«Спарта Прага» — «Збройовка Брно». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 19:11

Ставки букмекеров

Явным фаворитом поединка букмекеры видят хозяев поля. Поставить на сенсационную победу гостей можно в букмекерской конторе Pinnacle по коэффициенту 14, а вот в случае победы хозяев, зайдет коэффициент 1.17. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Спарта» завершила чемпионат на второй строчке в турнирной таблице, завоевала путевку в квалификацию Лиги чемпионов, а потому и матч последнего тура является для команды формальностью. В прошлом туре столичный клуб обыграл «Богамианс 1905» (2:1), а туром ранее выдали фантастическую игру с «Младой Болеслав», которая завершилась со счетом (5:4).

«Збройовка» находится в зоне вылета и уже не сможет спастись от вылета даже в случае победы, так как уступают идущему строчкой выше «Теплице» по личным встречам. Громко хлопнуть дверьми и отобрать очки у лидера чемпионата – последняя задача коллектива в высшем дивизионе.

Информация для ставок

Победная серия «Спарты» насчитывает четыре поединка

«Збройовка» одержала всего одну победу в последних семи матчах

Игра первого круга завершилась победой «Спарты» (4:1)

«Збройовка» забивает на выезде шесть игр подряд

Прогноз