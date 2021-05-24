«Тоттенхэм» затащил «Челси» в ЛЧ, а «Лестер» опять жалко. Счастливчики и неудачники на финише АПЛ

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сегодня, 14:00

Клопп, например, невероятно рад третьему месту после чемпионства.

«Это невероятно!» «Ливерпуль» спас сезон

- Еще месяц назад «Красные» вынуждены были заламывать шею до боли, чтобы рассмотреть лигочемпионскую четверку со своего восьмого места в турнирной таблице.

- За 4 тура до финиша «Ливерпуль» шел шестым и отставал от топ-4 на 4 очка (где-то ухмыльнулся Арсен Венгер, читая эти строки).

- Перед заключительным туром команда Юргена Клоппа ворвалась в заветную четверку, опередив вылетевший из нее «Лестер» по дополнительным показателям — за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

- В онлайн-таблице по ходу 38-го тура «Ливерпуль» до 36-й минуты стартовавших в одно время матчей шел пятым, пока Садио Мане не забил первый гол в ворота «Кристал Пэлас». После этого мерсисайдцы уже не вылетали из топ-4.

- В итоговой таблице АПЛ -2020/21 «Красные» забрались на третье место, опередив и «Лестер», и «Челси», потерпевших поражения в заключительном туре сезона.

Юрген Клопп не скрывал своей радости по этому поводу:

Невероятно. Лучшее, о чем я мог мечтать. Мы хотели этих ощущений, этой игры, этой атмосферы. Закончить сезон на 3-м месте – невероятно. Не могу поверить. Надо отдать должное ребятам. Я не могу поверить в то, как все сложилось за последние недели. Невероятно.

Если не вникать в подробности, то можно удивиться таким словам тренера, ведь «Ливерпуль» занял третью строчку после того, как был вторым и первым. Радость Клоппа обусловлена кадровыми проблемами, которые свалились на его команду по ходу сезона. Кроме шуток, третье место в сезоне, где травмы выкосили весь центр защиты и оставили «Красных» без капитана Хендерсона в весенних матчах, — мощнейшее достижение.

Другое дело, что донести эту мысль до чемпионской команды невероятно сложно. Клоппу это удалось — вот настоящий героизм. Вкусившие «золото» всегда будут смотреть только на первое место, и растущий отрыв «Манчестер Сити» в какой-то момент деморализовал «Ливерпуль», начинавший сезон с четкой задачей — защитить титул. Когда благородная цель стала объективно недостижимой, «Ливерпуль» рисковал скатиться в апатию, мог начать доигрывать, а не играть.

Вот тогда бы мерсисайдцев ждало большое разочарование в виде шестого-седьмого места, но Юрген Клопп в правильный момент переключил задачу и смог убедить команду, что попадание в топ-4 по итогам такого сезона станет «одним из величайших достижений в истории клуба». Не думаю, что через 10, 20 или 50 лет будут считать так же, но прямо сейчас эти громкие и пафосные слова были нужны. В том числе они помогли «Ливерпулю» спасти сезон.

«Челси» прогулялся по краю пропасти, но «синим» помог «Тоттенхэм»

Перед 38-м туром Английской Премьер-Лиги «Челси» занимал третью строчку, опережая на одно очко «Ливерпуль» и «Лестер». «Синие» полностью контролировали турнирную ситуацию, победа над «Астон Виллой» гарантировала финалисту Лиги чемпионов третье место и путевку в следующий розыгрыш престижного турнира. В свою очередь у «Виллы» не было никакой турнирной мотивации: при любом результате команда из Бирмингема финишировала 11-й.

Отсутствие турнирных задач не помешало «Астон Вилле» вести со счетом 2:0 в матче с «Челси» в начале второго тайма и довести дело до победы. Учитывая, что «Лестер» дважды выходил вперед в параллельном матче и вел в счете до 76-й минуты, за четверть часа до конца сезона «Челси» занимал пятую строчку в онлайн-таблице.

В этот момент фанаты «синих» уже болели за «Тоттенхэм» с детства, и «шпоры» не обманули ожиданий, забив три мяча в ворота Каспера Шмейхеля в концовке, причем победным дублем отметился Гарет Бэйл. Представьте себе, до первого гола валлийца, когда в матче «Лестера» и «Тоттенхэма» на табло держалась ничья 2:2, в онлайн-таблице «Челси» опережал «Лис» только по разнице забитых и пропущенных мячей — «+22» против «+20».

Бэйл снял все вопросы, зарезервировав для «Тоттенхэма» места в Лиге Конференций, а для «Челси» — в Лиге чемпионов. А еще Гарет лишил АПЛ шанса быть представленной пятью командами в следующем розыгрыше Лиги чемпионов: так и было бы, останься «Челси» пятым в чемпионате и выиграй в главном финале клубного сезона у «Манчестер Сити».

«Лестер» жалко. Второй сезон подряд упускают путевку в Лигу чемпионов

Второй год подряд «Лестер» разбивает «Большую шестерку» АПЛ (в прошлом году вместе с «Вулверхэмптоном», на этот раз постарался «Вест Хэм»), но на финише «Лисы» снова испытали разочарование. В двух сезонах подряд симпатичная команда Брендана Роджерса вылетает из топ-4 после 37-го тура, а «Тоттенхэм» дважды выступает в роли «охотника» на «Лис».

В предпоследнем туре прошлого сезона «Шпоры» разгромили «Лестер» в предпоследнем туре, а теперь «Лисы» проиграли «Тоттенхэму» в последний игровой день сезона и упустили возможность воспользоваться осечкой «Челси». В обоих случаях поражения оказались роковыми.

Любопытно, что «Тоттенхэм» предлагал Роджерсу пост главного тренера после увольнения Жозе Моуриньо, однако североирландский специалист не собирается покидать «Лестер». Брендан — сильный тренер, но неудачливый. На его смене Стивен Джеррард поскользнулся и продлил долгожданное ожидание титула фанатами «Ливерпуля», а после двух упущенных путевок в Лигу чемпионов с «Лестером» Роджерс видится явным претендентом на вступление в «Клуб Эктора Купера».

«Арсенал» без еврокубков

«Канониры» повторили свой результат из прошлого сезона — 8-е место, но на этот раз остались без еврокубков (по итогам предыдущей кампании путевку в Лигу Европы гарантировало завоевание Кубка Англии). В 38-м туре «Арсенал» расправился с «Брайтоном» благодаря дублю Николя Пепе и был близок к попаданию в Лигу Конференций с 7-го места, ведь «Тоттенхэм» до 87-й минуты своего матча не выигрывал у «Лестера», что полностью устраивало команду Микеля Артеты. Но потом Гарет Бэйл выстрелил дублем и избавил «Арсенал» от мучений в виде еврокубков, заодно назначив «Тоттенхэм» одним из заведомых фаворитов первого розыгрыша Лиги Конференций.