Англия – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Англия
Англия одержала шесть побед подряд во всех турнирах. В отборочном цикле ЧМ-2022 сборная победила Сан-Марино (5:0), Албанию (2:0) и Польшу (2:1). Также англичане выиграли две контрольных встречи перед стартом ЕВРО-2020, обыграв Австрию и Румынию (1:0).
В ходе вышеописанной победной серии Англия надежно действовала защита, пропустив всего один гол в шести встречах.
Хорватия
В 10 предыдущих поединках во всех турнирах Хорватия смогла одержать только 3 победы. В квалификации к Чемпионату Мира сборная победила Кипр (1:0) и Мальту (3:0), а также уступила в гостях Словении (0:1).
В подготовительных поединках ЕВРО-2020 сборная Хорватии не смогла обыграть Армению (1:1), и проиграла в гостях Бельгии. К вышесказанному добавим, что в 4 из 5 прошлых матчах команды выиграла ставка ТМ(2,5).
Ставки БК Pinnacle
- Победит Англия – 1.714
- Ничья – 3.750
- Победит Хорватия – 5.710
Статистика
- Англия забивала минимум 4 гола в 3 прошлых матчах ЕВРО
- В 9 предыдущих поединках Англии на ЕВРО выиграла ставка ТБ(2,5)
- Англия не проигрывала в 32 из 34 предыдущих поединках в рамках чемпионата Европы
Прогноз
Рекомендуем обратить внимание на ставку с победой Англии, которая в линии букмекерской конторы Pinnacle идет с коэффициентом 1.714. Английская сборная показала отличные результаты в последних поединках, тогда, как Хорватия побеждала только скромных соперников.