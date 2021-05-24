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«Тоттенхэм» затащил «Челси» в ЛЧ, а «Лестер» опять жалко. Счастливчики и неудачники на финише АПЛ

сегодня, 14:00
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Клопп, например, невероятно рад третьему месту после чемпионства.

«Это невероятно!» «Ливерпуль» спас сезон

- Еще месяц назад «Красные» вынуждены были заламывать шею до боли, чтобы рассмотреть лигочемпионскую четверку со своего восьмого места в турнирной таблице.

- За 4 тура до финиша «Ливерпуль» шел шестым и отставал от топ-4 на 4 очка (где-то ухмыльнулся Арсен Венгер, читая эти строки).

- Перед заключительным туром команда Юргена Клоппа ворвалась в заветную четверку, опередив вылетевший из нее «Лестер» по дополнительным показателям — за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

- В онлайн-таблице по ходу 38-го тура «Ливерпуль» до 36-й минуты стартовавших в одно время матчей шел пятым, пока Садио Мане не забил первый гол в ворота «Кристал Пэлас». После этого мерсисайдцы уже не вылетали из топ-4.

- В итоговой таблице АПЛ-2020/21 «Красные» забрались на третье место, опередив и «Лестер», и «Челси», потерпевших поражения в заключительном туре сезона.

Юрген Клопп не скрывал своей радости по этому поводу:

Невероятно. Лучшее, о чем я мог мечтать. Мы хотели этих ощущений, этой игры, этой атмосферы. Закончить сезон на 3-м месте – невероятно. Не могу поверить. Надо отдать должное ребятам. Я не могу поверить в то, как все сложилось за последние недели. Невероятно.

Если не вникать в подробности, то можно удивиться таким словам тренера, ведь «Ливерпуль» занял третью строчку после того, как был вторым и первым. Радость Клоппа обусловлена кадровыми проблемами, которые свалились на его команду по ходу сезона. Кроме шуток, третье место в сезоне, где травмы выкосили весь центр защиты и оставили «Красных» без капитана Хендерсона в весенних матчах, — мощнейшее достижение.

Другое дело, что донести эту мысль до чемпионской команды невероятно сложно. Клоппу это удалось — вот настоящий героизм. Вкусившие «золото» всегда будут смотреть только на первое место, и растущий отрыв «Манчестер Сити» в какой-то момент деморализовал «Ливерпуль», начинавший сезон с четкой задачей — защитить титул. Когда благородная цель стала объективно недостижимой, «Ливерпуль» рисковал скатиться в апатию, мог начать доигрывать, а не играть.

Вот тогда бы мерсисайдцев ждало большое разочарование в виде шестого-седьмого места, но Юрген Клопп в правильный момент переключил задачу и смог убедить команду, что попадание в топ-4 по итогам такого сезона станет «одним из величайших достижений в истории клуба». Не думаю, что через 10, 20 или 50 лет будут считать так же, но прямо сейчас эти громкие и пафосные слова были нужны. В том числе они помогли «Ливерпулю» спасти сезон.

«Челси» прогулялся по краю пропасти, но «синим» помог «Тоттенхэм»

Перед 38-м туром Английской Премьер-Лиги «Челси» занимал третью строчку, опережая на одно очко «Ливерпуль» и «Лестер». «Синие» полностью контролировали турнирную ситуацию, победа над «Астон Виллой» гарантировала финалисту Лиги чемпионов третье место и путевку в следующий розыгрыш престижного турнира. В свою очередь у «Виллы» не было никакой турнирной мотивации: при любом результате команда из Бирмингема финишировала 11-й.

Отсутствие турнирных задач не помешало «Астон Вилле» вести со счетом 2:0 в матче с «Челси» в начале второго тайма и довести дело до победы. Учитывая, что «Лестер» дважды выходил вперед в параллельном матче и вел в счете до 76-й минуты, за четверть часа до конца сезона «Челси» занимал пятую строчку в онлайн-таблице.

В этот момент фанаты «синих» уже болели за «Тоттенхэм» с детства, и «шпоры» не обманули ожиданий, забив три мяча в ворота Каспера Шмейхеля в концовке, причем победным дублем отметился Гарет Бэйл. Представьте себе, до первого гола валлийца, когда в матче «Лестера» и «Тоттенхэма» на табло держалась ничья 2:2, в онлайн-таблице «Челси» опережал «Лис» только по разнице забитых и пропущенных мячей — «+22» против «+20».

Бэйл снял все вопросы, зарезервировав для «Тоттенхэма» места в Лиге Конференций, а для «Челси» — в Лиге чемпионов. А еще Гарет лишил АПЛ шанса быть представленной пятью командами в следующем розыгрыше Лиги чемпионов: так и было бы, останься «Челси» пятым в чемпионате и выиграй в главном финале клубного сезона у «Манчестер Сити».

