«Спарта Прага» — «Збройовка Брно». Прогноз и ставки БК Pinnacle

Ставки букмекеров
Явным фаворитом поединка букмекеры видят хозяев поля. Поставить на сенсационную победу гостей можно в букмекерской конторе Pinnacle по коэффициенту 14, а вот в случае победы хозяев, зайдет коэффициент 1.17. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.4.
Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.13.
Форма команд
«Спарта» завершила чемпионат на второй строчке в турнирной таблице, завоевала путевку в квалификацию Лиги чемпионов, а потому и матч последнего тура является для команды формальностью. В прошлом туре столичный клуб обыграл «Богамианс 1905» (2:1), а туром ранее выдали фантастическую игру с «Младой Болеслав», которая завершилась со счетом (5:4).
«Збройовка» находится в зоне вылета и уже не сможет спастись от вылета даже в случае победы, так как уступают идущему строчкой выше «Теплице» по личным встречам. Громко хлопнуть дверьми и отобрать очки у лидера чемпионата – последняя задача коллектива в высшем дивизионе.
Информация для ставок
- Победная серия «Спарты» насчитывает четыре поединка
- «Збройовка» одержала всего одну победу в последних семи матчах
- Игра первого круга завершилась победой «Спарты» (4:1)
- «Збройовка» забивает на выезде шесть игр подряд
Прогноз
Матч команд, которым уже не нужно решать турнирные задачи. Скорее всего, нас ожидает открытый футбол с большим количеством голевых моментов и голов. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Pinnacle.