БАТЭ – «Славия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:52

БАТЭ

В 10 сыгранных турах чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ одержали семь побед и две ничьи. Единственное поражение команда потерпела от лидера «Шахтера» в гостях (0:1). После этой неудачи последовали победы над «Спутником» (2:1) и «Рухом» (3:2) с минимальной разнице в счете.

В шести домашних играх Высшей лиги БАТЭ одержал шесть побед с общим счетом 14:6. В целом победная серия команды на своем поле достигла 12 матчей во всех турнирах.

«Славия»

«Славия» смогла выиграть только два из 10 матчей в проходящем чемпионате Беларуси. Набрав в общей сложности восемь очков, коллектив из Мозыря обосновался на 12 месте в турнирной таблице.

В прошлом туре Высшей лиги «Славия» потерпела шестое поражение, уступив дома ФК «Гомелю» (2:4). Прежде команда смогла победить «Спутник» (2:0), а также сыграть вничью с «Динамо» Брест (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит БАТЭ – 1.250

– 1.250 Ничья – 5.780

Победит «Славия» — 10.390

Статистика

БАТЭ выиграл 8 из 10 прошлых матча у «Славии» на своем поле

выиграл 8 из 10 прошлых матча у «Славии» на своем поле 3 последних поражения на поле соперника «Славия» потерпела без забитых голов

БАТЭ забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих матчах на своем поле во всех турнирах

Прогноз