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Биться за Россию надо против Дании. У главного конкурента Эриксен и три победы с общим счетом 14:0

сегодня, 15:56
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Эриксен Кристиан
Эриксен Кристиан
Полузащитник
Шмейхель Каспер
Шмейхель Каспер
Вратарь
Кьер Симон
Кьер Симон
Защитник
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Игра с бельгийцами – бонус, а развязка наступит в последнем туре.

Дания

Лучший результат на Евро:чемпион (1992)

Результат на Евро-2016: не прошли отбор (уступили Португалии и Албании в группе)

Исторический факт: сборная Дании не прошла отбор на Евро, на котором победила. На турнир отправились из-за дисквалификации Югославии

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе:Швейцария, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

Только 5 сборных не проигрывали в отборе Евро-2020 – Дания, Италия, Бельгия, Украина и Испания. Тем не менее датчане заняли лишь второе место, уступив лидерство швейцарцам. У датчан есть привычка. Им проще отобрать очки у Франции (на ЧМ-18), или Англии (в Лиге Наций), чем не поделиться с ирландцами или грузинами. Зато обыграли Швейцарию в отборе в решающий момент и не пропустят второй Евро подряд.

Соперники по группе Евро-2020: Бельгия, Россия, Финляндия.

Заявка на турнир

Вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Фредерик Реннов («Шальке»), Йонас Лессль («Мидтьюлланд»);

Защитники: Даниэль Васс («Валенсия»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Йенс Ларсен («Удинезе»), Николай Бойлесен, Матиас Занка (оба — «Копенгаген»), Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Йоаким Андерсен («Фулхэм»);

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни («Боруссия» Д), Матиас Йенсен, Кристиан Норгор (оба — «Брентфорд»), Кристиан Эриксен («Интер»), Андерс Кристиансен («Мальме»);

Нападающие: Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Мартин Брейтуэйт («Барселона»), Йонас Винд («Копенгаген»), Каспер Дольберг («Ницца»), Андреас Ольсен («Болонья»), Миккел Дамсгаард («Сампдория»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Корнелиус («Парма»).

Главный тренер: Каспер Хьюлманд (Дания).

Мимо Евро: Абильдгор («Рубин»), Шене («Херенвен»), Ингвартсен («Унион»), Йонсон («Кадис»).

-  Новый тренер сборной Дании и бывший наставник «Норшелланна» Каспер Хьюлманд разослал приглашения 52-м футболистам. Причина понятная, сразу 26 игроков готовы к экстренному вызову. Хотя изначально у всех, кого не наигрывали, было мало шансов – заявка читалась.

- В рейтинге ФИФА датчане поднялись на две позиции, занимают десятую строчку. России досталась первая команда списка – Бельгия, десятая – Дания, и 54-я – Финляндия. Против этой сборной команда Кьяера и Эриксена откроет Евро-2020, матч пройдет в Копенгагене. Датчанам повезло, все матчи групповой стадии сыграют дома, в том числе решающий против России.

- Если говорить о составе, то будущему оппоненту повезло, нет значительных потерь из-за травм. Не попал в список ветеран Лассе Шене, известный по выступлениям за «Аякс», но подрастают новые звезды – 22-летний Йонас Винд играл в атаке в Лиге Наций. Четыре результативных действиях в том же турнире у Андреаса Сков Ольсена. Отличался 20-летний Дамсгаард, но и Дольберг в 23 года не старик.

- Также у датчан хватает бывалых и проверенных. Эриксен только что отпраздновал чемпионство в Италии. Кьер недавно был участником разгрома «Ювентуса» с «Миланом». Шмейхель не попал в ЛЧ второй сезон подряд, зато злее будет на Евро. Кристенсен в 25 лет вышел в финал ЛЧ, а в сборной уже шесть лет.

- Следить из состава Дании надо за Брейтуэйтом. Вдруг окажется, что настолько крутой, как говорит. А если без шуток, то у Винда хорошие шансы показать себя. В защите есть интересный Мехле из «Аталанты», одноклубник Миранчука. Сообразительный Ольсен из «Болоньи» тоже минимум выйдет на замену. Все сыроватые, но многие уже в топ-5, а это показатель.

