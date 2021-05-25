«Тулуза» – «Нант»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф чемпионата Франции «Тулуза» – «Нант», который состоится 27 мая 2021 года.

«Тулуза»

Команда пытается вернуться в Лигу 1 и в этом сезоне у коллектива будет шанс успешно завершить свой сезон. Для этого по сумме двух матчей необходимо оказаться сильнее «Нанта», который очень неуверенно провел чемпионат. «Тулуза» набрала 11 очков в последних пяти матчах и уверена в своих силах. Нас ждет интересный матч за сохранение прописки в главном чемпионате Франции.

21 мая «Тулуза» обыграла на своем поле «Гренобль» (3:0), а 15 числа на выезде разошлась миром с «Дюнкерком» (3:3).

«Нант»

Коллектив смог в конце чемпионата наладить свою игру, но поражение в последнем матче чемпионата не позволило команде занять 17 место, которое оставило бы клуб в Лиге 1. Чтобы остаться в сильнейшем чемпионате Франции, команде следует играть аккуратно в ответном матче, а на выезде постараться обязательно забить. В последних пяти турах Лиги 1 команда набрала 12 очков.

23 мая «Нант» проиграл на своем поле «Монпелье» (1:2), а 18 числа разгромил «Дижон» (4:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Франции.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 2.85

Ничья – 3.15

Победит «Нант» – 2.7

Статистика

«Тулуза» проиграла два матча из последних десяти встреч в чемпионате, а «Нант» уступил четыре раза

«Тулуза» забивает на своем поле уже 17 матчей подряд

«Нант» выиграл три из четырех последних матчей у «Тулузы»

Семь последних матчей между командами на поле «Тулузы» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Обе команды будут находиться в напряжении и в первую очередь уделять внимание обороне. Предполагаем, что болельщики не увидят много мячей в этом поединке, а место в Лиге 1 будет решаться в ответном поединке.