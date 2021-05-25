«Бари» – «Фералписало»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1621950679

сегодня, 16:51

«Бари»

«Бари» когда-то претендовал на выход в Серию А и даже играл в нее на протяжении определенного временного отрезка. Сейчас же команда играет в третьем по силе дивизионе Италии. На текущий момент удачные матчи чередуются не самыми идеальными в плане результатов. Крайне важно стабилизировать свои действия, иначе могут возникнуть трудности в плане продвижения из Серии С в В.

«Фералписало»

«Фералписало» стремится как можно качественнее отыграть в атаке в противостоянии с «Бари» и продолжить свой путь на пути к повышению в классе. Команда на протяжении двух последних поединков не пропускает, благодаря чему может рассчитывать на дальнейшую динамику в своих действиях.

Котировки БК Pinnacle

• Победит «Бари» – 1.69

• Ничья – 3.60

• Победит «Фералписало» – 4.86

Статистика

• Один раз в рамках истории встречались команды. «Фералписало» одержал победу над «Бари» (1:0)

• «Бари» пропускает на протяжении шести поединков

• «Фералписало» проиграл в двух из десяти последних матчах

Прогноз

«Фералписало» неплохо себя чувствует в последних встречах. Видно, что команда нацелена на надежную игру в обороне, а вот у «Бари» с этим есть проблемы. Немного странными выглядят котировки на эту игру. Мы считаем, что у гостей есть все шансы, чтобы уйти от поражения в предстоящем поединке. Делаем ставку на то, что «Фералписало» не проиграет 2,09.