«Реал Овьедо» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

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сегодня, 15:56

В нынешнем сезоне один из клубов показывает футбол неплохого уровня, посмотреть на очное противостояние этих команд будет как минимум интересно. Букмекеры БК Pinnacle представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Овьедо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.05. Также можно поставить на победу гостей по 3.10.

Форма команд

«Реал Овьедо» набрал 50 пунктов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 11 побед, 17 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 42 гола и пропустил 43 мяча. В последних поединках у «Овьедо» дела идут неплохо. Клуб регулярно набирает очки, а игра команды внушает оптимизм. Сейчас «Овьедо» предстоит сложный соперник, который более успешен в этом сезоне.

«Мирандес» набрал 53 пункта и находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 14 побед, 11 ничьих и 15 поражений. Команда забила 37 мячей и пропустила 38 голов. В последних играх «Мирандес» выглядит плохо, у клуба не получается доминировать над слабыми соперниками, а с сильными «Мирандес» так и не научился играть в нынешнем сезоне. Для «Мирандеса» игра против «Овьедо» может стать хорошей проверкой на прочность перед завершением чемпионата.

Информация для ставок

«Мирандес» выиграл одну игру из последних пяти

«Овьедо» выиграл два матча из последних пяти

«Мирандес» забил пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по 1.78.