Победа «Локо» в Кубке открыла 5-й команде РПЛ пропуск в Лигу Конференций

Победа «Локомотива» в Кубке России изменила количество путевок в еврокубки, которые получат клубы-участники Премьер-Лиги.
Если прежде лишь первые 4 команды должны были получить пропуск в Европу, то после успеха «Локо» к ним добавилось еще и 5-е место.
Таким образом, расклад по еврокубковым местам в РПЛ на данный момент такой: 1-е место — групповой этап Лиги чемпионов, 2-е место — 3-й раунд квалификации ЛЧ, 3-е место — групповой этап Лиги Европы, 4-е место — 3-й раунд квалификации Лиги Конференций, 5-е место — 2-й раунд квалификации Лиги Конференций.
Отметим, что за тур до конца сезона в РПЛ 5-е место занимает «Сочи» (52 очка). Также 52 очка у занимающего 4-е место «Рубина». Идущий шестым ЦСКА отстает от этих двух команд на 2 очка.
Доблестно оборонялся, отбивался и контратаковал против чемпиона грозного ФНЛ!
Доблестно оборонялся, отбивался и контратаковал против чемпиона грозного ФНЛ!
Из наших бойцов в Европе смущает Спартак. Играют на эмоциях, постоянно заводя себя лозунгами типа мы - Спартак, отступать некуда и т. п. Плюс постоянное давление на судей. В Европе это не пройдёт. Да очередная смена тренера с последующей чисткой рядов. Но остальные должны без авосек от всех подряд обойтись.
Из наших бойцов в Европе смущает Спартак. Играют на эмоциях, постоянно заводя себя лозунгами типа мы - Спартак, отступать некуда и т. п. Плюс постоянное давление на судей. В Европе это не пройдёт. Да очередная смена тренера с последующей чисткой рядов. Но остальные должны без авосек от всех подряд обойтись.
Интересно что предпримет Галицкий по исправлению ситуации...
Будет ли ждать ЦСКА когда Олич станет тренером....останется ли Влашич в команде без еврокубков....??
Интересно что предпримет Галицкий по исправлению ситуации...
Будет ли ждать ЦСКА когда Олич станет тренером....останется ли Влашич в команде без еврокубков....??
Всё таки турниры разные ,а Крылья заслужили выходом в финал. Сочи/Рубин/ЦСКА вылетели как пробка...
Всё таки турниры разные ,а Крылья заслужили выходом в финал. Сочи/Рубин/ЦСКА вылетели как пробка...
Не дай Бог пролезут кони, очередное 4-е место занимать...
Не дай Бог пролезут кони, очередное 4-е место занимать...