«Логронес» – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Логронес» – «Лас-Пальмас», который состоится 30 мая 2021 года.

«Логронес»

Команда идет на 19 месте в чемпионате и на данный момент находится в зоне вылета. Однако в оставшихся матчах у коллектива есть все шансы исправить ситуацию. Игроки находятся в не самой лучшей форме и в последних пяти матчах смогли набрать всего четыре очка. Чтобы сохранить свое место в Сегунде, тренерскому штабу следует вносить существенные изменения в игру коллектива.

24 мая «Логронес» на выезде уступил в один мяч «Альмерии» (1:2), а 19 числа команда на своем поле обыграла «Фуэнлабраду» (1:0).

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» в этом сезоне не смог удивить болельщиков феерической игрой, но и ниже своего уровня также не падал. Коллектив занимает десятое место и доигрывает сезон без каких-либо задач. В этой встрече интересно будет понаблюдать, какую игру покажет команда в матче с максимально настроенным на победу соперником.

24 мая «Лас-Пальмас» обыграл на своем поле «Албасете» (3:2), а 20 числа на выезде проиграл «Спортингу» из Хихона (0:1). Оба матча проходили в рамках Сегунды.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Логронес» – 1.413

Ничья – 4.52

Победит «Лас-Пальмас» – 8.19

Статистика

Обе команды выиграли по три матча из последних десяти матчей в чемпионате

«Лас-Пальмас» не забивает на выезде уже четыре матча подряд

В матче первого круга между командами победу одержал «Лас-Пальмас» (2:1)

Восемь из десяти домашних матчей «Логронеса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Хозяева будут играть аккуратно, и выжидать ошибку соперника, так как права на ошибку у них нет. Предполагаем, что болельщики не увидят большого количества мячей.