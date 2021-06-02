Италия – Чехия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор ставок БК Pinnacle на товарищеский матч Италия – Чехия, который состоится 4 июня 2021 года в Болонье.
Италия
Сборная Италии одержала семь побед подряд во всех турнирах. В квалификации Чемпионата Мира команда поочередно и без пропущенных голов победила Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0) и Литву (2:0).
В домашних играх итальянцы побеждали четыре раза кряду. При этом, в этих поединках команда не позволяла соперникам вскрыть собственные ворота, сыграв «на ноль».
Чехия
Чехия одержала пять побед в 10 последних поединках во всех соревнованиях. В отборочной кампании к ЧМ-2022 сборная победила в гостях Эстонию (6:2), разделила очки с Бельгией (1:1), а также уступила в гостях Уэльсу (0:1).
Отметим, что три из четырех предыдущих выездных встречи Чехия проиграла. Кроме того, в трех поединках этой серии команда не смогла отметиться забитыми голами.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Италия – 1.678
- Ничья – 4.148
- Победит Чехия – 5.718
Статистика
- Италия не уступала Чехии в 4 прошлых играх – две победы и две ничьи
- В 2 из 3 предыдущих встречах команд сыграл исход ТМ(2,5)
- Чехия не забивала больше одного гола в 3 прошлых встречах с Италией
Прогноз
Чехия пассивно действует в атаке в гостевых играх. Также команда слабо играет в очных встречах против Италии, которая очень мало пропускает в домашних играх. Учитывая это, предлагаем сыграть ставку на ТМ(3) голов, которая в букмекерской конторе Pinnacle идет по коэффициенту 1.53.