Финляндия – Россия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Финляндия – Россия, который состоится 16 июня 2021 года.

Финляндия

Сборная Финляндии провела очень сложный матч с Данией, который прежде был ознаменован очень неприятной ситуацией с Кристианом Эриксеном. Матч был доигран, и финны смогли вырвать победу, однако, судить по ней о форме команды было бы не совсем правильно. Матч со сборной России покажет настоящий потенциал коллектива и в случае положительного результата, Финляндия сможет серьезно рассчитывать на выход из группы.

12 июня сборная Финляндии обыграла Данию (1:0), а четвертого числа уступила Эстонии (0:1) в товарищеском поединке.

Россия

Россия стартовала на Чемпионате Европы не самым лучшим образом, однако их соперником их была одна из самых сильнейших сборных континента. Для россиян еще ничего не потеряно и в случае успешных выступлений против Финляндии и Дании, коллектив может выходить из группы, чего непременно ждут болельщики из этой страны.

12 июня Россия крупно уступила Бельгии в первом матче группового этапа (0:3), а пятого числа обыграла сборную Болгарии в товарищеском матче (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Финляндия – 5.92

Ничья – 3.88

Победит Россия – 1.67

Статистика

Финляндия выиграла только один из последних семи матчей во всех турнирах

Россия смогла одержать всего три победы в последних десяти встречах

Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились победой России

Пять последних поединков между Финляндией и Россией завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на Россию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Сборная России уверена в своих силах, несмотря на неудачное выступление в матче с Бельгией. Коллектив готов отдать все силы, чтобы добыть три очка у новичка турнира.