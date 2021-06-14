Турция – Уэльс: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Турция – Уэльс, который состоится 16 июня 2021 года.

Турция

В матче открытия Чемпионата Европы 2020, сборная Турции не смогла продемонстрировать свои сильные стороны и вполне по делу уступила в этом поединке. Тем не менее, ничья в параллельном матче соперников по группе дает этой сборной хорошие шансы на успех, в случае победы в этой встрече. Турция имеет хороший подбор футболистов на всех позициях и для Уэльса этот матч станет очень сложным в плане физической борьбы с соперником.

11 июня сборная Турции крупно проиграла Италии (0:3), а третьего июня в товарищеском матче обыграла команду Молдовы (2:0).

Уэльс

Команда Уэльса начала турнир достаточно неплохо и смогла забрать очки у команды, которая считалась одним из фаворитов группы. Хотя повторить свой успех, который случился с Уэльсом пять лет назад, будет проблематично, коллектив вполне способен побороться за выход из группы. Нынешний поединок станет решающим для этих команд в плане расположения сил в группе B.

12 июня Уэльс разошелся миром со сборной Швейцарии (1:1), а пятого числа сыграл вничью со сборной Албании в товарищеской встрече (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Турция – 2.44

Ничья – 3.21

Победит Уэльс – 3.33

Статистика

Турция и Уэльс проиграли всего по два матча из последних десяти встреч во всех турнирах

Семь из десяти матчей Уэльса закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Уэльс выиграл три встречи, а Турция одержала две победы в личных встречах при одном ничейном результате

Прогноз

Поставить на Турцию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.44. Коллектив сможет доказать, что крупное поражение в первом туре не является приговором для команды и вероятно, одержит победу в матче с Уэльсом.