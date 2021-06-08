Англия – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:14

Англия

Англия одержала шесть побед подряд во всех турнирах. В отборочном цикле ЧМ -2022 сборная победила Сан-Марино (5:0), Албанию (2:0) и Польшу (2:1). Также англичане выиграли две контрольных встречи перед стартом ЕВРО-2020, обыграв Австрию и Румынию (1:0).

В ходе вышеописанной победной серии Англия надежно действовала защита, пропустив всего один гол в шести встречах.

Хорватия

В 10 предыдущих поединках во всех турнирах Хорватия смогла одержать только 3 победы. В квалификации к Чемпионату Мира сборная победила Кипр (1:0) и Мальту (3:0), а также уступила в гостях Словении (0:1).

В подготовительных поединках ЕВРО-2020 сборная Хорватии не смогла обыграть Армению (1:1), и проиграла в гостях Бельгии. К вышесказанному добавим, что в 4 из 5 прошлых матчах команды выиграла ставка ТМ(2,5).

Ставки БК Pinnacle

Победит Англия – 1.714

Ничья – 3.750

Победит Хорватия – 5.710

Статистика

Англия забивала минимум 4 гола в 3 прошлых матчах ЕВРО

В 9 предыдущих поединках Англии на ЕВРО выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Англия не проигрывала в 32 из 34 предыдущих поединках в рамках чемпионата Европы

Прогноз

Рекомендуем обратить внимание на ставку с победой Англии, которая в линии букмекерской конторы Pinnacle идет с коэффициентом 1.714. Английская сборная показала отличные результаты в последних поединках, тогда, как Хорватия побеждала только скромных соперников.