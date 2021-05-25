«Зюдтироль» – «Верчелли»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:05

«Зюдтироль»

«Зюдтироль» стремится к тому, чтобы повыситься в классе и наконец-то сыграть в Серии В. Для этого крайне важно прибавлять в стабильности и действовать с минимальным количеством невынужденных ошибок. «Зюдтироль» чередуют победы с поражениями в последних встречах из-за чего у команды серьезные проблемы с достижением нужного для себя результата.

«Верчелли»

«Верчелли» не проигрывает на протяжении четырех туров. У команды очень мощно выглядит атакующую линия, но есть и стабильность в оборонительных порядках, благодаря чему команда способна составить конкуренцию абсолютно любому своему оппоненту. С такой игрой можно претендовать на повышение в классе, но для этого нужно избегать обилия невынужденных ошибок.

Котировки БК Pinnacle

• Победит «Зюдтироль» – 1.86

• Ничья – 3.44

• Победит «Верчелли» – 4.04

Статистика

• «Зюдтироль» на протяжении семи домашних матчей не проигрывает – пять побед и две ничьи

• «Зюдтироль» не может победить «Верчелли» на протяжении пяти последних очных противостояний

• «Верчелли» на протяжении трех последних выездных матчей не проигрывает

Прогноз

На протяжении трех последних поединков гости не проигрывают. Хозяева не слишком стабильно выступают в последних встречах, но дома команда раскрепощается. По нашему мнению, хозяева все-таки заслуженно считаются фаворитами предстоящего поединка. Предлагаем подстраховать их победу нулевой форой и сыграть ее с коэффициентом 1,38. В этом случае есть все шансы, раскрыть свой потенциал и продолжить свой прогресс.