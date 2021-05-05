От суперзвезды «Челси» до мадридских невзгод. Возможно, Азар больше никогда не будет чертовски хорош

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вчера, 17:20

Об обладателе персональной койки в мадридском лазарете замолвим слово.

Азар на «Стэмфорд Бридж» — особая интрига матча «Челси» — «Реал»

Сегодня игрок сборной Бельгии и не последний футболист в истории «Челси» возвращается на «Стэмфорд Бридж» с новой командой, чтобы украсть у «синих» путевку в финал Лиги чемпионов, которую он сам мечтает выиграть. За два сезона Азар не снискал славы в Мадриде, за «Реал» играл очень мало и зачастую неудачно, был травмирован в общей сложности целый год из двух неполных лет в «Королевском клубе».

В последних двух розыгрышах Лиги чемпионов Эден забил за «Реал» один гол (с пенальти в ворота «Интера») и отдал одну результативную передачу (в матче против «Галатасарая» на групповой стадии сезона-2019/20). Азар, который должен был стать ключевым звеном атаки «Мадрида», пока не был заметной персоной в важных матчах команды Зидана. Сегодня бельгиец здоров, но предполагается, что начнет игру против «Челси» в запасе.

Но даже если Эдену уготован всего лишь выход на замену, у него сегодня будет шанс огорчить свой бывший клуб, вытащить в финал «Реал» и заявить на весь мир, что история Азара не окончена и он еще не сказал своего последнего слова в футболе. Может быть, Зидан даже поверит в исключительную внутреннюю мотивацию бельгийца и доверит ему место в стартовом составе сегодня.

У Эдена 1 игра в стартовом составе за 3 месяца

В прошедшую субботу Эден Азар вышел в стартовом составе «Реала» на матч с «Осасуной», провел на поле 72 минуты, мог забить и вообще выглядел очень прилично, напоминая себя прежнего, пока не устал. Оба мяча мадридцы забили после замены бельгийца, победа, которая позволила «сливочным» остаться в чемпионской гонке Примеры, была добыта без непосредственного участия Азара, который сыграл в стартовом составе впервые за три месяца.

В предыдущий раз Эден сыграл с первых минут против «Леванте» 30 января, тогда он провел на поле 60 минут и был заменен при счете 1:1. Игравший с 9-й минуты в меньшинстве «Реал» пропустил в концовке второй мяч и проиграл. Поражение от «Леванте» — последнее для команды Зидана на сегодняшний день, однако Эден Азар не принимал деятельного участия в составлении внушительной (особенно с учетом непрекращающихся кадровых потерь) 19-матчевой беспроигрышной серии.

Вклад Азара в эти результаты — 137 игровых минут и 0 результативных действий, к полноценным тренировкам бельгиец вернулся всего лишь две недели назад, так что вполне логично оставить его на скамейке в матче с «Челси». Но в футболе не всегда побеждает логика, великие тренеры учитывают контекст и доверяют своему чутью. В тщательно продуманных планах Зидана часто находится место проблескам интуиции.

Азар в стартовом составе на матч против «Челси» — за и против

Впрочем, интуиция Зидана точно не сумасшедшая и не взбалмошная дама, и чтобы она обратилась к Зизу с некой просьбой, необходимо создать для этого благоприятные условия. Конечно, тренерский штаб держит в уме лондонское прошлое Азара и его особую мотивацию на игру с «Челси». Это точно стало бы фактором при прочих равных условиях, а пока нужно предложить Зидану нечто более осязаемое. Например, убедительное выступление в игре с «Осасуной». Удалось ли это Эдену Азару? Считаю, что здесь нужно подчеркнуть два ключевых момента:

«За Азара». Мастерство. В игре с «Осасуной» и после выходов на замену в предыдущих играх против «Бетиса» и «Челси» Азар демонстрировал хороший уровень движения, а главное — мышления. Атака «Реала» в двух последних сезонах — это умнейший форвард Бензема в окружении «всадников без головы», среди которых выделяется Винисиус. Если щупальца интеллектуалов Крооса и Модрича не дотягиваются до переднего края команды, то «дефицит мозгов» неизбежен. Но Эден с Каримом могли бы заварить интересную игру с мячом у ворот «Челси», тем более «синие» постараются свести к минимуму атаки «Реала» на пространстве.

«Против Азара». Выносливость. Да, в комбинационной игре Азар в любом состоянии будет полезнее Винисиуса, но матч с «Осасуной» в очередной раз напомнил, насколько скиллы Эдена зависят от его текущего запаса сил. Выпуская Азара в стартовом составе, Зидан сразу должен планировать замену, ведь вингер в лучшем случае способен отыграть 60 минут в хорошем темпе. А если так, то выгоднее может бросить бельгийца в бой в концовке матча, когда защита «Челси» устанет, а Азар будет свеженьким.

Всё ещё не «Галактикос»

После подписания контракта Эден Азар предупредил всех:

Я ещё не «Галактикос». Но очень хочу им стать.

Увы, за два года Азар застрял в статусе, который сам себе присвоил: «Всё ещё не „Галактикос“». В этом сезоне измученный травмами вингер сыграл в общей сложности 755 минут во всех турнирах. Это время восьми полных футбольных матчей с хвостиком. Эден достиг дна в первом мадридском сезоне, по ходу нынешней кампании ему начали стучать снизу, но Азар все еще надеется, что черная полоса останется позади, а он вновь станет потрясающим футболистом.

Полуфинал Лиги чемпионов и «Стэмфорд Бридж» — это тот момент и то место, где Эден Азар одним удачным решением, одним голом или передачей может провернуть колесо своей судьбы. «Реал» поборется за путевку в финал Лиги чемпионов в месте силы Азара. Выступая за «Челси», бельгиец забил 110 голов и сделал 92 ассиста в 352 матчах. И нет лучшей сцены для этого талантливого футболиста, чтобы выбросить всю свою боль, разочарование и отчаяние и вновь предстать тем «чертовски потрясающим» игроком, которого давно хочет явить миру Зидан.