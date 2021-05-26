«Богемианс» — «Уотерфорд». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Богемианс»
«Богемианс» пытается реабилитироваться за последние неудачи в рамках чемпионата Ирландии. Команда сумела разгромить «Дандолк» в прошлом туре (5:1). Отставание от зоны еврокубков составляет пять очков. Крайне важно стабилизировать свою игру в последних поединках, так как по-другому раскрыть свой игровой потенциал, иначе возникнут проблемы.
«Уотерфорд»
«Уотерфорд» является главным аутсайдером чемпионата Ирландии. У команды серия из шести поединков. На протяжении пяти последних очных противостояний с «Богемианс» чередуются победы с поражениями. Единственное нужно понимать, что ситуация в любой момент времени может трансформироваться в какую-то альтернативу.
Информация для ставок
- Победит «Богемианс» — 1,35
- Ничья – 5,25
- Победит «Уотерфорд» — 8,60
Статистика
- «Богемианс» два последних матча выиграл, играя на домашней арене
- «Уотерфорд» уступил в четырех последних выездных противостояниях
- «Богемианс» на домашней арене не выигрывает «Уотерфорд» на протяжении пяти последних поединков
Прогноз
По нашему мнению, «Богемианс» сумеет продлить свою победную серию и справиться с «Уотерфордом». Крайне важно команде сосредоточиться на достижении своих главных целей и продолжить свое движение в зону Топ-4. Хотелось, чтобы начала срабатывать некая динамика в результатах последних встреч обоих клубов. Играем победу хозяев с форой в – 1 мяч 1,55.