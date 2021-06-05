Рамос устроил бунт, Бензема голосует «за». В «Реале» споры о главном трансфере лета

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сегодня, 14:00

У Серхио практичные резоны, но позиция Карима менее эгоистичная.

Рамос в шаге от ухода из «Реала»

Связалась цепочка увлекательных трансферных связей. Испанские инсайдеры раскопали, что Серхио звонил напарникам и просил не соглашаться на сокращение зарплат по новым контрактам. Скорее всего, это правдивая информация. У «сливочных» давняя проблема со сливами в прессу. Лояльные журналисты десятилетиями дружат со многими людьми в клубе и команде.

С другой стороны, возможна комбинация Переса. Настраивает фанатов против капитана, ведь его бунт обосновали – якобы не видит смысла забирать деньги у звезд ради трансфера Мбаппе. Но будет ли «Реал» жертвовать возможностью взять молодого форварда, если придется некрасиво попрощаться с легендой? Не будет, проверено сто раз, Перес всегда смотрит вперед.

Рамосу много лет, сыграл лишь 15 матчей в Примере и 5 в ЛЧ . Не будет участвовать в Евро, поглощен переговорами с ПСЖ , «Ювентусом» и МЮ , станет свободным агентом. Анчелотти примерит каску миротворца, но пока дистанцировался – заявил, что не знает подробностей. Если Серхио останется, то Мбаппе будет весело на первых порах, пока не сработаются.

Варан может стать частью сделки

У «Реала» есть деньги, ведь всегда могут их одолжить. Перес — миллиардер, в отличие от многих президентов клубов по Европе, поэтому ему одолжат. Но Рамос чуть ошибается – у «сливочных» пока есть деньги. Достаточно вложить их в «Сантьяго Бернабеу» и сделать парочку ошибок на трансферном рынке, и подушка безопасности исчезнет.

Пересу нужно попадание в трофеи, а у него назначение Анчелотти, хотя шел за Конте и Почеттино. И риск потерять основную пару центрбеков. Рамос будет свободным агентом, но и Варан через год сможет уйти бесплатно. Получается, если Рафаэль созрел для ухода – а собирается годами, то выручить хорошие деньги можно лишь сейчас. Футболиста можно оценить в 60 млн евро со скидкой из-за сроков контракта.

Для «Реала» выгоднее всего, что Варан выбрал ПСЖ . Совершат обмен с доплатой, забрав Мбаппе. Вряд ли Килиана смущает решение Зидана уехать. Тем более, не исключено, что Зинедин всплывет именно в Париже. А где Зизу – там возможность заполучить не только Варана, но и Роналду. Португалец явно рассчитывал увидеться с французским тренером в Турине, но жена Зидана и Перес сломали его планы, вернув специалиста в «Реал».

Мбаппе выбрал клуб на перекрестке

Париж – прекрасное место для ветерана. Ди Марии там классно, Ибрагимович не скучал. Роналду, хотя его невеста ответила в стиле Пике по Неймару на вопрос о будущем Криштиану, легко может оказаться в ПСЖ , если оттуда уедет Мбаппе. В отличие от Неймара, француз не подписывал новый контракт. Правильно сделал, ведь сейчас – имея соглашение всего на год, проще оказывать давление на шейхов, ведя переговоры с клубами из АПЛ и «Реалом».

Общие спонсоры из США в прошлом году придумали комбинацию, которая позволяла «Ливерпулю» подписать Мбаппе. Но вмешалась пандемия, сам Килиан должен выбирать, где хочется развивать талант и выходить на уровень героя финала ЛЧ . Опасность лишь в том, что «Реал» точно ждет перестройка, с которой Зидан и Перес не справились. Что будет с надежной по цифрам защитой, когда Куртуа останется с Милитао и Начо? Трудно предсказать, ведь и на флангах были проблемы.

В центре поля ветераны. Достаточно потерять Каземиро из-за травмы на пару месяцев – будет весело. Отсутствие Крооса тоже тяжело восполнить. Без Бензема сразу хуже. Все непросто, и наличие Анчелотти не гарантирует идеальную атмосферу в раздевалке. Например, непонятно, где окажется Азар? Если придет Мбаппе, то в теории можно выстроить тройку из бельгийца и двух французов. Но на практике может оказаться, что Эден не впишется, а играть будет Бэйл, если не завершит карьеру после Евро.

Килиану становится тесно в Лиге 1

Парижанам пока не покорилась Лига чемпионов, а это значит постоянное давление на главного тренера и футболистов. Поскольку у Мбаппе легкий характер – видно, что бывает капризным, но несет себя пока скромнее, чем Месси и Роналду на пике популярности, то ему самому играется весело.

Отсюда 27 голов и 7 ассистов в чемпионате. Но возникает впечатление, что Килиану надоело забивать «Бресту» и «Монпелье». Хочется большего, соперничества уровня Эль Класико или мадридских дерби, сравнимых с финалами ЛЧ . Мбаппе логично уйти. Тем более, все складывается идеально. «Реалу» нужен новый лидер. Бензема вернулся в сборную, если сдружились с Килианом – еще один повод переехать в Мадрид.

Бэйл, Роналду и Бензема не были друзьями, но вот Неймар, Суарес и Месси – близкие люди. Бывают разные истории успеха, и у Азара, Мбаппе и Бензема достаточно общего по стилю и за полем, чтобы поставить их, например, в схеме «4-4-2» с ромбом. Это люди с арабскими корнями, франкоговорящие. Все – фанаты Зидана с детства, а кумиры формируют человека. Раз Мбаппе тесно в Лиге 1, Бензема ждет нового напарника, а Азару не найдут клуб летом – хитрый Анчелотти соберет их вместе.

В переходном сезоне важно забивать

«Барселона» хватает свободных агентов, чтобы усилить давление впереди. Успех Луиса Суареса в «Атлетико» показал, что нападающий может многое изменить. Не все истории успеха будут такими, как у «Челси», где Менди, Канте и Маунт важнее, чем Вернер. Хотя кто забил в финале? Игрок атаки и человек, подписанный за огромные деньги. Так что «Реал» не обойдется по ходу перестройки от подписания больших звезд.

И логичнее взять Мбаппе, чем Холанда. Килиан и форвард острия, и в оттяжке, как Бензема. Если их ждет совместный успех на Евро, и параллельно Азар сможет поднять себе настроение игрой за сборную Бельгии, то Перес не прогадает, заплатив за француза много денег. Мбаппе надо брать сейчас, а не через год, когда Кроос, Модрич и Каземиро станут еще старше.

А параллельно надо решать проблему в центре защиты. Рамос и Варан уйдут, если хотят, и одним подписанием Мбаппе не обойтись. Очевидно, что левша Пау Торрес из «Вильяреала», если покажет себя на чемпионате Европы, может оказаться новичком «Реала». Но есть одна проблемка. Если ставить Алабу в центре обороны, то там будет два левши. А это неканоничный вариант – потому Луис Энрике и подчеркнул, что его новый дуэт в центре состоит из левшей, Торреса и Ляпорта.

Защиту надо укрепить, но акцент будет на атаке. Переход Килиана в «Реал» может стать главным трансфером лета. Сделка завязана на смене тренера – Анчелотти уладит часть конфликтов в раздевалке, к нему пойдут игроки. Переход Мбаппе связан с контрактом Алабы – ниточка тянется к решениям Варана и Рамоса. И даже на неожиданном решении Дешама вызвать Бензема повлияло. Все соединилось, и деньги у «Реала», если верить Серхио Рамосу, есть.