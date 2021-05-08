Заболотный создал 13 голов в РПЛ. Но его возвращение в ЦСКА опасно для всех сторон трансфера

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вчера, 15:59

Антона тянет в зону повышенного давления.

Провинциальные форварды – особый тип

Заболотный не Дзюба, а скорее как Бухаров, хотя без проблем за пределами поля. В правильных тренерских руках выдаст крутой отрезок. Так было с Антоном в «Тосно» и «Сочи». Но вот при высокой конкуренции будет такой же результат, как у бывшего нападающего «Рубина» в «Зените». Можно апеллировать, что неудача в мясорубке для жертв лимита не показатель и не диагноз?

Но ведь многие российские футболисты ошибались, согласившись на переезд в Санкт-Петербург. Заболотный в их числе. Сын военного из Луганской области родился в Латвии, многократно менял места жительства, пошел в спорт по примеру матери с отцом. Из акробатики ушел в футбол, кульбиты выдает до сих пор, а вот от шероховатости в технике в школе ЦСКА , куда попал в тринадцать лет, не избавился.

Дело не в эпизоде с поражением манекену в обороне, хотя это великий момент настоящего жизненного юмора. Беда в том, что Заболотный остался Нецидом. Рослым крепким парнем, у которого бывают куражные отрезки, но без перехода на стабильный элитный уровень. Между Антоном и тем же Дзюбой большая разница. Артем в зрелом возрасте сменил позицию и изначально имел диапазон шире.

Для «Сочи» и всех середняков РПЛ примитивный и действенный Заболотный – находка. Для клуба с амбициями в Европе – вряд ли.

Похоже, Заболотный поедет на Евро-2020

Выгоднее взять к Дзюбе и Соболеву третьим Тюкавина. Сыграть на интуиции, на крупных турнирах юный дерзкий талант бывает полезнее изученного вдоль и поперек возрастного форварда из состава вчерашнего аутсайдера. Но вы же знаете Саламовича – Черчесов скорее сбреет усы, чем признает, что может ошибаться с кадрами. Поэтому, скорее всего, Ионов и Заболотный – да, Тюкавин и Захарян – нет.

Антон бегал в Белграде, нанес много ударов, а счет вы знаете. Но последующие успехи в «Сочи», а также интерес ЦСКА и «Краснодара» вопят, что нападающий в полном порядке. Значит, ему найдут место в заявке на Евро-2020. Хотя минус Заболотного, опасный для национальной команды и «армейцев», остается в силе. Антон плох под давлением. Прямо сейчас у него все роскошно, но Федотов прав – и на кураже Антон мажет.

При этом любит себя. Заболотный из тех, кто отпразднует гол в ворота детей из Ростова-на-Дону. Готов толкнуть юниора, чтобы забить. Концентрация на мячах очевидна. Пусть вас не смущает сухой отрезок в «Зените». Вот только делает ли Антон разницу? Имея xG под девять, Заболотный завоевал 9 голов, собирая по 4 удара за матч. Также есть четыре ассиста. Всего в матчах, где Антон помогал у чужих ворот, «Сочи» набрал 33 очка из 33.

Заболотный не просто пашет впереди (хотя бракует больше навесов, чем Дзюба или Соболев), но пока обеспечивает победы. Надолго ли?

Бесплатный агент – плохие новости для ЦСКА

Есть такой тип трансферов – поиски добра от добра. Как у Кокорина, что заиграл в «Сочи». Мог сейчас с Нобоа, Юсуповым и Заболотным воевать за второе место в РПЛ , но вместо этого потянуло на зарплату в «Спартак». А потом за приключениями в «Фиорентину». Даже если представить, что у Александра не было бы травм, он бросил команду, которой подходил. Как собирается сделать и Заболотный, что поначалу не спешил в «Сочи», поскольку «Зенит» платил больше.

Для ЦСКА или «Краснодара» это вроде бы роскошная сделка – аллюзия на переход Дзюбы в «Зенит» из «Спартака». Но если мыслить глобально, то «армейцы» переходят от подписания форвардов уровня Думбия к трансферу свободного агента Заболотного. А все из-за формы Чалова, что проигрывает Рондону, который в свою очередь лишь в аренде и вряд ли получит полноценный контракт. Верховные жрецы ВЭБ напомнили Орешкину, сколько Гинер и Бабаев потратили на новичков.

Отсюда новая порция слухов о Влашиче. Никола уйдет, а трансфер хорвата скорее компенсирует былые ошибки, чем откроет путь к новым сделкам. ЦСКА идет за доступными и уверенными в себе игроками, вроде Заболотного. Но есть у подобных людей минус. Если не окружены сдерживающими факторами, вроде Ловрена, Ракицкого, Дугласа Сантоса, Барриоса, Азмуна и Семака, как Дзюба, то эго может серьезно навредить команде.

А промашка Заболотного известна – даже в «Зените» не заиграл. Для «армейцев» такой трансфер – доказательство, что денег нет, и вряд ли будут.

Возможно, Заболотный мотивирует «Сочи»

Проще говоря, торгуется, хочет новый жирный контракт. Хотя интерес «Краснодара» и ЦСКА легко понять – лимит, свободный агент с лета, можно вести переговоры и подписывать документы прямо сейчас. Вот только Олич рискует уйти до конца года, а вот «быки», похоже, Антона меньше интересуют. Успехов ему, ведь история сюжетно красивая, списанный человек возвращается в родной клуб. Но куда именно? У ЦСКА кризис управления, тренерских идей и слишком мало опыта на поле, в отличие от возрастного «Сочи».

Вместо результативной игры у Федотова форвард выбирает приключения, хотя Заболотного даже не включили в число воспитанников на сайте ЦСКА . А там есть Одемвингие, что был в школе один год. Но из таких мелочей и формируется новая реальность ЦСКА . Соболева потеряли, крутого иностранца не нашли. А Заболотный уже прошел южный круг Бухарова – заиграл в «Сочи». Александр вовремя остановился, а Антона снова тянет в крупные города.

Неугомонность делает ему честь, ведь в 29 лет не каждый идет за реваншем в бывший клуб. Вот только переведет ли форвард дискуссию на уровень Лиги чемпионов? Судя по выступлениям за сборную, международные испытания не для Заболотного. «Сочи» лишают идеального для них наконечника, но «армейцы» не нашли второго Влашича, только для острия. Просто чтут лимит и мечтают ослабить опасного середняка, как обожают все фавориты РПЛ .

Но будь Заболотный круче Азмуна и Дзюбы, разве оказался бы в «Сочи»? Это форварды разного уровня. Кто теперь отвечает в ЦСКА за трансферы и почему такая странная карта покупок? Бросили деньги в южноамериканский рынок, а теперь перебиваются свободными агентами. Когда нет концепции, то хаос сказывается на поле, а навесы Фернандеса и передачи Влашича некому конвертировать в голы.

Ганчаренко не развил Гайча. Олича не спас Рондон. Теперь Заболотный якобы вольется идеально, хотя явно играет на драйве, а не на классе.