«Лестер» жалко. Второй сезон подряд упускают путевку в Лигу чемпионов

Второй год подряд «Лестер» разбивает «Большую шестерку» АПЛ (в прошлом году вместе с «Вулверхэмптоном», на этот раз постарался «Вест Хэм»), но на финише «Лисы» снова испытали разочарование. В двух сезонах подряд симпатичная команда Брендана Роджерса вылетает из топ-4 после 37-го тура, а «Тоттенхэм» дважды выступает в роли «охотника» на «Лис».

В предпоследнем туре прошлого сезона «Шпоры» разгромили «Лестер» в предпоследнем туре, а теперь «Лисы» проиграли «Тоттенхэму» в последний игровой день сезона и упустили возможность воспользоваться осечкой «Челси». В обоих случаях поражения оказались роковыми.

Любопытно, что «Тоттенхэм» предлагал Роджерсу пост главного тренера после увольнения Жозе Моуриньо, однако североирландский специалист не собирается покидать «Лестер». Брендан — сильный тренер, но неудачливый. На его смене Стивен Джеррард поскользнулся и продлил долгожданное ожидание титула фанатами «Ливерпуля», а после двух упущенных путевок в Лигу чемпионов с «Лестером» Роджерс видится явным претендентом на вступление в «Клуб Эктора Купера».

«Арсенал» без еврокубков

«Канониры» повторили свой результат из прошлого сезона — 8-е место, но на этот раз остались без еврокубков (по итогам предыдущей кампании путевку в Лигу Европы гарантировало завоевание Кубка Англии). В 38-м туре «Арсенал» расправился с «Брайтоном» благодаря дублю Николя Пепе и был близок к попаданию в Лигу Конференций с 7-го места, ведь «Тоттенхэм» до 87-й минуты своего матча не выигрывал у «Лестера», что полностью устраивало команду Микеля Артеты. Но потом Гарет Бэйл выстрелил дублем и избавил «Арсенал» от мучений в виде еврокубков, заодно назначив «Тоттенхэм» одним из заведомых фаворитов первого розыгрыша Лиги Конференций.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:50
Обидно за Лестер, хорошо хоть кубок взяли.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:22
МС, МЮ и Челси по делу в ЛЧ, Ливерпулю помогло стечение обстоятельств, в конце сезона заиграли, оно и к лучшему , от Англии сильные клубы будут. Лестер как обычно слился в конце, даже победа над молодёжью МЮ не помогла, зря Ньюкаслу проиграли, после этого стало ясно не быть им в ЛЧ, впрочем их уровень ЛЕ так что им не привыкать. Вест Хэм удивил попав в ЛЕ , надеюсь купят Лингарда. Тоттенхэм видимо не хотел пустить выше Арсенал вот и попробуют Лигу Конференций, которая по мне не нужна, ЛЧ и ЛЕ хватает. Вылетевших не жаль, посмотрим что покажут Норвич, Уотфорд и Брентфорд/Суонси в следующем сезоне.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:34
Хорошо что лисы не попали в ЛЧ ,липовый судейский кубок и так им норм.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 14:51
Да , Лестер ломает все карты глорам других клубов.
Только их и обсуждвют
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:41
Лестеру не повезло. Удачи в дальнецшем
DXTK
DXTK
сегодня в 14:18, ред.
Тоттенхэм не только Челси затащил в зону ЛЧ, сколько не позволил Арсеналу себя перегнать. у пенсионеров и Тухеля впереди главный матч финал ЛЧ против гения Гвардиолы и его космического МС.....еще так сказать не все потеряно..... правда один трофей Роджерс забрал, хоть и лишился ЛЧ но зато трофей а вот Челси может и без них остаться как Авраам Грант который проиграл финал кубка лиги Тоттенхэму и финал только МЮ.

Вест Хэм тоже остался в европе зацепив 6 место, положительную работу провел Дэвид мойес, конечно было бы вообще неожиданостью попасть в 4 ку сильнейших, но очень жалко мне ливерную и аристократов, им нужнее, а ВХ и ЛЕ сойдет.

А что Лестер почему жалко сами разбозарили свое преимущество и у них есть трофей кубок Англии. вот если жалко, то как раз тоттенхм, который остался опять без кубков.

ну Ливерпуль просто на финише суперники были слишком убогие на вроде ВБА чего стоит хотя там Алиссон-Сосисон затащил забив важный гол, которого поливали грязью свои же фанаты, за то, что он там накосяил по ходу сезона.

Саутгемптон просто сохранил прописку, еще меня удивил конечно Шеффилд который бесхребетно провел сезон вот за чем им нужны 6 очков в последних турах лишили эвертон возможности подняться выше.

Да И конечно Лидс Бьелсы меня порадовал своим безбашеным футболи победят проиграют и когда что у них получится не понятно. но все равно Лидс молодцы яркая команда....достойна даже игры в Европе.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:11
Занять пятое место в апл и завоевать кубок англии- это уже успех для лестера. Но концовку чемпионата они проигрывают уже не первый раз, надо делать выводы
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