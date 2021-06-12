Венгрия – Португалия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:25

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч Евро-2020 Венгрия – Португалия, который состоится 15 июня 2021 года в Будапеште.

Венгрия

Венгрия не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах. В этой серии команда одержала семь побед и четыре раза сыграла вничью. В играх квалификации ЧМ -2022 сборная смогла победить Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1), а также разделить очки с Польшей (3:3).

Перед началом Евро-2020 Венгрия одержала победу в спарринге над Кипром (1:0) и разошлась миром с Ирландией (0:0), завершив обе этих встречи выигрышем ставки ТМ(2,5).

Португалия

У Португалии только одно поражение в 10 прошлых играх во всех соревнованиях. Потерпела его сборная в Лиге Наций УЕФА от Франции (0:1). В отборочной кампании к ЧМ -2022 португальцы разобрались с Азербайджаном (1:0) и Люксембургом (3:1), а также сыграли вничью с Сербией (0:0).

В 3 из 4 предыдущих поединках футболисты сборной Португалии забивали минимум два гола. Кроме того, в этих матчах фиксировался проход ставки на ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит Венгрия – 8.210

Ничья – 4.450

Победит Португалия – 1.473

Статистика

Португалия побеждала в 7 из 8 матчах против Венгрии во всех турнирах

Португалия забивала минимум 3 гола в 6 из 8 поединках против Венгрии

Португалия оставалась непобежденной в 21 из 22 прошлых матчах Чемпионата Европы

Прогноз

Разместить ставку на победу Португалии с форой (-1) гол букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.793. Португальцы стабильно обыгрывают Венгрию в очных противостояниях. Кроме того, венгры на данный момент солидно уступают сопернику в классе.