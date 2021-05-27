Проклятие Де Хеа. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вильярреалу» финал Лиги Европы

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сегодня, 02:00

Случилось то, на что вряд ли многие могли поставить еще в начале сезона. «Вильярреал» выиграл Лигу Европы. «Соккер.ру» — об очередном триумфе Унаи Эмери.

Принято как-то в шутку говорить о том, что Лига Европы, а до этого Кубок УЕФА , является турниром Эмери. Но вроде не бывает ведь такого, чтобы человек был настолько успешен в еврокубке с командами, которые не предполагают явного доминирования. Однако Эмери творит чудеса. «Вильярреал», который стал только седьмым в чемпионате Испании, сумел выиграть Лигу Европы. И снова главным триумфатором стал Эмери.

Статистические причуды

Стоит ли говорить о том, что Эмери стал рекордсменом. Эта победа в Лиге Европы стала для него уже четвертой в карьере. В 2014, 2015 и 2016 годах Эмери побеждал в этом турнире с «Севильей». Всего же в карьере экс-тренера «Спартака» теперь 11 трофеев, причем и здесь он проявляет завидную регулярность. Из этих 11 побед в турнирах десять были добыты в кубковых соревнованиях. Только с ПСЖ Эмери удалось выиграть чемпионат Франции. Что-то этот тренер знает и умеет очень специфическое, что подходит командам именно в кубковых матчах.

Для «Вильярреала», который скоро отметит свое столетие, это всего лишь третий трофей в истории клуба. Причем, пожалуй, самый значимый. Конечно, «желтая субмарина» выиграла Лигу Европы впервые. А до этого из трофеев были только два Кубка Интертото, выигранных в 2003 и 2004 годах. Не тот турнир, победой в котором стоит особенно гордиться.

Лига Европы – другое дело. В то же время испанские клубы могут называть этот турнир «своим». Они самые успешные в нем (если еще прибавлять успех в Кубке УЕФА ). В 13-й раз клуб из Ла Лиги выиграл этот турнир. Помимо «Вильярреала» это удавалось сделать «Реалу», «Валенсии», «Атлетико» и «Севилье». Как раз «Манчестер Юнайтед» мог сделать статистику менее разгромной. Но уступил. Английские клубы выигрывали Лигу Европы или Кубок УЕФА всего девять раз.

Вратарский аспект

Продолжая тему статистики, можно отметить, что МЮ в последнюю очередь мог рассчитывать на успех в серии пенальти. И дело тут как раз в фигуре вратаря. Для тех, кто по какой-то причине пропустил триллер, особая драма развернулась именно в «лотерее» из одиннадцатиметровых. Все полевые футболисты были так хорошо подготовлены и удачливы, что реализовали свои попытки.

И при счете 10:10 в серии пенальти дело дошло до вратарей. Рульи свою попытку реализовал, а затем парировал удар Де Хеа и принес «Вильярреалу» титул. Но суть проблемы кроется глубже – в статистике. Дело в том, что из Де Хеа никудышный специалист по пенальти. Современным вратарям зачастую очень сложно забить с «точки».

Но не Давиду, каким бы классным он ни был в игре. С 23 апреля 2016 года Де Хеа не отбил ни одного пенальти. То есть он пропустил 36 мячей с одиннадцатиметровой отметки подряд. И ведь печальная серия может продлиться. Как тут не поверить в мистику.

Суета вместо игры

Но серия пенальти стала довольно логичным продолжением не очень выразительной, достаточно сумбурной и весьма нервозной игры. В ней ни МЮ , ни «Вильярреал» толком не понимали своих ролей и действовали по наитию, зачастую допуская ошибки, сваливаясь от одной манеры игры к другой. Первый тайм более эффективно провел «Вильярреал».

Команда Эмери со старта понимала свою задачу, а ее главный бомбардир Морено сумел открыть счет буквально на ровном месте и в атмосфере хаоса. При этом его команда владела мячом чуть больше 30 процентов времени. Зато нанесла за тайм пять ударов против трех у МЮ . Из контроля мяча «Юнайтед» совершенно ничего не получал. Но это до перерыва.

Во втором тайме всё кардинально поменялось, и уже «Манчестер» занял доминирующую позицию по всем показателям. Ему удалось перестрелять испанцев, временами англичане жестко прижимали их к воротам и нагнетали давление. Но атакам не хватало выразительности и слаженности. Все они были смазанными и словно не имели наконечника. При этом Сульшер тянул с заменами до последнего.

Собственно, в основное время матча он и не сделал ни одной замены. Его ставка на опыт Кавани сработала – уругваец свое дело сделал и в хаотичной сумбурной атаке счет сравнял. И гол Эдинсона тоже стал примечательным. Уругваец стал самым возрастным футболистом, который когда-либо забивал в финалах еврокубков за МЮ . Ему в этот момент было 34 года и 101 день. А предыдущим рекордсменом клуба был Тедди Шерингем, который забивал в 33 года и 54 дня.

Возвращаясь к голу Морено, можно отметить, что это был его 30-й гол в сезоне за «Вильярреал» во всех турнирах. Но что самое главное, он забил уже 82 мяча за эту команду и повторил клубный рекорд Джузеппе Росси, который «пылил» в желтой форме с 2007 по 2013 год. Тоже своего рода легенда.

К концу второго тайма казалось, что «Вильярреал» еле живой и дотягивает из последних сил до дополнительного времени. Пока оно не наступило. «Желтые» словно играли с соперником нарочно. Всё переменилось в очередной раз. В дополнительное время уже более интенсивную игру вели испанцы, а Сульшеру всё же пришлось делать замены, причем даже под пенальти, потому что по игре в третьем и четвертом таймах МЮ проседал и не показывал ничего внятного.

В последние 15 минут игры команды уже так друг друга боялись, что всё происходившее на поле состояло из пауз и суеты, а не из игры в футбол. Получился матч больше не про тактику и стратегию, а про терпеливость и эмоциональность. Соперники были достойны друг друга и не слишком-то впечатлили для финалистов. Зато драму устроили. А некую несуразность происходящего подчеркнула затяжная серия пенальти с практически отражёнными ударами и неудачей Де Хеа. Красивый, но в то же время смазанный финал.