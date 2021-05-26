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«Ботев» Враца — «Септември». Прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 17:40

«Ботев»

«Ботев» будет бороться за право сохранить за собой прописку в элитном дивизионе чемпионата Болгарии. На протяжении трех последних поединков команда не может похвастаться победной серией. Два последних поединка завершились вничью с «Монтаной» и «Славией» София (1:1).

«Септември»

«Септември» явный претендент на повышение в классе. Команда на протяжении семи последних матчей добывает уверенные победы. В рамках последней встрече удалось переиграть «Локомотив» Горну (3:0). При этом команда финишировала на третьем месте во второй Лиге, слишком много очков было потеряно по ходу старта сезона.

Информация для ставок

  • Победит «Ботев» Враца — 1,69
  • Ничья – 3,60
  • Победит «Септември» — 4,36

Статистика

  • «Ботев» Враца не проигрывает на домашней арене на протяжении трех последних поединков – две победы и одна ничья
  • «Септември» выиграл три последних выездных поединка
  • Четыре раза в истории встречались клубы – две победы «Ботева» и две ничьи

Прогноз

«Ботев» на домашней арене играет всегда неплохо. Не победив «Септември» рассчитывать на выход в следующий раунд соревнований будет откровенно трудно. Мы считаем, что гостям удастся зацепиться за результат, но матч слишком результативным вряд ли выйдет, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 18:47
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Септември»
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