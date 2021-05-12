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Победа «Локо» в Кубке открыла 5-й команде РПЛ пропуск в Лигу Конференций

12 мая 2021, 23:47

Победа «Локомотива» в Кубке России изменила количество путевок в еврокубки, которые получат клубы-участники Премьер-Лиги.

Если прежде лишь первые 4 команды должны были получить пропуск в Европу, то после успеха «Локо» к ним добавилось еще и 5-е место.

Таким образом, расклад по еврокубковым местам в РПЛ на данный момент такой: 1-е место — групповой этап Лиги чемпионов, 2-е место — 3-й раунд квалификации ЛЧ, 3-е место — групповой этап Лиги Европы, 4-е место — 3-й раунд квалификации Лиги Конференций, 5-е место — 2-й раунд квалификации Лиги Конференций.

Отметим, что за тур до конца сезона в РПЛ 5-е место занимает «Сочи» (52 очка). Также 52 очка у занимающего 4-е место «Рубина». Идущий шестым ЦСКА отстает от этих двух команд на 2 очка.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ АлексАлекс (раскрыть)
13 мая в 14:25
Я так понимаю,Лига Европы теперь стала Лигой Конференций
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
13 мая в 12:15
По игре было видно что Локомотив в первом тайме играл процентов на 60, в перерыве Николич накрутил и пришла победа
Димон Булыкин
Димон Булыкин
13 мая в 12:10, ред.
Отстоял Локомотив честь РПЛ!
Доблестно оборонялся, отбивался и контратаковал против чемпиона грозного ФНЛ!
номер 12
номер 12 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 мая в 11:48
Как будто бы Сочи и Рубин не заслужили своей игрой в чемпионате выступать в еврокубках! Смысл кубка как в раз том, что привилегии получает ТОЛЬКО победитель. Иначе какой смысл всей этой системы на вылет?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
13 мая в 11:37
шанс для Цска
димон 37
димон 37 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 мая в 10:36
А у вас не 4?
stavr74
stavr74
13 мая в 10:06
интересно а кто сомневался в том , что Локо выиграет ?
АлексАлекс
АлексАлекс
13 мая в 09:25
3 место не дает право на участие в групповом этапе Лиги Европы (например если 3 место займет Рубин, то поедет в Лигу Конференций) или ключевые слова "на данный момент"? Запутывает статья
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
13 мая в 08:31
Появление молодёжи в командах, формирование в некоторых своего фирменного стиля, вселяет надежду что наш клубный футбол скорее жив, чем мёртв. Думаю что осенью должны в Европе выступить получше, чем последние пару лет.
Из наших бойцов в Европе смущает Спартак. Играют на эмоциях, постоянно заводя себя лозунгами типа мы - Спартак, отступать некуда и т. п. Плюс постоянное давление на судей. В Европе это не пройдёт. Да очередная смена тренера с последующей чисткой рядов. Но остальные должны без авосек от всех подряд обойтись.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 мая в 08:27
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 мая в 05:32
    Никто не думал что ЦСКА и Краснодар останутся без привычной еврокубковой осени....
    Интересно что предпримет Галицкий по исправлению ситуации...
    Будет ли ждать ЦСКА когда Олич станет тренером....останется ли Влашич в команде без еврокубков....??
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    13 мая в 00:37
      Oplot
      Oplot
      13 мая в 00:10
      Уровень команд конечно желает лучшего,кроме Зенита.Зенит будет играть на все 100 процентов в лч чтобы добраться до питерского финала.Команда настроена очень серьезно и с целью дойти до самого финала.
      Garrincha58
      Garrincha58
      13 мая в 00:06
      только не ЦСКА пусть они отдохнут сезон строят новую команду
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      13 мая в 00:02
      Считаю, что в подобных случаях в ЕК должен выходить финалист Кубка, а не 5 место ЧР.
      Всё таки турниры разные ,а Крылья заслужили выходом в финал. Сочи/Рубин/ЦСКА вылетели как пробка...
      XL-965
      XL-965
      13 мая в 00:01
      Сочи и Рубин команды достойнее Арсенала или Динамо
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      12 мая в 23:55
      Таких халявщиков было много. На памяти Уфа, Арсенал, Динамо. В группу не попали.
      Не дай Бог пролезут кони, очередное 4-е место занимать...
      1bear
      1bear
      12 мая в 23:49
      ура! Сочи и Рубин должны быть в Еврокубках !!!
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