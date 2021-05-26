Тянется за Де Брюйне. Бруну создал 45 голов за сезон и заслужил финал ЛЕ

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сегодня, 21:00

Фанат Иньесты результативнее коллег по амплуа — идеально читает игру.

Придумал 30 голов в АПЛ , 45 – за весь клубный сезон

Точно не игрок одного успешного года. Фернандеш оказался мастером мирового уровня. Подвиги в «Спортинге» не вывели хавбека на первый план в сборной Португалии, но успехи с МЮ дарят шанс. За команды с Роналду Бруну до сих пор не играет феерично – ни в Лиге Наций, ни в отборе к ЧМ -2022 себя не показал. Зато отправится на Евро.

А в МЮ встал в один ряд с крутыми плеймейкерами разных лет. У Фергюсона водились даже форварды, которые умели отдать пас – тот же Энди Коул еще до Манчестера был одновременно лучшим снайпером и ассистентом АПЛ , как сейчас Кейн. Харри может стать новым напарником Бруну, а пока тот использует опыт Кавани и талант Рэшфорда.

Португалец – самый результативный центральный хавбек Европы. Чаще в списках самых продуктивных видим игроков группы атаки, с фланга или из чужой штрафной. Фернандеш не опережает признанных снайперов по «гол плюс пас», но у него иная роль на поле. Равнять его нужно по тем, кто в основном создает моменты другим.

Бруну придумал 95 ударов коллегам и берет стабильностью

Много тренируется, активно обсуждает промахи напарников, требовательно относится к мелочам. У Бруну нет свиты, семейный и простой – не случайно кумиром детства называет Иньесту. Тактически Фернандаш подкован, и что важно именно для МЮ – не стягивает игру на себя, а выводит под софиты других. С таким напарником и Шоу провел успешный сезон в атаке, создав только для Бруну два гола.

В пятерке самых продуктивных плеймейкеров чемпионатов топ-5 – считаем по пасам за полный матч, входят Клемент из «Штутгарта», Неймар, Малиновский, Де Брюйне и Иличич. Дальше идут Ди Мария, Нкунку и Чалханоглу. Но только турок в сумме отдал больше передач под удар, чем Бруну Фернандеш. Португальца выделяет выносливость – может проводить много матчей, в «Спортинге» выжимал 53-56 игр за сезон.

За МЮ набрал 57 поединков в первом полноценном сезоне, и сегодня в Гданьске будет финальный выход. Может улучшить показатели, хотя и так завидные. В топ-5 хватает плеймейкеров, что чаще создают моменты за единицу времени. Вот только ни у кого из них, кроме Де Брюйне, нет такого же количества ударов за полный матч. Но поскольку у Кевина была травма, Бруну по сумме и его обошел.

Выше только форварды. Фернандеш сочетает в себе сразу несколько функций – видит напарников, ведь его ассисты достались Рэшфорду, Джеймсу, Погба, Марсьялю, Кавани и МакТоминею. Но не забывает о голах – речь о главном снайпере МЮ в сезоне. Круто, что со второй попытки Бруну оказался в Манчестере. Причем это не команда сделала его круче, а он усилил игру. В «Спортинге» тоже был прекрасен:

Фернандеш чудесно играет без мяча, чем похож на Де Брюйне

Футболисты разные, бельгиец провел больше сезонов на высоком уровне. Кевин это как Мюллер – проверенный временем. Хавбек «Манчестер Сити» играет так, словно вышел во дворе попинать мячик с сыном. Бруну Фернандешу, чтобы отвечать высокому статусу, включается с усилием – заметно по тому, как отчаянно ищет себя в сборной Португалии, где выполняет больше черновой работы.

Но без мяча Бруну напоминает всех великолепных плеймейкеров последних лет. Фернандеш интуитивно знает, что футбол – игра о времени и пространстве. У него сложные и красивые передачи, идеально выбирает место на поле, шикарно прячется недалеко от чужих ворот. Голевое чутье отражено в количестве ударов, ведь чаще, чем португалец, по чужим воротам били в АПЛ только Кейн и Салах.

Харри лишь в этом сезоне заразился щедростью, 14 голевых передач – персональный рекорд, а Салах действует эгоистичнее, создал напарникам лишь 5 мячей в чемпионате. У Бруну Фернандеша речь о 12 ассистах, а может и больше, если с осени сыграет в одной команде с такими форвардами, как Холанд или Кейн. Или если Кавани задержится на пике формы, старые болячки обойдут уругвайца стороной и МЮ получит Ван Перси 2.0.

Передачи Бруну – искусство, но художнику нужны музы

Настолько хороша команда – настолько счастлив ее созидатель. МЮ грех жаловаться на состав, но Сульшер пока не сумел скоординировать работу так, чтобы получить реального претендента на чемпионство. Если становишься вторым, отпуская победителя на 12 очков, то это статус лучшего среди тех, кто проиграл. Особенно когда «Манчестер Сити» в финале ЛЧ , а их соседи довольствуются престижным, но не первоочередным решающим матчем Лиги Европы.

Оба трофея могут очутиться в одном городе, если на первый план в финалах выйдут плеймейкеры. Бруну Фернандеш не такой, как Де Брюйне – у бельгийца меньше суеты. Но даже периоды, когда у Фернандеша заметно падает результативность – например, в 2021-м году с конца февраля по конец апреля создал всего четыре мяча в 16 матчах, не мешают выделить португальца.

Можно подкалывать, что половина его голов в АПЛ – с пенальти. Но есть ведь голевые передачи, отбор – перехватывать мячи Фернандеш не любит, а один в один довольно цепкий. Португальцу хватает четырех ударов в створ для гола, высокий показатель для парня, который в среднем наносит удары с расстояния двадцати метров (статистика без учета пенальти).

Фернандешу всего 26 лет, может выдать парочку великолепных сезонов и выйти на пик чуть позже. У него семья, жена Анна и дочь Матильда, то есть низка вероятность, что загул повлияет на футбол. Если Погба ветреный по природе, и семейное счастье мало что меняет, то Фернандеш умеет вернуть потерянную концентрацию, ведь в его карьере не так уж много достойных трофеев.

На Евро-2016 его в заявке не было, выиграл с Португалией лишь Лигу Наций два года назад. В «Спортинге» собрал три кубка, но в МЮ пока без трофеев. Ждет перемены сегодня, получив консультации сэра Алекса. Речь о первом еврокубков финале для Бруну, что очаровал фанатов «красных дьяволов» и заставляет верить в светлое будущее первой команды великого клуба.

Осталось доказать, что Фернандеш создан для больших финалов. Это ведь искусство. Одно дело уничтожать «Реал» Сосьедад» и «Рому» на пути к трофею, другое — озадачить крепкого соперника, когда права на ошибку нет. Фернандеш отличался в 5 из 6 последних матчей в МЮ , его берегли ради матча в Гданьске. Сегодня узнаем ему цену как чемпиону, лидеру и вожаку.