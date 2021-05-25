Верно назвали топ-4 и двух неудачников сезона. Таблица АПЛ-2020/21: сверяем прогноз «Соккер.ру» с истиной

1621956609

сегодня, 18:30

Всё правильно сделали. Ну почти.

«Шеффилд Юнайтед» — 20 место

Прогноз «Соккер.ру»: 11 место

Начинаем, увы, с неудачного прогноза. Казалось, что после сенсационного девятого места в прошлом сезоне «Клинки» откатятся в нижнюю половину турнирной таблицы, мертвой хваткой вцепятся в прописку среди элитных клубов Англии, но «Шеффилд Юнайтед» словно заставили вернуть долги за сопутствовавшую ему годом раньше удачу. Дерзкие выскочки превратились в безнадежных аутсайдеров, закрепились на дне таблицы с первых туров и завершили чемпионат на последней строчке. Мартовская отставка Криса Уайлдера ничего не изменила.

«Вест Бромвич» — 19 место

Прогноз «Соккер.ру»: 20 место

В сентябре отмечали неготовность «Дроздов» к АПЛ , и недостаточная укомплектованность состава действительно оказалась критической. Славен Билич вел борьбу за выживание до декабря, когда был отправлен в отставку, на его место пришел «Большой Сэм» Эллардайс, но чудо не случилось. Тонкий лучик надежды забрезжил только в начале апреля, когда «Вест Бромвич» последовательно разгромил «Челси» и «Саутгемптон» с общим счетом 8:2, но этот казус не получил развития.

«Фулхэм» — 18 место

Прогноз «Соккер.ру»: 19 место

«Фулхэм» снова сыграл в лифт, но это было ожидаемо, ведь «дачники» вышли в АПЛ неожиданно, кажется, даже для самих себя. И не ударили в грязь лицом, несмотря на вылет и отставание в 11 очков от ближайшего спасительно места. Команда и молодой тренер Скотт Паркер получили бесценный опыт, вероятно, в новом сезоне попытаются взять Чемпионшип штурмом и вернуться в Премьер-Лигу уже с более серьезными намерениями.

«Бернли» — 17 место

Прогноз «Соккер.ру»: 13 место

Шон Дайч может слепить конфетку из чего угодно, по стоимости состава «Бернли» уступает только «Вест Бромвичу», но мы не сомневались, что «кларетовые» сохранят прописку в элите. Ждали «Бернли» повыше, рассчитывая на их оверперфоминг, но случилось объективное по возможностям 17-е место. Благодаря работе тренера финишировали с опережением «красной зоны» на 11 очков.

«Брайтон энд Хоув» — 16 место

Прогноз «Соккер.ру»: 14 место

В общем-то, от прогнозируемого 14-го места «Брайтон» отделили всего лишь 3 очка. «Чайки» пока не выросли из штанишек команды, которая удовлетворяется фактом сохранения прописки в Премьер-Лиги. Вылететь в год 120-летия клуба было бы печально. В середине сезона вероятность такого исхода казалась вполне реально, но потом «Брайтон» взял себя в руки и отдалился от опасной зоны на почтительную дистанцию по очкам.

«Саутгемптон» — 15 место

Прогноз «Соккер.ру»: 8 место

«Святые» разочаровали. «Саутгемптон» казался переродившимся и способным на хороший результат после поражения 0:9 от «Лестера» в прошлом сезоне, но в новой кампании команда Ральфа Хазенхюттля стерла себе память и начала все сначала. И 0:9 опять проиграли, на этот раз доставив море удовольствия фанатам «Манчестер Юнайтед».

«Кристал Пэлас» — 14 место

Прогноз «Соккер.ру»: 16 место

Если бы мы незаметно поменяли в прогнозе «Кристал Пэлас» и «Брайтон», никто бы и не заметил, но истина дороже. Эти две команды отзеркалили наш прогноз, между ними в таблице 3 очка, а взаимное расположение предопределили очные матчи, в которых «Орлы» Роя Ходжсона набрали 4 очка.

«Вулверхэмптон» — 13 место

Прогноз «Соккер.ру»: 7 место

Ничто не вечно под Луной. Прочили «Волкам» третий подряд финиш на 7-й строчке в АПЛ , но, наверное, это действительно чрезмерное постоянство для лиги с высочайшей конкуренцией. «Вулверхэмптон» спустился в нижнюю половину турнирной таблицы, а Нуну Эшпириту Санту покидает клуб после четырех лет работы.

«Ньюкасл» — 12 место

Прогноз «Соккер.ру»: 17 место

«Сороки» в прошлом году чуть не разбогатели с обретением новых хозяев, но вынуждены были остаться под крылом одиозного Майкла Эшли. Респект Стиву Брюсу, который не уронил команду, к которой владелец потерял интерес. Это очень хороший результат вопреки обстоятельствам.

