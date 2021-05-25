«Миссия невыполнима». Испания впервые сыграет на крупном турнире без футболистов «Реала»

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сегодня, 21:00

«Красная Фурия» после заката золотого поколения.

Испания

Лучший результат на Евро: чемпион (1964, 2008, 2012)

Результат на Евро-2016: 1/8 финала (поражение 0:2 от Италии)

Исторический факт: сборная Испании — единственная команда, сумевшая защитить чемпионский титул на Евро, выиграв турниры 2008 и 2012 годов.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.

Испания не испытала видимых проблем в отборочном цикле, спокойно опередив в своей группе Швецию, Норвегию, Румынию, Фарерские острова и Мальту. «Красная Фурия» одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и стала одной из пяти сборных, которым удалось пройти квалификацию Евро-2020 без поражений.

Правда, в гостевом матче против Швеции испанцы были близки к поражению: «Тре Крунур» вели со счетом 1:0 благодаря голу Маркуса Берга до 90+2 минуты, когда Родриго спас свою команду от поражения. На «Сантьяго Бернабеу» шведы пропустили два поздних гола и проиграли с крупным счетом 0:3. Испания и Швеция соперничали в отборе, а теперь снова встретятся, теперь уже в финальной части Евро.

Соперники по группе Евро-2020: Швеция, Польша, Словакия.

Заявка на турнир

Вратари: Унаи Симон («Атлетик Бильбао»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»).

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба – «Манчестер Сити»), Диего Льоренте («Лидс»), Сесар Аспиликуэта («Челси»).

Полузащитники: Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Серхио Бускетс (оба – «Барселона»), Ферран Торрес, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Пабло Сарабия (« ПСЖ »).

Тренер: Луис Энрике (Испания).

Мимо Евро: Рамос, Карвахаль, Начо, Асенсио, Лукас Васкес, Иско (все — «Реал»), Сауль, Эрмосо (оба — «Атлетико»), Луис Альберто («Лацио»).

- УЕФА расширил заявку на Евро-2020: на турнир можно заявить 26 футболистов вместо традиционных 23-х. Большой оригинал Луис Энрике лишил двух игроков самой возможности подышать воздухом большого турнира: в составе сборной Испании только 24 футболиста.

- Впервые в истории «Красная Фурия» отправляется на крупный турнир без футболистов «Реала» в заявке. Ничего удивительно в этом нет, учитывая травмы Рамоса, Карвахаля и Лукаса Васкеса, а также спорную форму Иско и Асенсио. Вызывает легко недоумение только игнорирование классного, до мозга кости профессионального имевшего игровую практику в последнее время Начо.

- Уроженец Франции Эмерик Ляпорт натурализован для выступлений за сборную Испании. Вполне вероятно, что имеющий баскские корни защитник будет основным на Евро-2020.

- Только 6 футболистов из текущего состава были в заявке сборной Испании на ЧМ -2018: Де Хеа, Аспиликуэта, Алькантара, Коке, Бускетс и Жорди Альба. Двое последних — чемпионы Европы 2012 года. Последние из могикан.

- Первый турнир с Евро-2004, на который сборная Испании отправилась без Серхио Рамоса. Рекордсмен «Красной Фурии» по количеству сыгранных матчей (180 игр, 23 гола) принял участие в 7 крупных турнирах подряд, выиграл два чемпионата Европы и стал чемпионом мира в 2010-м.

Ориентировочный состав сборной Испании (4-3-3): Симон — Аспиликуэта, Пау Торрес, Ляпорт, Альба — Бускетс, Алькантара, Коке — Ольмо, Ферран Торрес, Морено (Мората).

По суммарной стоимости состава сборная Испании войдет в топ-5 самых дорогих команд Евро-2020 наравне с Францией, Англией, Германией и, вероятно, Португалией, однако по именам банда Луиса Энрике не впечатляет. Возможно, не выдерживают сравнения с относительно недавно сошедшим со сцены «золотым поколением». Звездность не всегда является залогом успеха, турниры выигрывают команды, но личности важны и нужны — как в игровом смысле, так и в ментальном.

Кто должен стать лидером этой команды в отсутствие Рамоса? Бускетс и Альба — главные старожилы сборной Испании, но они никогда не были вожаками по натуре, такие качества есть у Аспиликуэты и Коке, но это скромные лидеры, которые указывают путь партнерам скорее своим примером, в то время как Рамос умеет и пафосные речи толкать и рычать на товарищей, если это требуется.

Испанская земля по-прежнему богата футбольными талантами, но «Красная Фурия» образца 2021 года должна будет найти свой стиль и свой стержень прямо по ходу Евро. Не уверен, что это выполнимая задача, ведь такие скоротечные турниры, как чемпионаты мира и Европы — это своего рода краш-тесты. Везде, где тонко — порвется; все, что склеено на коленках — развалится на части.

Задачи и перспективы

Очевидно, что у топ-сборной, трижды побеждавшей на Евро, может быть только одна задача — борьба за титул. Испанцев даже можно зачислить в список формальных претендентов на победу, но «Красная Фурия» ближе к результатам ЧМ -2014, Евро-2016 и ЧМ -2018 (два поражения в первом раунде плей-офф и один невыход из группы). Не вижу сложившейся системы, гарантировавшей определенный уровень результатов при Арагонесе и Дель Боске, сборная Испании после трех больших побед подряд вернулась к своему обычному состоянию: это местами талантливая, но слишком спонтанная и неудачливая команда, которая часто не хватает характера. Возможно, Луис Энрике что-то придумает, но сейчас кажется, что даже выход в полуфинал станет успехом для такой Испании.

Прогноз «Соккер.ру»: у испанцев приятная группа, в которой они могут забрать первое место и получить не самого сильного соперника в первом раунде плей-офф. В общем, попадание в восьмерку сильнейших могут осилить, а дальше — как карта ляжет. Априори похожи на команду уровня четвертьфинала.