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Нигматуллин купил квартиру в США, Холанд требовал алкоголь. Лучшее из Сети

сегодня, 11:55
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edubokom
edubokom
сегодня в 13:09
Любопытная подборка. Предпоследнее видео - гол классный. Про невезение понравилось. И ещё показалось, что сын Лаутаро похож на Месута Озила 🙂🙃🙂
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:29, ред.
И что??? Я разве у вас ,что-то спрашивал ??? Каждый интересуется тем чем хочет и делает то что считает для себя нужным. Лишь бы от этого не кому не было вреда.
Спасибо за понимание, уважаемый.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:18, ред.
Кому футбол интересен, а кому угадайки. Меня только футбол привлекает и все!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:57
Добрый день всем. Ничего не понимаю, что происходит ??? Что за перерасчёт??? - 950 это что ???
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