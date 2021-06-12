Нидерланды – Украина: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Нидерланды – Украина, который состоится 13 июня 2021 года.

Нидерланды

Сборная Нидерландов является главным фаворитом группы C, однако не все так радужно для команды Франка Де Бура. Команда обладает качественным составом и редко проигрывает. Тем не менее, Нидерланды очень часто упускают победы в матчах с не самыми сильными соперниками. Встречу с Украиной можно назвать одной из самых важных поединков группового турнира.

6 июня сборная Нидерландов обыграли Грузию (3:0), а второго числа разошлись миром с Шотландией (2:2).

Украина

Команда Украины под руководство легендарного Андрея Шевченко попробует сломать статистику и первый раз выйти из группы на Чемпионате Европы. Коллектив обладает двумя выделяющимися лидерами – Русланом Малиновским и Александром Зинченко, которые и поведут команду к победам. Украина не проигрывает уже несколько матчей, но очень часто играет вничью.

7 июня сборная Украины уверенно разобралась с Кипром (4:0), а третьего числа одержала минимальную победу над Северной Ирландией (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Нидерланды – 1.641

Ничья – 3.86

Победит Украина – 6.41

Статистика

Пять из шести последних матчей сборной Украины закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних встреч Нидерландов завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести последних матчей сборной Украины завершились вничью со счетом (1:1).

Последние две товарищеские встречи между сборными закончились ничьей (1:1) и победой Нидерландов (3:0).

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.86. Украина является достаточно крепкой командой, которая умеет обороняться и выходить в контратаки. Предполагаем, что Нидерланды не смогут обыграть своих соперников при небольшом доминировании.