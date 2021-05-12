Победа «Локо» в Кубке открыла 5-й команде РПЛ пропуск в Лигу Конференций

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12 мая 2021, 23:47

Победа «Локомотива» в Кубке России изменила количество путевок в еврокубки, которые получат клубы-участники Премьер-Лиги.

Если прежде лишь первые 4 команды должны были получить пропуск в Европу, то после успеха «Локо» к ним добавилось еще и 5-е место.

Таким образом, расклад по еврокубковым местам в РПЛ на данный момент такой: 1-е место — групповой этап Лиги чемпионов, 2-е место — 3-й раунд квалификации ЛЧ , 3-е место — групповой этап Лиги Европы, 4-е место — 3-й раунд квалификации Лиги Конференций, 5-е место — 2-й раунд квалификации Лиги Конференций.