЛЕ . Случился это единожды из-за организации Лиги Конфедераций. Дальше такое право получит победитель этого турнира. Пока же «Локомотив» постарается обыграть «Урал», а болеть будут за «Ахмат». Только поражение «Спартака» пустит в ЛЧ .

«Спартак»

Возможные места: 2-3

Главная интрига тура. «Спартаку» нужна ничья или победа, чтобы обогнать «Локомотив». Без гола Мурило в победном для Тедеско дерби получили бы обмен победами со счетом 2:0, и тогда могли проигрывать «Ахмату» – у «Спартака» лучше общая разница мячей. Но теперь команде надо ставить на результат, и если не будет сенсации, то новому тренеру достанется сложная и увлекательная задача – провести «красно-белых» в группу Лиги чемпионов.

«Зенит»

Окончательное место: 1

Как «Тамбов», только дела веселее. «Спартак», как съязвил Дзюба, не вышел на матч против «Зенита», поэтому восьми пунктов разницы в таблице хватает. Даже если в последнем туре проиграют «Тамбову», то ничего для Семака изменится. Разве что будут недовольны любители ставок. Но скорее второй состав «Зенита» заберет ничью или победу, а после отправятся кто куда – на отдых, в другие клубы, или на Евро-2020. «Зенит» — чемпион, до 18 июля и матча за Суперкубок против «Локомотива» о результатах можно не волноваться.