- На ЧМ в России датчане вылетели в плей-офф от будущих вице-чемпионов хорватов по пенальти, но так никому и не проиграли, даже Франции. Шмейхель умеет тащить, стариков в заявке подменяет молодежь, хотя тот же Эриксен давно на виду, а Кристиану всего 29 лет. Юссуф Поульсен восемь лет выступает за сборную и «Лейпциг», а он еще моложе, 26 лет. Дания опасна симбиозом таланта и опыта.

- Это уверенная в себе команда. Неслучайно финишировали в группе дивизиона А Лиги Наций выше Англии за счет выездной победы и домашней ничьей. Уровень Бельгии не потянули – дважды уступили, но во второй дивизион турнира, где сейчас Россия, не попали. Чтобы найти поражение Дании, помимо бельгийских, придется нырнуть в 2018 год, когда Словакия в товарищеском матче обыграла их 3:0.

- В этом году у них три матча, три победы. Забили два безответных мяча Израилю на выезде, грохнули дома Молдавию со счетом 8:0, а затем переиграли на выезде опасную Австрию – 0:4. Форма впечатляет, набрали 9 пунктов в группе с шотландцами и названными сборными, будут фаворитом и могут попасть на ЧМ-2022 напрямую.

- у датчан из-за переноса турнира случилась забавная смена тренера. Контракт Хьюлманда должен был вступить в силу летом прошлого года, а на турнир команду вывел норвежец Оге Харейде. Но его стиль управления не нравился футболистам, поэтому с ним соглашение не продлили. А теперь перенос кубка значит, что игроки получили тренера, который им по душе. Результат видим – побеждают.

Ориентировочный состав сборной Дании (4-2-3-1): Шмейхель – Васс, Кьер, Кристиансен, Мехле – Дилейни, Хейбьерг – Ю. Поульсен, Эриксен, Брейтуэйт – Винд (Дольберг).

Крепкий состав, тренер с амбициями, достаточно вариантов ведения игры. Эриксен, Дольберг или Мехле не относятся к банальным игрокам. Скамейка длинная – датчане могут усилить игру по ходу дела. Да и основные футболисты крутые, тот же Хейбьерг – невоспетый герой «Тоттенхэма». Дилейни набрался опыта в Бундеслиге, командная защита стала лучше еще при бывшем тренере.

Задачи и перспективы

Выход из группы – для начала. Вторые в квартете с Бельгией выходят на вторых в группе Италии, Турции, Уэльса и Швейцарии, точно получат крепкого соперника. Но в случае с попаданием на третью строчку и выходом в плей-офф можно нарваться на Францию или Испанию, а не хотелось бы. Так что России нужно быть выше датчан и финнов. А у соперника амбиции – могут пройти кого-то из группы А. Четвертьфинал в Дании справедливо назовут успехом.

Прогноз «Соккер.ру»: к сожалению, у Дании высокие шансы стать вторыми в группе. Класса много, стартуют с финнами, а последний поединок сыграют в Копенгагене против сборной России. Помним, что в новом формате Евро можно выйти из группы с третьего места, но лучше так не делать.

Баринов сказал, что команда будет биться за страну в матче против Бельгии. Но логичнее не переоценивать первый тур, а грамотно сыграть против Финляндии и Дании. Одна сенсация ничего не значит, стабильность – залог успеха. В принципе, именно поэтому датчане в десятке сильнейших сборных мира, а в зоне УЕФА вообще седьмые.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:56
Да, в поражении от Бельгии не будет вообще никакой трагедии, если добьемся результата с датчанами и финнами. На двух последних Евро наши неплохо начинали, но затем случались 2 фиаско, которых совсем не ждали. Посмотрим, что Черчес придумает.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:30
Не понятно за счет чего Россия собирается их обыгрывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:11
Очень сложный соперник...
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