В завтрашний день. Известны 25 участников Лиги чемпионов и 12 команд из Лиги Европы

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сегодня, 12:14

Рассказываем о счастливчиках, у которых точно будет еврокубковая осень.

Европейские чемпионаты завершены, а финал Лиги чемпионов состоится в ближайшую субботу, но уже есть соблазн заглянуть в следующий сезон, который будет ознаменован возвращением в Лигу чемпионов после долгого отсутствия «Милана», сокращением числа участников основной сетки Лиги Европы (с 48 клубов до 32) и запуском нового турнира УЕФА — Лиги Конференций.

Между тем, до старта нового розыгрыша Лиги чемпионов осталось меньше месяца: 22 июня состоятся первые матчи предварительного раунда, в которых примут участие команды, представляющие Косово, Андорру, Сан-Марино и Фарерские острова. Но основное внимание уделим тем, кому гарантирована еврокубковая осень в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а таких клубов 44. То есть две трети мест в групповых турнирах ЛЧ и ЛЕ уже заняты, правда некоторые команды еще не определились, где сыграют.

Лига Конференций 2021/22 — никто не избавлен от квалификации

Наши в Лиге Конференций: «Сочи» (2-й квалификационный раунд), «Рубин» (3-й квалификационный раунд).

Амбассадоры Лиги Конференций: «Вильярреал» (может отправиться в Лигу чемпионов, если выиграет в финале Лиги Европы у МЮ ), «Тоттенхэм», «Рома», «Ренн», «Фейеноорд».

С вводом нового турнира УЕФА в групповых стадиях еврокубков примут участие в общей сложности 96 клубов (до этого было 80 = 32 в Лиге чемпионов + 48 в Лиге Европы). Все три турнира УЕФА приведены к одной схеме: 32 команды на групповой стадии, затем плей-офф, начиная с 1/8 финала.

Особенность Лиги Конференций в том, что ни один клуб не получает путевку в основную сетку автоматически. Каждый должен будет проходить квалификацию — от одного до четырех раундов, поэтому прямо сейчас со 100% уверенностью мы не можем назвать ни одного участника осенних баталий в новом турнире.

Лига Европы 2021/22 — 12 участников групповой стадии известны

Наши в Лиге Европы: «Локомотив» (групповой этап), «Спартак» (в случае неудачи в квалификации Лиги чемпионов).

100% в основной сетке Лиги Европы: «Реал Сосьедад», «Бетис» (оба — Испания), «Лестер», «Вест Хэм» (оба — Англия), «Айнтрахт Франкфурт», «Байер» (оба — Германия), «Наполи», «Лацио» (оба — Италия), «Лион», «Марсель» (оба — Франция), «Брага» (Португалия), «Локомотив» (Россия).

Эта бодрая дюжина команд спокойно ждет 16 сентября, когда состоится первый тур группового этапа, никаких дополнительных испытаний им не грозит. Еще раз напомню, что в основной сетке Лиги Европы теперь выступают 32 клуба, а не 48. Простая арифметика подсказывает, что осталось определить 20 участников группового раунда турнира. Откуда же их взять?

- 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы.

- 6 проигравшие команд в раунде плей-офф Лиги чемпионов (4 с «Пути чемпионов» + 2 с «Пути представителей лиг»).

- 4 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (только на «Пути представителей лиг»).

Лига чемпионов 2021/22 — 25 участников групповой стадии известны (еще одного узнаем завтра)

Наши в Лиге чемпионов: «Зенит» (групповой этап), «Спартак» (если пройдет два раунда квалификации).

100% в основной сетке Лиги чемпионов: «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» (все — Англия), «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд», «Вольфсбург» (все — Германия), «Лилль», ПСЖ (оба — Франция), «Спортинг», «Порту» (оба — Португалия), «Зенит» (Россия), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо Киев» (Украина), «Аякс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция).

УЕФА гарантирует участие в основной сетке Лиги чемпионов четырем командам из четырех стран с самым высоким рейтингом в таблице коэффициентов (Англия, Испания, Италия и Германия), а это уже 50% участников турнира. По две прямых путевки у Франции и Португалии, также избавлены от приключений в квалификации чемпионы России, Бельгии, Украины, Нидерландов и Турции.

Почти 80% путевок в Лигу чемпионов распределяются по итогам национальных чемпионатов, только 6 из 32 мест (19%) займут команды, прошедшие квалификацию. Еще один участник группового этапа Лиги чемпионов определится по итогам намеченного на завтра финала Лиги Европы-2020/21. Если выиграет «Вильярреал», то у Испании будет 5 представителей в престижном турнире, а победы МЮ жаждет «Монако»: так как «красные дьяволы» заняли второе место в АПЛ и обеспечили себя Лигой чемпионов на будущий сезон, причитающаяся победителю Лиги Европы путевка в случае их успеха достанется третьей команде Франции.

12 + 25 = 44. Семь клубов, которые не определились с турниром

Самые внимательные читатели обратили внимание, что сумма обеспечивших себе участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы клубов не сходится с общим количеством команд, которым гарантирована еврокубковая осень. Дело в том, что семь клубов из квалификации Лиги чемпионов точно примут участие в шести матчах группового этапа, вот только с турниром они пока не определились: если победят всех соперников в квалификации, то пробьются в Лигу чемпионов, проиграют на любом этапе — отправятся прямиком в группу Лиги Европы.

В этой компании московский «Спартак» и «Монако» с Александром Головиным, впрочем, монегаски уже завтра могут стать полноправными участниками Лиги чемпионов, если «Манчестер Юнайтед» выиграет в финале Лиги Европы.