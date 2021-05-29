«Славия Прага» — «Ческе-Будеевице». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 19:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Pinnacle, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этом матче является «Славия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Ческе-Будеевице» оценивается по 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Славия» с огромным отрывом выиграла свой чемпионат и получила путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Отрыв от ближайшего преследователя 12 очков свидетельствует о силе данного коллектива и его хорошо поставленной игре. Правда под конец чемпиона команда позволила себе расслабиться и несколько раз потеряла очки. Были ничьи с «Яблонцем» и «Карвиной» с одинаковым счетом (1:1), но в финале кубка страны одержали победу над «Викторией» (1:0).

«Ческе-Будеевице» завершает турнир в нижней части турнирной таблицы и выше 11 места уже точно не поднимется. Коллектив достаточно нестабильно провел чемпионат и не мог претендовать на что-то большее. Два последних тура провели очень плохо, проиграв «Словацко» (0:2) и «Теплице» (0:1).

Информация для ставок

«Ческе-Будеевице» в последних девяти выездных поединках добыли всего одну победу

«Славия» в 2021 году всего один раз потеряла очки в своем чемпионате, все остальные матчи — победа

Игра первого круга завершилась ничьей (3:3)

«Ческе-Будеевице» последние пять матчей завершили с результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Славия» на порядок сильнее и, несмотря на расслабленность в конце чемпионата, без проблем разберется со своим соперником. Сделать ставку на победу «Славии» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Pinnacle.