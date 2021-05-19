У Миранчука первый финал Кубка в Италии, а у Роналду, похоже, последний

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вчера, 17:11

«Аталанта» в бодром настроении, в отличие от бывшего чемпиона.

Об «Аталанте»

- веселая перестрелка с победой над «Дженоа» со счетом 4:3 отправила Гасперини в Лигу чемпионов. Ассист Алексея Миранчука стал ключевым, «Аталанта» точно сыграет в престижном турнире. Все справедливо, у них невероятная атака – 90 голов в Серии А, которая не заметила потери Гомеса, а раньше не смутилась без Иличича.

- Миранчук обживается. Как рассказал Малиновский, поначалу Алексею мешали незнание итальянского языка и скромность, но теперь российский хавбек понимает нагрузки, требования, лучше читает игру и нашел себе друзей в команде. Алексей в порядке, ведь забил 7 голов и сделал 3 ассиста, получая мало времени. Надо ждать своего шанса. Сегодня в финале Кубка Италии нужно быть готовым к выходу на замену.

- в центре внимания Малиновский, поскольку у Руслана лучшая форма в жизни – 9 подряд матчей с голами или ассистами (5 мячей, 8 голевых передач). Хавбек стал лидером в созидании, а поскольку на его счету победный гол «Ювентусу» в прошлом матче, то Гасперини поставит его в основу. Скорее всего, рядом будет Пессина или Иличич, а на острие Сапата или Муриэль. Выбор, как обычно, широкий.

- кроме атаки, нужно выделить защиту «Аталанты». Понятно, что эта команда частенько участвует в ярких перестрелках, но Голлини и Ромеро в порядке, а количество пропущенных мячей не отражает качество организации линии обороны. На самом деле «Аталанта» вторая по сумме шансов соперников после самого «Ювентуса». В финале Кубка встретятся команды, что умеют играть в разных стилях.

- хорошо, что у Гасперини нет потерь в составе. У «Ювентуса» из-за дисквалификации не выйдет Алекс Сандро, но увидим остальных из числа лучших. У «Аталанты» трио в центре обороны, мощные фланги — Хатебур и Госенс, а Фройлер и де Рон отвечают за центральную зону. Команда опасна наличием пяти векторов атаки – форвард, два плеймейкера, латерали, центральные хавбеки и на закуску резерв, где могут быть Миранчук, Муриэль и Иличич – все опасные, с голевым чутьем.

Ориентировочный состав «Аталанты» (2-4-2-1): Голлини – Толой, Ромеро, Джимсити – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Пессина (Иличич), Малиновский – Сапата (Муриэль).

О «Ювентусе»

- «Интер» отобрал у Турина чемпионское звание впервые за десятилетие. В Серии А «Ювентус» пока на пятом месте, и в последнем туре от себя до конца не зависит. Если «Милан» и «Наполи» одержат победы, то три очка не выведут Роналду в Лигу чемпионов. Более того, их концовка сезона всецело зависит именно от «Аталанты».

- Сегодня соперники сыграют в финале Кубка Италии, а в воскресенье ждем поединок Гасперини против Пиоли, «россонери» в финале сезона достались «Аталанте». «Ювентус» уступает клубу из Бергамо по личным встречам, так что результат Пирло зависит от команды Гасперини и «Вероны», что встретит «Наполи».

- клан Аньелли думает о смене главного тренера. Точно связывались с Зиданом, нет сомнений, что проводили консультации с Аллегри. Результаты говорят сами за себя – вылет от «Порту», 15 осечек в 37 матчах в Серии А, поражение 0:3 от «Милана», ничья 1:1 против «Фиорентины». «Ювентус» играет с переменным успехом, разве что «Интер» обыграли, но на нервах – 3:2 с удалениями;

- Роналду перебросил автомобили в Португалию на технический осмотр. Не в Германию, которая ближе к Италии, а в сторону Франции или Англии. Намекает боссам клуба, что уйдет, если «Ювентус» останется без Лиги чемпионов. Победа в финале Кубка Италии отправит в Лигу Европы, но это слабое утешение для клуба с таким бюджетом и исполнителями. Тот случай, когда можно потерять лидера;

- невзирая на ошибки футболистов и Пирло, «Ювентус» — опасная команда. Тащит в основном Роналду – 29 голов только в Серии А, но есть Куадрадо с 10 ассистами, а еще Кьеза с прогрессом и шансами быть важным для сборной Италии на Евро-2020. Туринский гранд в кризисе. Возможно, их тренер морально сдался – хотя на словах держится, но даже в таком состоянии именно «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии и претендует на трофей.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (4-4-2): Щесны – Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Данило – МакКенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза – Роналду, Дибала.

О противостоянии

- «Аталанта» полностью заслужила финал, ведь обыграла «Кальяри», в четвертьфинале перестреляла «Лацио» в непростом поединке и реванше за финал 2019 года. Затем была ничья и победа над «Наполи». А теперь финал против главного босса в турнире – падшего ангела «Ювентуса».

- решающая игра в стиле поединка «Лестера» и «Челси». Формальный фаворит тут сильнее, поскольку опыта у «Ювентуса» больше, но претендент такой же симпатичный, как и «лисы» — «Аталанта» заслужила выиграть трофей под руководством Гасперини. А для российских фанатов, если они не поклонники Роналду, их успех будет приятным еще и из-за Миранчука. Дома у Алексея 3 победы в Кубке страны.

- Туринцы в шестой раз за семь лет вышли в финал, что говорит об опыте – переигрывать итальянские клубы умеют. Но если по два раза обыгрывали «Милан» и «Лацио», то в прошлый раз уступили в серии пенальти «Наполи». Если проиграют сегодня, то три года подряд останутся без привычного Кубка Италии.

- как уже упоминали выше – по личным встречам «Аталанта» опережает «Ювентус» в Серии А этого сезона. Ответом на ничью в первом круге стала победа после гола Малиновского. Научились играть против чемпионов – 1 поражение в 6 последних матчах. Правда, лишь одна победа и 4 мировые.

- у клуба из Бергамо один трофей в истории – Кубок в 1963-м. Последующие три финала проиграли. Пора исправлять положение и статистику, так что Миранчук оказался в Италии в исторический момент. Могут остаться вторыми в Серии А, если переиграют «Милан». А могут окончательно добить «Ювентус» — обыграть и сегодня, и своим поражением от «россонери» выбросить фаворита турнира из ЛЧ . Сегодня самый важный поединок сезона для «Аталанты», но и для Пирло – последний шанс себя показать.

Прогноз «Соккер.ру»: понятно, что «Ювентус» просто так трофей не отдаст, но предполагаем сложнейшую игру и минимальную победу «Аталанты». Но не исключено, что лишь в овертайме, то есть основное время завершится ничьей, ведь это любимый результат этих соперников. Но мировой с голами, ведь счет 0:0 в этой паре последний раз видели 24 года назад.