«Эспаньол» — «Тенерифе». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:07

В нынешнем сезоне «Эспаньол» продемонстрировал футбол высочайшего уровня и заслуженно станет принимать участие в Примере. Клуб вернется в Примеру очень быстро, ведь еще недавно команда вылетела из высшего дивизиона впервые за несколько лет и казалось, что камбэка придётся ждать ещё столько же. Букмекеры БК Pinnacle представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Эспаньол». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.53. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу гостей по 7.40.

Форма команд

«Эспаньол» набрал 81 пункт и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе каталонской команды — 24 победы, девять ничьих и семь поражений. Клуб забил 70 мячей и пропустил 26 голов. В последних матчах «попугаи» очень хороши, команда стабильно набирает очки и хочет закончить чемпионат на первом месте. «Эспаньол» оформил выход в Примеру и доминировал на протяжении всего сезона в Сегунде. В последнем матче «Эспаньол» наверняка будет играть в привычный для себя футбол и не оставит сопернику шансов.

«Тенерифе» набрал 50 пунктов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 13 опединков, 11 раз играл вничью и проиграл в 16 матчах. Команда уже обеспечила сохранение прописки в Сегунде, а значит, на игру клуба можно будет любоваться и в следующем сезоне. «Тенерифе» выглядит неплохо, команда часто показывает яркий футбол. В этом сезоне у клуба 33 забитых и столько же пропущенных мячей. В последних поединках «Тенерифе» никак не может набрать форму, хотя в начале сезона казалось, что клуб может ворваться в топ-6.

Информация для ставок

«Тенерифе» выиграл один матч из последних пяти

«Эспаньол» выиграл три матча из последних пяти

«Тенерифе» забил всего три мяча в пяти последних поединках

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на обе команды забьют по 2.10