«Богемианс» — «Уотерфорд». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 18:12

«Богемианс»

«Богемианс» пытается реабилитироваться за последние неудачи в рамках чемпионата Ирландии. Команда сумела разгромить «Дандолк» в прошлом туре (5:1). Отставание от зоны еврокубков составляет пять очков. Крайне важно стабилизировать свою игру в последних поединках, так как по-другому раскрыть свой игровой потенциал, иначе возникнут проблемы.

«Уотерфорд»

«Уотерфорд» является главным аутсайдером чемпионата Ирландии. У команды серия из шести поединков. На протяжении пяти последних очных противостояний с «Богемианс» чередуются победы с поражениями. Единственное нужно понимать, что ситуация в любой момент времени может трансформироваться в какую-то альтернативу.

Информация для ставок

Победит «Богемианс» — 1,35

Ничья – 5,25

Победит «Уотерфорд» — 8,60

Статистика

«Богемианс» два последних матча выиграл, играя на домашней арене

«Уотерфорд» уступил в четырех последних выездных противостояниях

«Богемианс» на домашней арене не выигрывает «Уотерфорд» на протяжении пяти последних поединков

Прогноз

По нашему мнению, «Богемианс» сумеет продлить свою победную серию и справиться с «Уотерфордом». Крайне важно команде сосредоточиться на достижении своих главных целей и продолжить свое движение в зону Топ-4. Хотелось, чтобы начала срабатывать некая динамика в результатах последних встреч обоих клубов. Играем победу хозяев с форой в – 1 мяч 1,55.