Пятый финал Эмери и первый для Сульшера. Ждём дриблинг Арбелоа и тренерскую партию в Гданьске

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сегодня, 10:05

Помним, что испанцы – специалисты по Лиге Европы.

«Вильярреал» накануне финала

- Команда Эмери финишировала на седьмом месте в Ла Лиге. Сегодня клуб из крохотного городка на пятьдесят тысяч человек или завоюет путевку в Лигу чемпионов вместе с кубком, или поражение означает пропуск международного сезона. Ставки еще выше, чем у МЮ .

- Бывший тренер «Спартака», награжденный в Москве уничижительным прозвищем, которое за пределами России ничего никому не скажет, вышел в пятый финал Лиги Европы. Трижды с «Севильей» Унаи Эмери выигрывал кубок, а когда приблизился к трофею с «Арсеналом» — крупно уступил «Челси» в финале.

- «Вильярреал» — восьмой испанский клуб в финале ЛЕ за десять лет. Пропустили лишь три попытки, а однажды был мононациональный финал – «Атлетико» переиграл «Атлетик». Испанцы умеют играть в финалах ЛЕ , если не встречают соотечественников. Последним кубок против чужеземцев упустил «Алавес» в знаменитой перестрелке 5:4 против «Ливерпуля».

- По пути в финал Эмери обыграл не только «Арсенал», но и ряд крепких соперников – «Динамо» из Загреба и Киева, а также «Зальцбург». Испанцы в решающих стадиях не получали легкие победы, но Эмери мчится к единоличному лидерству по количеству кубков УЕФА в коллекции – пока наравне с Джованни Трапаттони. Учитывая, сколько раз «Вильярреал» уступал в полуфиналах – однажды в ЛЧ и дважды в Лиге Европы, клуб точно заслужил решающий бой;

- Приятно, что у команд нет забитых под завязку лазаретов. Эмери не может рассчитывать на Висенте Иборру – рослый испанец еще в декабре разорвал «кресты», но у него хватает людей для схемы «4-4-2». И «4-3-3» соберет, если Чуквуэзе в порядке. Альбиоль и Пау Торрес, которым интересовался прошлым летом МЮ , сыграют в центре защиты. Капу (или Коклен) с Парехо ждем в центре, а в атаке Жерар Морено выйдет или с Карлосом Баккой, или с Пако Алькасером. Оба форварда в представлениях не нуждаются.

Ориентировочный состав «Вильярреала»: Рульи – Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса – Тригерос, Парехо, Капу (Коклен), Гомес (Чуквуэзе) – Морено, Бакка (Алькасер).

«Манчестер Юнайтед» накануне финала

- Команда Сульшера отобралась в ЛЧ через АПЛ , они думают именно о кубке, а не о наградной путевке. Наличие недавнего кубка УЕФА в коллекции – Моуриньо постарался, обыграв «Аякс» в финале, не отменяет глобальную задачу – через победы в ЛЕ подготовиться морально к прорыву в плей-офф ЛЧ .

- У Сульшера первый еврокубковый финал в карьере тренера. Против Эмери у него пока равенство – 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Норвежец уважает соперников, даже когда позволяет фразу, что не знает ничего о «Роме», поскольку не смотрел матчи. Высказался буквально, а не пытался оскорбить. Позже изучил «волков» – счет на табло;

- МЮ вывалился в Лигу Европы с третьего месте в группе ЛЧ . Зато плей-офф второго еврокубка прошли легко. Разбили «Реал Сосьедад». Обыграли с боями «Милан», но «Гранаду» и «Рому» снова громили. Пускай с римлянами в полуфиналах вышел общий счет 8:5, в первом поединке англичане показали, почему носили статус фаворита Лиги Европы – разнесли «волков» 6:2;

- В последнее время «красные дьяволы» настроили игру в атаке. С начала марта был лишь один матч, когда МЮ не забивал – против «Лидса». Не всегда голы ведут к победам, уступали «Ливерпулю», «Лестеру» и «Роме», но эта серия является отражением предыдущих результатов. Все мысли были о финале ЛЕ . Римлян обыграли в первом матче, а в АПЛ успешно защитили второе место, параллельно дав отдых игрокам основы;

- Ждем Шоу и цепкого Ван-Биссаку на флангах. Де Хеа также будут защищать Байи и Линделеф, если Магуайр не успел восстановиться, но если Харри здоров – будет на поле, брать реванш за прошлый год и полуфинал против «Севильи». Фред – основной, как и Бруну Фернандеш, а рядом варианты. Гринвуд постоянно играл в ЛЕ , ван де Бек и МакТоминей рвутся на поле. У МЮ привычно богатый состав, хотя и ожидаемая тактика – «4-2-3-1».

Ориентировочный состав МЮ (4-2-3-1): Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Магуайр (Линделеф), Шоу – Фред, МакТоминэй – Рэшфорд (Гринвуд), Бруну, Погба – Кавани.

О противостоянии и героях

- Удивительно, но факт – все четыре матча «Вильярреала» и МЮ в Лиге чемпионов завершились с одинаковым счетом. И речь о нулевых ничьих. Тяжело найти еврокубковых соперников, сыгравших между собой больше одного раза, с такой статистикой. Ждем голы, раз команды Пеллегрини и Фергюсона от них отказались;

- власти Поморского воеводства разрешили заполнить стадион финала лишь на 25%. Поляков активно вакцинируют, но проблема в гостевых фанатах, коих в городе будет больше, чем пустят на стадион. Всего игру вживую увидят 9.5 тысяч зрителей. Неплохо, уже не пустой стадион. Поклонники МЮ зажгут, ведь их много по всему миру, необязательно речь об англичанах;

- у англичан понятный герой – у Бруну Фернандеша рекорд среди хавбеков элитных лиг по сумме «гол плюс пас» в сезоне. Помогал в АПЛ , помогает в Лиге Европы, где собрал 5 мячей и 4 ассиста. Португалец получил адресата для передач – Кавани. Уругвайский ветеран набрал форму и готов забивать даже после передач от соперников. А вот их встречает Шоу – приятный неожиданный герой сезона, Люк получил сатисфакцию за годы с травмами;

- у «Вильярреала», помимо чемпиона мира Альбиоля, что в 35 лет включил режим Мальдини рядом с талантливым левшой Пау Торресом, выделился Жерар Морено. Еще один представитель финалистов ЛЕ на Евро-2020 проводит лучший сезон в карьере – забил 23 мяча в Ла Лиге, добавил 6 в еврокубках. Состав седьмого клуба испанского сезона намного солиднее, чем думают люди, что ставят на легкую победу МЮ ;

- справедливости ради, отмечаем, что финалы Кубка УЕФА и Лиги Европы из одного матча, если в паре есть явно выраженный фаворит, складываются обычно предсказуемо. «Алавес» смог навязать борьбу «Ливерпулю». Но «Марсель», «Аякс», «Днепр», «Бенфика», «Атлетик», «Брага» или «Фулхэм» свои финалы проигрывали. Зато «Севилья» показала, как играть с клубами из АПЛ – обыграла пять лет назад «Ливерпуль».