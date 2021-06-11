Трагедия Мостового и шанс для Евгеньева. Вынужденная замена в заявке сборной России на Евро-2020

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вчера, 15:00

Надеемся, первая жертва окажется и последней.

Мостовой не впервые остается без Евро

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, а второй раз — в виде фарса. Здесь все наоборот. Для молодого парня остаться без Евро в день старта турнира — огромное разочарование, особенно досадно остаться за бортом из-за болезни, которая вроде бы осталась позади, а сейчас не имеет каких-либо симптоматических применений. Андрею желаем здоровья и стойкости, представляю, какие горькие чувства его сейчас обуревают.

Странно, но это не первый случай, когда футболист по фамилии Мостовой вылетает из состава сборной России на пороге Евро. Вернее, в 2004-м Александр Мостовой даже успел сыграть в стартовом матче против испанцев, после чего попал под горячую руку Георгия Ярцева, собрал чемоданы и покинул расположение сборной России уже по ходу турнира. То был фарс, сейчас — трагедия. По крайней мере, личная трагедия Андрея Мостового, чья судьба оказалась злодейкой и отобрала у парня мечту.

Сборная России не заметит потерю бойца

По-человечески сочувствую Мостовому, но если рассуждать цинично, то для сборной России эта потеря даже близко не является невосполнимой. Будь на его месте Джикия, Фернандес, Дзюба, Головин или Зобнин, это сказалось бы на перспективах команды Черчесова. Да и прямо сейчас куда больше переживаний о состоянии здоровья Федора Кудряшова, без которого оборонительная тройка может оказаться неполноценной.

Молодой зенитовец мог рассчитывать максимум на выходы на замены, но в его отсутствии с этой ролью справится Макаров из «Рубина». Возможно, справится даже лучше, ведь Денис умеет создавать моменты из ничего, обыгрывать соперников на ограниченном участке поля и мощно бить с левой. Будем честны, Мостовой — скромная жертва, хотя его случай вызывает неподдельную тревогу: хотелось бы избежать новых положительных тестов на «ковид».

Тесты Мостового могли дать ложноположительный результат

Андрей Мостовой перенес коронавирус прошлым летом, когда еще выступал за «Сочи». Говорят, болел относительно тяжело, зато организм выработал антитела, которые у него держались на довольно высоком уровне. Сейчас у футболиста нет никаких симптомов, но он сдал два теста: первый показал сомнительный результат, а второй оказался положительным. Медицинский регламент УЕФА на этот счет строг, и если любой из двух тестов не был отрицательным, то игрок выбывает.

Понятно, что стопроцентных гарантий здесь нет и быть не может. Повторное инфицирование COVID-19 (такие случаи уже зафиксированы) не исключено, как и ошибочные тесты на заболевание. Лучше бы тревога оказалось ложной: конечно, Мостовому Евро уже никто не вернет, но лучше так, чем всамделишное проникновение заразы в команду.

Нужно сказать, что с 20 мая сборная России живет и тренируется обособленно, контакты футболистов с внешним миром сведены к минимуму, в номерах живут по одному. Единственный выход Мостового «в люди» за последние три недели — это полчаса на поле в контрольном матче против Болгарии. Понятно, что могли быть случайные встречи и рукопожатия, но вероятность того, что тесты дали ложноположительный результат, довольно высока.

Евгеньев вместо Мостового — логичная замена

Андрей Мостовой в ужасном психологическом состоянии отправился домой, вместо него в заявку сборной России на Евро-2020 внесен Роман Евгеньев. Реакция на эту перестановку оказалась противоречивой, многие откровенно не поняли, почему Станислав Черчесов заменил вингера на центрального защитника. На самом деле, это решение объяснимо. Более того, у нас тут вырисовывается ситуация «не было бы счастья, да несчастье помогло».

1. Резервный список Черчесова на данном этапе уже недействителен. Футболисты из резервного списка могли попасть в состав сборной России, если бы по основе ударили травмы или «ковид» на первоначальных этапах подготовки. В резерве Лесовой, Мирзов и даже Смолов — игроки группы атаки, которые могли оказаться в команде вместо Мостового, сдай он положительный тест в конце мая, а не за день до старта турнира. Чтобы всерьез рассчитывать на резервистов, нужно было создавать отдельный тренировочный пузырь, как сделали испанцы, но прямо сейчас тренерский штаб уже не ждет помощи от расслабившихся в отпуске футболистов.

2. Евгеньев прошел часть сборов под руководством Черчесова, он знаком с требованиями. Нравится нам это или нет, но для Станислава Саламовича важно знакомство с футболистом и его адаптация в коллективе. Динамовец не вошел в окончательную заявку на Евро-2020, но продолжал тренироваться с командой до 9 июня, то есть он подготовлен и адаптирован, знаком с внутренним распорядком и игровыми требованиями. Конечно, это огромное преимущество.

3. После того как Федор Кудряшов получил травму на разминке перед матчем против Болгарии, за оборону сборной России стало тревожно. В распоряжении Черчесова остались Джикия, Семенов, Дивеев и на ходу переквалифицированный в центрбека Баринов. Исключать Кудряшова из заявки тренерский штаб не захотел, так как Черчесов верит, что опытный защитник восстановится и поможет команде в заключительном матче группового этапа и плей-офф, но еще один игрок обороны на матчи против Бельгии и Финляндии — благо.

Так что в некотором смысле положительные тесты Мостового позволили сборной России подстраховать провисшую из-за травмы Кудряшова позицию и сбалансировать состав. Тут даже есть простор для сторонников теорий заговоров, ведь так получается убить двух зайцев одновременно: и Кудряшова сохранить в составе, и получить дополнительного защитника вместо игрока группы атаки, где и так очередь до всех не дойдет.