«Астон Вилла» — 11 место

Прогноз «Соккер.ру»: 18 место

«Астон Вилла» перешла с темной стороны на светлую: в прошлом сезоне «Вилланы» до последнего тура бились за выживание и еле-еле спаслись, опередив вылетевших «Уотфорд» и «Борнмут» на одно очко. На этот раз все было иначе: щедрые трансферные вливания в команду (260 миллионов евро за два года) начали оправдывать себя, в результате чего «Астон Вилла» превратилась в крепкого середняка.

«Эвертон» — 10 место

Прогноз «Соккер.ру»: 10 место

Вот фраза из сбывшегося прогноза:

Кажется, что «ириски» способны и на большее, но «Эвертон» перед стартом сезоне всегда кажется лучше, чем на финише.

Стоит добавить, что «Эвертон» не только перед стартом сезона, но и по ходу чемпионата казался способным на большее. Команда Карло Анчелотти даже обозначала претензии на попадание в Лигу чемпионов. А в итоге «Ириски» финишировали десятыми, как мы и обещали.

«Лидс» — 9 место

Прогноз «Соккер.ру»: 12 место

Не было сомнений, что Марсело Бьелса отлично подготовится к суровым будням АПЛ . Так и вышло. 59 очков в первом сезоне после выхода из Чемпионшипа — это очень крутой результат. В предыдущем сезоне этого хватило бы для попадания в Лигу Европы, но на этот раз «верхи» собрали больше очков, что не умаляет заслуг «Лидса» и лично Бьелсы.

«Арсенал» — 8 место

Прогноз «Соккер.ру»: 5 место

Рассчитывали, что «Канониры» вернутся на пятое место, но они второй год подряд заняли восьмую строчку, причем на этот раз вообще остались без еврокубков. Хотя, если хорошо подумать, то все логично: 8 — это ведь удвоение 4. Если вы понимаете, о чем я…

«Тоттенхэм» — 7 место

Прогноз «Соккер.ру»: 6 место

А вот Жозе Моуриньо и «Тоттенхэм» ждали на шестой строчке, но «Шпоры» немного промахнулись мимо прогноза. Португалец и вовсе не финишировал в АПЛ : 19-го апреля ушел в отставку и завершил свое пребывание в лондонском клубе четырехчасовым напутствием футболистам.

«Вест Хэм» — 6 место

Прогноз «Соккер.ру»: 15 место

Главное очарование сезона. Загадочный «Вест Хэм» вместо прогнозируемой борьбы за выживание попал в Лигу Европы, а временами казалось, что может запрыгнуть даже в топ-4. Снимаем шляпу перед «Молотобойцами» и Дэвидом Мойесом, который внезапно реанимировал свою забуксовавшую тренерскую карьеру.

«Лестер» — 5 место

Прогноз «Соккер.ру»: 9 место

Думалось, что «Лисы» потеряют позиции по сравнению с предыдущим сезоном, получив дополнительную нагрузку в виде матчей Лиги Европы и расставшись с Беном Чилуэллом. Однако «Лисы» снова заняли пятое место, полностью повторив уже знакомый сценарий с горчинкой в послевкусии: долгое время шли в топ-4, откуда вывалились в предпоследнем туре и остались без Лиги чемпионов. Дважды вошли в одну реку.

«Челси» — 4 место

Прогноз «Соккер.ру»: 4 место

По ходу сезона «Синие» сменили Лэмпарда на Тухеля, добрались до финала Лиги чемпионов и проиграли «Лестеру» в финале Кубка Англии. Могли уступить «Лисам» и место в топ-4, ведь в последнем туре опасно проиграли «Астон Вилле», но «Тоттенхэм» подсобил победой над конкурентом. Задача-минимум на чемпионат выполнена, а у нас стопроцентное попадание.

«Ливерпуль» — 3 место

Прогноз «Соккер.ру»: 2 место

Не знаю, как выглядела бы вершина АПЛ , не случись в «Ливерпуле» кадровой катастрофы: может быть, «Красные» оказались бы на обещанном им втором месте, а может, и вовсе защитили бы титул. Как бы то ни было, яблоня упала от яблока неподалеку, хотя в столь диких условиях с командой Клоппа могло случиться вообще всякое.

«Манчестер Юнайтед» — 2 место

Прогноз «Соккер.ру»: 3 место

Уверенный финиш на втором месте — хороший результат для молодой команды Оле-Гуннара Сульшера. «Манчестер Юнайтед» должен был так или иначе входить в топ-4. «Красные дьяволы» провели сезон ярко и собрали знатный урожай (второй лучший результат по очкам после завершения эпохи сэра Алекса Фергюсона), но отчасти сказались и проблемы конкурентов — смены тренеров в «Челси» и «Тоттенхэме», лавина травм в «Ливерпуле».

«Манчестер Сити» — 1 место

Прогноз «Соккер.ру»: 1 место