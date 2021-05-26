«Тенерифе» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Тенерифе» – «Реал Овьедо», который состоится 29 мая 2021 года.

«Тенерифе»

Команды идут по соседству в турнирной таблице и имеют одинаковое количество очков (51). «Тенерифе» не имеет шансов на попадание в зону плей-офф, а поэтому просто доигрывает чемпионат, находясь мыслями в отпуске и подготовке к началу следующего сезона. В последних пяти матчах клуб набрал всего четыре очка, что не может радовать руководство и болельщиков.

23 мая «Тенерифе» сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1), а 19 числа на своем поле уступил «Мальорке» (0:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

«Реал Овьедо»

Коллектив находится в идентичной ситуации со своим нынешним соперником. Не преследуя никаких турнирных задач, мотивацию команде может прибавить возможность окончить чемпионат как можно выше по итогам сезона. В пяти последних поединках «Реал Овьедо» смог набрать восемь пунктов и чувствует себя немного увереннее «Тенерифе».

24 мая «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Мирандесом» (1:1), а 20 числа команда на выезде крупно уступил «Райо Вальекано» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тенерифе» – 2.22

Ничья – 3.14

Победит «Реал Овьедо» – 3.7

Статистика

«Тенерифе» выиграл два поединка из десяти последних матчей в чемпионате, а «Реал Овьедо» одержал победу в трех матчах

Пять из семи последних матчей «Реал Овьедо» в гостях закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал Овьедо» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Тенерифе»

Шесть матчей из последних десяти выездных матчей «Реал Овьедо» закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.14. Команды очень часто расходятся миром и в данной ситуации не нуждаются в очках, чтобы рисковать и играть на победу. Предполагаем, что команды не выявят победителя и не забьют много голов.