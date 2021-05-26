«Ботев» Враца — «Септември». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:40

«Ботев»

«Ботев» будет бороться за право сохранить за собой прописку в элитном дивизионе чемпионата Болгарии. На протяжении трех последних поединков команда не может похвастаться победной серией. Два последних поединка завершились вничью с «Монтаной» и «Славией» София (1:1).

«Септември»

«Септември» явный претендент на повышение в классе. Команда на протяжении семи последних матчей добывает уверенные победы. В рамках последней встрече удалось переиграть «Локомотив» Горну (3:0). При этом команда финишировала на третьем месте во второй Лиге, слишком много очков было потеряно по ходу старта сезона.

Информация для ставок

Победит «Ботев» Враца — 1,69

Ничья – 3,60

Победит «Септември» — 4,36

Статистика

«Ботев» Враца не проигрывает на домашней арене на протяжении трех последних поединков – две победы и одна ничья

«Септември» выиграл три последних выездных поединка

Четыре раза в истории встречались клубы – две победы «Ботева» и две ничьи

Прогноз

«Ботев» на домашней арене играет всегда неплохо. Не победив «Септември» рассчитывать на выход в следующий раунд соревнований будет откровенно трудно. Мы считаем, что гостям удастся зацепиться за результат, но матч слишком результативным вряд ли выйдет, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов.