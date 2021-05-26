«Венеция» — «Читтаделла». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:24

«Венеция»

«Венеция» в финале плей-офф Серии В будет противостоять «Читтаделле» в рамках ответного поединка. В первом матче команде удалось оформить победу (1:0). Главное продолжить свою серию без поражений, которая насчитывает уже восемь матчей. В идеале сохранить ту же надежность в оборонительных порядках – семь мячей.

«Читтаделла»

«Читтаделла» на протяжении уже двух последних матчей не может отличиться забитыми мячами и как результат проигрывает – «Монце» и «Венеции». Крайне важно уже в ближайших встречах уже переломить ход неудачно складывающихся для себя поединков, иначе будет трудно рассчитывать на камбэк в игре с «Венецией».

Информация для ставок

Победит «Венеция» — 2,24

Ничья – 3,08

Победит «Читтаделла» — 3,62

Статистика

«Венеция» на протяжении пяти последних домашних матчей не проигрывает – четыре победы и ничья

«Читаделла» в двух последних гостевых поединках уступила со счетом (0:2)

«Венеция» не проигрывает «Читаделле» в рамках трех последних личных встреч

Прогноз

«Венеция» находится в хорошей игровой форме, но команде будет противостоять очень непростой соперник в лице «Читаделлы». Ожидаем, что обе команды будут нацелены на оборонительную игру и ставка на то, что победитель в поединке выявлен не будет предлагается весьма неплохой котировкой 3,08 на что мы и предлагаем вам сделать ставку.