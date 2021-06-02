Лихо начали – быстро утомились. Российско-польский мир во Вроцлаве

1622585179

сегодня, 01:06

Товарищеский матч между сборными Польши и России завершился вничью. «Соккер.ру» — об игре, которая ответила не на все вопросы.

До чемпионата Европы осталось совсем мало времени, и из-за коронавирусных реалий сроки подготовки сильно сжаты. У России есть два товарищеских матча до начала турнира, что повышает ценность каждого из них. Первый поединок во Вроцлаве против сборной Польши должен был смоделировать игру против ближайших соперников на Евро.

Правда, полноценного сравнения наверняка не получилось, потому что мощь и эффективность Роберта Левандовски очень хорошо позволила бы проверить оборону сборной России форвардом высочайшего класса – таким, с которым придется иметь дело в игре с Бельгией, где блистает могучий Ромелу Лукаку. Но Левандовски, утомленный плотным сезоном, попросил не использовать его в игре с Россией. Поэтому пришлось тесты проводить с помощью других футболистов. Но и они кое-что показали.

Боевой старт

Еще до начала матча стало ясно, что будет жарковато. На трибунах во время исполнения гимна России раздавались шумы, свист, но какого-то дружного освистывания не случилось, к счастью. А Станислава Черчесова, которого в Польше знают по работе с «Легией», даже поприветствовали аплодисментами. Прием на поле тоже вышел горячим. Поляки слишком ответственно подошли к матчу с товарищеским статусом и обрушили мощное давление на штрафную Шунина.

Местами россиянам приходилось очень тяжело – мяч просто выносился в сторону. Такой прессинг оказался неожиданностью для гостей, поэтому уже на четвертой минуте случился гол, весьма показательный и прискорбный для организации обороны сборной России. Легко позволили исполнить заброс из опорной зоны за спину защитникам. Причем так легко на движении ушел Франковски к воротам, что даже позволил себе брак при обработке, и его всё равно не успели накрыть в штрафной, позволив откинуть мяч на Шверчока, а тот забил. Кстати, в шестом матче подряд Россия пропускает. В последний раз такая серия была у нее в 2018 году.

После гола давление поляков некоторое время не снижалось, и становилось тревожно. Но и у сборной России нашлись свои мастера заброса и незаметного подключения. Головин выдал изумительный навес на дальнюю штангу, а Караваев ворвался к воротам и прошил Фабьянски. Случилось это через 16 минут после польского гола. И на этом результативные действия команд прекратились. В первом тайме были еще любопытные подходы к воротам с обеих сторон. Но игровым преимуществом явно завладели россияне, которые больше контролировали мяч и чаще проводили атаки, в том числе комбинируя по чужой штрафной. Однако довести до ума эти выходы не получалось.

Всё смешалось

Когда же настало время замен, игра окончательно скомкалась и превратилась в настоящую товарищескую возню. Наложился и фактор усталости, а массовые замены разбивали действие и не позволяли поддерживать связи на поле. Кажется, что чуть быстрее устали игроки сборной России, либо у поляков за счет домашнего стадиона ближе к концу игры оказалось больше эмоционального заряда.

Так или иначе, Польша подровнялась по ряду показателей с Россией, которая была лучше в целом по первому тайму. Но это не касается остроты – моментов явно не хватало, а с теми, что были у России в первом тайме, ничто не шло в сравнение. Так что одним из самых интересных явлений во втором тайме стала замена вратаря у россиян. Вместо Шунина появился Матвей Сафонов, для которого матч стал дебютным.

Разные таймы

Наиболее наглядно разницу в первом и втором тайме по содержанию игры покажут основные статистические показатели. Возьмем, к примеру, владение мячом. После финального свистка красовались красивые цифры: 50 на 50. Но в первом тайме сборная России контролировала мяч ощутимо лучше: 59 процентов времени. Соответственно, во второй половине всё было ровно наоборот, и уже поляки лучше его держали.

Но при этом игра после перерыва стала гораздо менее острой. В первом тайме сборная Польши нанесла пять ударов по воротам Шунина, а сборная России предприняла четыре попытки. При этом поляки дважды попали в створ, россияне – один раз. А что мы видим после перерыва? Всего два удара от Польши и один от России. И ни одного из них – в створ. При этом каждая из команд во втором тайме 12 раз нарушила правила. Повышение плотности игры и рост количества единоборств привели к тому, что динамика была утрачена, а основными способами обострения стали стандарты. Но вот использование их оставляло желать лучшего.

Даже при наличии у сборной России Головина, который отыграл до финального свистка. К слову, на последних секундах он исполнял подачу с перспективного стандарта, но крайне неудачно. Тут снова говорим о факторе усталости. В первом тайме команды давали друг другу больше пространства, меньше фолили, следовательно, игра шла более динамично и живо. Но что характерно для обоих таймов – это периодические прорывы через центр с перспективами ухода в контратаку с численным перевесом. Причем с обеих сторон, но у поляков даже чаще.

Почему же так получалось, если плотность и манера игры изменилась между таймами? Дело в разной природе этих «лакун». Если в первом тайме прорывы случались за спины из-за высокой линии прессинга и высокой динамики, то во втором тайме свободные зоны возникали уже из-за усталости и нерасторопности при их прикрытии. Собственно, поэтому еще и не получалось толком такие перспективные выходы реализовывать – скорость забега резко падала, и всё заканчивалось неточностью и потерей.

Поэтому волей-неволей сборная России протестировала даже две модели игры за один матч: вязкую и динамичную. В обеих есть вопросы к организации перекрытия в центре поля и в обороне, а также в вариативности впереди. Но есть и поводы для оптимизма в плане возможностей для обострения благодаря наличию того же Головина. Любопытным оказался ход с появлением на поле наших легионеров одновременно и с первых минут: Головин и Алексей Миранчук создавали явное напряжение в рядах поляков своими угрозами нестандартных ходов. Когда есть два таких футболиста, это повышает риск для соперника. В том числе и поэтому первый тайм получился у России острее.