Нигматуллин купил квартиру в США, Холанд требовал алкоголь. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Боруссии» Д Эрлинг Холанд путешествует вот в таком виде.
Норвежца лучше не злить, когда он требует алкоголь!
В честь форварда Серхио Агуэро в Манчестере появилось масштабное граффити.
Бывший игрок МЮ Патрис Эвра выпустил клип, который сложно описать словами. Это нужно видеть.
Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон женился.
В семье бывшего футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова ожидается очередное пополнение.
Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк наслаждается отдыхом в Египте.
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин купил себе квартиру в США.
Публикация от Руслан Нигматуллин (@ruslan_nigmatullin)
Девушка дня:
Жена защитника «Барселоны» Жорди Альбы.
Милота дня:
Форвард «Интера» Лаутаро со своим сыном.
Дочке вратаря «Динамо» Антона Шунина исполнился 1 год.
Найдите на фото тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.
В футбол умеют играть все!
Что такое невезение? Просто посмотрите это видео.
Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов выбирает отдых на природе.
Публикация от Payet Dimitri (@payetdimitri27)
Вот такой питомец живет дома у игрока «Кальяри» Наитана Нандеса.
Как вам такой трюк?
Симуляция — особый вид искусства, не всем подвластный.
«Атлетико» победил в Примере! Походка чемпионов:
Вот так болельщики мадридцев увидели трофей:
Стиляга дня:
Бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер похвастался такими бутсами, которые сделали для игроков команды в честь победы в АПЛ.
А как вам такой гол?
Футбол — весёлая игра!
Спасибо за понимание, уважаемый.
Спасибо за понимание, уважаемый.