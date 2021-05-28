«Динамо» Брест – «Энергетик-БГУ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:26

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 11-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Энергетик-БГУ», который состоится 30 мая 2021 года.

«Динамо» Брест

На счету «Динамо» 17 очков и шестое место в общем зачете чемпионата Беларуси. В 10 турах чемпионата клуб из Бреста смог одержать четыре победы и пять ничьих. Единственное поражение команда потерпела в прошлом туре от ФК «Минска» (0:1).

На своем поле «Динамо» не проигрывало в пяти прошлых играх. При этом, четыре последних домашних поединка команда завершила выигрышем ставки ТМ(2,5) голов.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» занимает 11-е место в турнирной таблице Высшей лиги. На счету команды девять очков, которые она набрала за счет двух побед и трех ничейных поединков. Еще в пяти играх чемпионата клуб терпел неудачи.

В последнем туре первенства «Энергетик-БГУ» обыграл на своем поле «Слуцк» (1:0). Отметим, что три прошлых гостевых матча команда проиграла, пропуская в них не менее двух голов.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Динамо» Брест – 1.819

Ничья – 3.610

Победа «Энергетика-БГУ» — 4.430

Статистика

«Динамо» побеждало «Энергетик» в 3 прошлых играх на своем поле

В 5 прошлых встречах соперников забивали обе команды

«Энергетик» не выигрывал в 4 предыдущих гостевых матчах

Прогноз

Рекомендуем сыграть ставку на победу «Динамо» с коэффициентом 1.819 в букмекерской конторе Pinnacle. «Энергетик-БГУ» показывает плохие результаты в гостях, а «Динамо» стабильно побеждает соперника на своем поле.