Пятая попытка «Лестера» взять Кубок Англии. У Варди вторая молодость, у команды — финал против «Челси»

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вчера, 15:59

Вишаю Шриваддханапрабхе понравилась бы игра футболистов Роджерса.

Король вечеринок стал ассистентом

Поздно вечером 27 ноября 2015 года Варди и его одноклубник Ричи де Лат совершали традиционный «ритуал» перед матчем. Попросили водителя автобуса спрятать в их комнате бутылку портвейна. Ричи выпил стакан, а Варди приговорил остальную бутылку – явно не в первый раз выпивал перед игрой АПЛ .

Через день Джейми открыл счет против МЮ , и хотя Швайнштайгер помог «дьяволам» отыграться, удача в итоге была на стороне Варди и «Лестера». Стали чемпионами, а форвард побил в тот день рекорд ван Нистелроя – забил в 11 турах АПЛ подряд. И даже если это красивая байка, она подходит образу Джейми.

Варди не скрывает, что закидывался фастфудом и глушил водку, будучи профессиональным футболистом. В 34 года ему лень сражаться за место в заявке Англии на Евро – давно ушел из сборной. Зато за «Лестер» дерется так, словно это его любимый и родной клуб «Шеффилд Уэнсдей».

«Лисы» прыгали от схемы к схеме, но Варди в своей тарелке – забил 13 мячей и отдал 9 ассистов. Побил личный рекорд по голевым передачам в АПЛ , а три мяча создал для напарника Ихеаначо. Молодой нигериец добавил голы в Кубке Англии, а мяч против «Саутгемптона» подарил первый за 52 года шанс взять древнейший футбольный трофей.

Роджерс воюет против проклятия

Сегодня на «Уэмбли» команда Тухеля будет фаворитом, ведь нет больших неудачников Кубка Англии, чем бедняги из «Лестер Сити». У МЮ и «Эвертона» по восемь проигранных финалов, но 12 и 5 трофеев соответственно. А «лисы» четырежды были в шаге от победы, и всякий раз уступали.

Даже у «Оксфорд Юниверсити» или «Ройал Энджинирс» — клубов 19-го века, есть и поражения, и победы. «Хаддерсфилд Таун» выиграл один из своих пяти финалов. А тут еще у соперника только Ковачич и Пулишич под вопросом, но если на поле не сможет выйти Эванс – Роджерсу станет сложнее.

Против «Челси» логично сыграть «3-4-1-2». Тем более что пару дней назад играли «4-4-2» в день победы над МЮ на «Олд Траффорд». Можно снова учесть стиль соперника, ведь «Челси» хорош в Кубках – команда в четвертом финале турнира за пять лет. Разок обыграли МЮ , дважды уступали «Арсеналу».

«Лестер» тоже хорош. Уступал лишь раз в шести последних матчах – «Ньюкаслу», а против «Челси» в 6 последних играх собрал 2 победы, 1 поражение и 3 мировых. Возможно, эта команда перепишет историю, ведь последнее поражение в финале Кубка Англии случилось в далеком 1969 году. Пора снимать «кубковое проклятие».

«Лестер» не забыл прошлый июль

Год назад Роджерс тоже претендовал на ЛЧ . В последнем туре хватало ничьей против «Манчестер Юнайтед» – соперник отставал на три очка. Но Бруну Фернандеш забил (угадайте с первого раза, как именно – с пенальти), и бойкая команда североирландского тренера не отыгралась. В концовке было удаление Эванса и гол Лингарда.

На днях ошибку не повторили, а еще обыграли МЮ в четвертьфинале Кубка Англии. Но остался риск снова проиграть все в концовке, а это может морально убить команду. «Ливерпуль» способен набрать девять пунктов против ВБА , «Бернли» и «Кристал Пэлас». Тогда у «красных» будет 69 очков.

В АПЛ при равенстве пунктов считают личные встречи. Клопп и Роджерс обменялись победами, но дальше смотрят разницу голов, и у «Ливерпуля» есть выездной мяч Салаха. Если «Лестер» в последних двух турах наберет лишь три очка, а «красные» заберут максимум, то именно они будут в Лиге чемпионов.

Проблема Роджерса еще и в календаре – после финала Кубка Англии надо снова играть против «Челси». А в последнем туре ждет непредсказуемый «Тоттенхэм». «Шпоры» вряд ли попадут в еврокубки, но у них понятная задача – выиграть все оставшиеся матчи в ожидании тренера, коим может стать Роджерс.

А у «Челси» отчаянная борьба за четвертое место. Если Тухель дважды подряд обыграет Роджерса в двух турнирах, а в последнем туре лондонцы возьмут три очка против «Астон Виллы», то «лисы» снова могут стать жертвами фокстерьеров из Ливерпуля и Лондона. В июле получилось обидно, сейчас надо быть осторожнее.

Клуб очень выручает селекция

Семья миллиардера Шриваддханапрабхи, который погиб при крушении геликоптера, не бросила «Лестер Сити» в память о Вишае и других жертвах катастрофы. АПЛ позволяет зарабатывать, перепадают деньги от УЕФА . «Лестер» мог далеко зайти в Лиге Европы, но просчитался в домашнем поединке против «Славии», недооценил чехов.

Зато «Челси» и «Тоттенхэм» оценят по достоинству. И хорошо для Роджерса, что у «Лестера» такие крутые скауты и переговорщики. Джона Рудкина широкая публика не знает, но тот с декабря 2014 года трудится директором по футболу и одновременно присматривает за академией, менеджер с широкими функциями.

Сам когда-то пытался заиграть в «Лестере», а с 1998 года работал тренером в школе клуба. При его участии в клуб попал Джэймс Мэддисон – самый ценный игрок в составе. Трансфер Тилеманса себя полностью оправдал. Ндиди – один из лучших разрушителей всего сезона в АПЛ . Воспитанника Барнса подводят к составу.

Турок Союнджу в списке удачных сделок. Не говоря об Уэсли Фофана – француз постоянно растет в цене. Просто удивительно, насколько удачны трансферы «Лестера». И Кастань на смену Чилуэллу — сегодня может выйти против бывшего клуба, и опытный Рикардо Перейра, и тот же Ихеаначо, списанный «Манчестер Сити»…

Много примеров продуманных и гармоничных трансферов. В «Лестере» игроки развиваются – уместно вспомнить о Канте, который вышел недавно в свой первый финал Лиги чемпионов, став героем матчей против «Реала». С «лисами» приятно работать – Каспер Шмейхель в команде десять лет, и может подтвердить.

Клуб не удерживает звезд, которые реально интересуются переходом в клуб, где им будет комфортно. Марез вышел в финал ЛЧ , но только в составе «Манчестер Сити». Магуайр сыграет в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Про Чилуэлла и Канте уже сказано. И если бы Дринкуотер пил только воду, то до сих пор играл бы за «Челси».

«Лестер» заслуженно получал комплименты после чемпионства Раньери, но не растерял статус достойного бойца за пять лет. От того состава мало кто остался, но новая команда еще может стать третьей в АПЛ и получить первый в истории клуба Кубок Англии. «Челси» тоже прекрасно поработал, ему тоже желаем удачной и достойной игры.

Но будет нечто сказочно-романтическое, если Роджерс получит награду за два плодотворных года в «Лестер Сити» и выиграет свой первый в карьере нешотландский кубок.