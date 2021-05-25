«Модена» – «Альбинолеффе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:17

«Модена»

«Модена», сумела обыграть «Альбинолеффе» в рамках первого матча противостояния. Сейчас команда может почувствовать себя спокойно и начинать предстоящий поединок с позиции силы. Не сделав этого невозможно будет претендовать на достижение положительного для себя результата. В любой момент времени могут возникнуть трудности, но сейчас клуб к ним готов.

«Альбинолеффе»

«Альбинолеффе» очень неплохо проявил себя в рамках этого сезона, но, к сожалению, зацепиться за результат домашнего матча с «Моденой» не сумел и уступил. На этом была прервана победная серия клуба, которая насчитывала три поединка. Крайне важно уже в ближайшем поединке попробовать прибавить, избегая обилия невынужденных ошибок, иначе продолжить борьбу за повышение в классе не предоставляется возможным.

Котировки БК Pinnacle

• Победит «Модена» – 1.76

• Ничья – 3.46

• Победит «Альбинолеффе» – 4.58

Статистика

• «Модена» на протяжении десяти последних матчей на домашней арене не проигрывает – восемь побед и две ничьи

• «Альбинолеффе» выиграл четыре гостевых поединка кряду

• «Альбинолеффе» в четырех гостевых встречах подряд пропускал по одному мячу

Прогноз

«Модена» очень неплохо проявляет себя в поединках на домашней арене. «Альбинолеффе» нечего терять, и команда будет идти на неоправданные риски. Учитывая это ставка на тотал больше в предстоящем поединке, по нашему мнению, выглядит перспективно. Не будем рисковать сыграем в этом матче тотал больше двух мячей с котировкой 1,63.