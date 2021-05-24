Нигматуллин купил квартиру в США, Холанд требовал алкоголь. Лучшее из Сети

1621846525

сегодня, 11:55

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форвард «Боруссии» Д путешествует вот в таком виде.

Норвежца лучше не злить, когда он требует алкоголь!

В честь форварда в Манчестере появилось масштабное граффити.

Бывший игрок МЮ выпустил клип, который сложно описать словами. Это нужно видеть.

Полузащитник «Краснодара» женился.

В семье бывшего футболиста «Рубина» ожидается очередное пополнение.

Хавбек «Локомотива» наслаждается отдыхом в Египте.

Бывший голкипер сборной России купил себе квартиру в США .

Публикация от Руслан Нигматуллин (@ruslan_nigmatullin)

Девушка дня:

Жена защитника «Барселоны» Жорди Альбы.

Милота дня:

Форвард «Интера» Лаутаро со своим сыном.

Дочке вратаря «Динамо» исполнился 1 год.

Найдите на фото тренера «Зенита» .

В футбол умеют играть все!

Что такое невезение? Просто посмотрите это видео.

Хавбек ЦСКА выбирает отдых на природе.

Публикация от @tvsoccer

Публикация от Payet Dimitri (@payetdimitri27)

Вот такой питомец живет дома у игрока «Кальяри» .

Как вам такой трюк?

Публикация от 433 (@433)

Симуляция — особый вид искусства, не всем подвластный.

«Атлетико» победил в Примере! Походка чемпионов:

Вот так болельщики мадридцев увидели трофей:

Стиляга дня:

Бывший игрок «Барселоны» .

Защитник «Манчестер Сити» похвастался такими бутсами, которые сделали для игроков команды в честь победы в АПЛ .

А как вам такой гол?

Футбол — весёлая игра!